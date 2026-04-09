DESFALQUE DE PESO

Médico do Vitória explica lesão de Camutanga e revela data de cirurgia do zagueiro

Defensor vai desfalcar o Vitória por seis meses

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de abril de 2026 às 20:41

Camutanga vai desfalcar o Vitória por seis meses Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória terá um desfalque importante pelos próximos meses. O zagueiro Camutanga teve a lesão sofrida na partida contra a Chapecoense detalhada pelo coordenador médico do clube, Marcelo Côrtes, na tarde desta quinta-feira (9). De acordo com o médico, o defensor sofreu um trauma torcional no pé esquerdo durante o jogo, o que resultou em uma fratura que atingiu uma região sensível do pé.

“Sofreu um trauma torcional do pé esquerdo na partida contra a Chapecoense. Infelizmente, foi diagnosticado com uma fratura nos ossos do pé. Fratura que comprometeu a articulação chamada Lisfranc, que é uma articulação importante do pé”, explicou.

Jogadores do Vitória que se lesionaram em 2026 1 de 15

Após a realização de exames de imagem, o departamento médico optou pelo tratamento cirúrgico. O procedimento está marcado para a próxima segunda-feira, dia 13 de abril, em um hospital de Salvador.

“Diante dos achados nos exames de imagem, foi optado pelo tratamento cirúrgico. Ele vai passar por tratamento cirúrgico na próxima segunda-feira em um hospital de Salvador. A previsão é que, em seis meses, ele possa retornar aos treinamentos e aos jogos”, completou Marcelo Côrtes.

Com o prazo estipulado pelo clube, a expectativa é que Camutanga volte a trabalhar com bola apenas na reta final da temporada, possivelmente em meados de outubro. Até, o time terá como Cacá, Edenilson, Riccilei, Luan Cândido e Neris como opções para o setor.

Veja momentos de Camutanga com a camisa do Vitória 1 de 10

Essa é mais uma lesão grave na trajetória recente do zagueiro. Em junho de 2024, ele já havia ficado mais de sete meses afastado após sofrer uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Antes disso, em 2019, quando defendia o Náutico, também enfrentou um problema ligamentar no joelho.

Titular da equipe desde que retornou de empréstimo na última temporada, Camutanga vinha sendo peça importante no sistema defensivo. Em 2026, ele soma 15 partidas disputadas e presença constante entre os titulares.