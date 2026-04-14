FAZENDO HISTÓRIA

Jair Ventura leva o Vitória ao melhor início de Brasileirão desde a campanha histórica de 2013

Com 14 pontos em 10 rodadas, Leão da Barra supera campanhas recentes e se firma na primeira metade da tabela

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de abril de 2026 às 06:00

Leão da Barra 51,3% de aproveitamento no Brasileirão com o treinador no comando Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Enfim, um Campeonato Brasileiro tranquilo? Desde que retornou à elite do futebol brasileiro, em 2024, o torcedor do Vitória sonha em ver a equipe fazer uma campanha segura na Série A, longe da luta contra o rebaixamento. A realidade, porém, foi diferente nas últimas duas temporadas, com o time brigando contra a degola até as rodadas finais. Neste ano, no entanto, o início de campeonato já dá motivos para a torcida acreditar em uma campanha mais estável.

Se em 2024 o time ocupava a 15ª colocação após as dez primeiras rodadas, com nove pontos, e no ano seguinte estava em 17º com a mesma pontuação, agora o cenário é mais animador: o Vitória aparece na 10ª posição, com 14 pontos. Trata-se da melhor pontuação do clube nesse recorte desde a campanha histórica de 2013, quando somou 15 pontos e terminou o campeonato em 5º lugar, com 59 pontos. É também o quarto melhor início do time na era dos pontos corridos, atrás apenas de 2008 (20 pontos), 2009 (19) e 2013.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 10

Um dos principais responsáveis por essa arrancada é o técnico Jair Ventura. Desde o retorno à Série A, o Vitória acumulava apenas 37% de aproveitamento somando toda a campanha de 2024 e as 24 primeiras rodadas de 2025, números dignos de rebaixamento. A situação mudou drasticamente com a chegada do treinador, a partir da 25ª rodada da última Série A. Sob seu comando, o time não só reagiu para escapar da queda em 2025, como também passou a viver seu melhor início de campeonato em 13 anos, mesmo com um elenco limitado e afetado por lesões.

Considerando as 24 partidas com Jair Ventura na Série A — as 14 últimas do ano passado e as 10 primeiras desta temporada —, o Vitória soma 51,3% de aproveitamento, com 11 vitórias, quatro empates e nove derrotas. Mantido esse desempenho ao longo de uma edição completa, o time alcançaria cerca de 58 pontos, pontuação que garantiria presença no G-8 em todas as últimas 20 edições do Campeonato Brasileiro.

Jair Ventura no comando do Vitória 1 de 13

Apesar dos bons números, o treinador reconhece que ainda há pontos a evoluir, especialmente fora de casa. Enquanto o Leão apresenta um forte desempenho como mandante, com 77,7% de aproveitamento (nove vitórias, um empate e duas derrotas), longe do Barradão o rendimento cai para 25% (duas vitórias, três empates e sete derrotas).

“A gente está melhor que ano passado. Em dez jogos, já são quatro vitórias. No ano passado, foram 24 jogos para alcançar esse número. Evoluímos, mas precisamos melhorar fora de casa. Almejar coisas grandes passa por ser forte longe do Barradão”, destacou o comandante rubro-negro.

“Todo mundo sofre fora, com exceção de Palmeiras e Flamengo. Não estamos satisfeitos com nosso rendimento como visitantes e queremos evoluir. Mas não podemos perder a força no Barradão. É muito importante seguir como um dos melhores mandantes”, concluiu.