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Médico do Vitória explica lesão de Camutanga e revela data de cirurgia do zagueiro

Defensor vai desfalcar o Vitória por seis meses

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de abril de 2026 às 20:41

Camutanga está machucado e fora do primeiro Ba-Vi do Brasileirão 2024
Camutanga vai desfalcar o Vitória por seis meses Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória terá um desfalque importante pelos próximos meses. O zagueiro Camutanga teve a lesão sofrida na partida contra a Chapecoense detalhada pelo coordenador médico do clube, Marcelo Côrtes, na tarde desta quinta-feira (9). De acordo com o médico, o defensor sofreu um trauma torcional no pé esquerdo durante o jogo, o que resultou em uma fratura que atingiu uma região sensível do pé.

“Sofreu um trauma torcional do pé esquerdo na partida contra a Chapecoense. Infelizmente, foi diagnosticado com uma fratura nos ossos do pé. Fratura que comprometeu a articulação chamada Lisfranc, que é uma articulação importante do pé”, explicou.

Jogadores do Vitória que se lesionaram em 2026

Camutanga - Fratura e lesão ligamentar no pé por Victor Ferreira/ECV
Kauan - Músculo posterior da coxa direita por Victor Ferreira/ECV
2. Renzo López - Fratura na quarta vértebra lombar e músculo anterior da coxa esquerda por Victor Ferreira/EC Vitória
Edu - Músculo anterior da coxa direita e ruptura do tendão de Aquiles esquerdo por Victor Ferreira/ EC Vitória
Gabriel - Incômodo na panturrilha por Victor Ferreira/EC Vitória
Nathan Mendes - Desconforto no músculo posterior da coxa direita por Victor Ferreira/EC Vitória
Luan Cândido - Dores no joelho por Victor Ferreira/ECV
Jamerson - Desconforto no tornozelo e  Músculo posterior da coxa esquerda por Victor Ferreira/ EC Vitória
Dudu - Escorregamento da quinta vértebra lombar com a primeira vértebra sacral por Victor Ferreira/ECV
Pedro Henrique - Fratura no cotovelo por Divulgação/ECV
Renato Kayzer - Coxa esquerda e coxa direita por Victor Ferreira/EC Vitória
Riccieli - Panturrilha esquerda por Victor Ferreira/EC Vitória
Yuri Sena - Músculo posterior da coxa esquerda por Victor Ferreira/EC Vitória
Mateus Silva - Músculo anterior da coxa esquerda por Victor Ferreira/EC Vitória
Marinho -  Músculo posterior da coxa esquerda por Victor Ferreira/ECV
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Camutanga - Fratura e lesão ligamentar no pé por Victor Ferreira/ECV

Após a realização de exames de imagem, o departamento médico optou pelo tratamento cirúrgico. O procedimento está marcado para a próxima segunda-feira, dia 13 de abril, em um hospital de Salvador.

“Diante dos achados nos exames de imagem, foi optado pelo tratamento cirúrgico. Ele vai passar por tratamento cirúrgico na próxima segunda-feira em um hospital de Salvador. A previsão é que, em seis meses, ele possa retornar aos treinamentos e aos jogos”, completou Marcelo Côrtes.

Com o prazo estipulado pelo clube, a expectativa é que Camutanga volte a trabalhar com bola apenas na reta final da temporada, possivelmente em meados de outubro. Até, o time terá como Cacá, Edenilson, Riccilei, Luan Cândido e Neris como opções para o setor.

Veja momentos de Camutanga com a camisa do Vitória

Camutanga vai desfalcar o Vitória por seis meses por Victor Ferreira/ECV
Camutanga por Victor Ferreira/ECV
Camutanga foi relacionado para o jogo contra o Moto Club por Victor Ferreira/EC Vitória
Camutanga segue em recuperação de cirurgia no joelho por Divulgação
Camutanga era um dos jogadores mais importantes do Vitória antes de se lesionar por Victor Ferreira/EC Vitória
Camutanga renovou contrato com o Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Zagueiro Camutanga voltou a se queixar de incômodo no joelho por VICTOR FERREIRA / ECV
Zagueiro Camutanga comemora após estufar a rede contra o Itabaiana, no Barradão por VICTOR FERREIRA / ECV
Camutanga comemora gol sobre a Juazeirense no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Camutanga vibra após estufar a rede do Novorizontino, no Barradão por ARISSON MARINHO / CORREIO
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Camutanga vai desfalcar o Vitória por seis meses por Victor Ferreira/ECV

Essa é mais uma lesão grave na trajetória recente do zagueiro. Em junho de 2024, ele já havia ficado mais de sete meses afastado após sofrer uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Antes disso, em 2019, quando defendia o Náutico, também enfrentou um problema ligamentar no joelho.

Titular da equipe desde que retornou de empréstimo na última temporada, Camutanga vinha sendo peça importante no sistema defensivo. Em 2026, ele soma 15 partidas disputadas e presença constante entre os titulares.

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Sem o defensor, o Vitória precisa reorganizar o setor defensivo para a sequência da temporada. A equipe volta a campo neste sábado (11), contra o São Paulo, no Barradão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Vitória

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