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Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

De volta ao Mundial após 12 anos, os bósnios apostam em Edin Džeko para tentar avançar além da fase de grupos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de junho de 2026 às 16:00

Uniforme da Bósnia e Herzegovina para Copa do Mundo 2026
Seleção Bósnia  Crédito: Divulgação

A seleção da Bósnia e Herzegovina vai disputar sua 2ª Copa do Mundo em 2026 e retorna ao torneio depois de eliminar a Itália nos pênaltis na repescagem europeia. Com Sergej Barbarez no comando e o veterano Edin Džeko, de 40 anos, como principal refrência, os Bósnios vão tentar superar a campanha no Brasil 2014, quando pararam na fase de grupos. 

Uniformes da Bósnia e Herzegovina para Copa do Mundo 2026

Uniforme da Bósnia e Herzegovina para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Bósnia e Herzegovina para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Bósnia e Herzegovina para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Bósnia e Herzegovina para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Bósnia e Herzegovina para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Bósnia e Herzegovina para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Bósnia e Herzegovina para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Bósnia e Herzegovina para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Bósnia e Herzegovina para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Bósnia e Herzegovina para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
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Uniforme da Bósnia e Herzegovina para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Bósnia e Herzegovina para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
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Uniforme da Bósnia e Herzegovina para Copa do Mundo 2026 por Divulgação

Calendário de jogos da Bósnia e Herzegovina no Grupo B

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Bósnia e Herzegovina na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

  • 1ª Rodada: Canadá x Bósnia e Herzegovina – 12/06 (sexta-feira) – 16h – Toronto;
  • 2ª Rodada: Bósnia e Herzegovina x Suíça – 18/06 (quinta-feira) – 16h – Los Angeles;
  • 3ª Rodada: Bósnia e Herzegovina x Catar – 24/06 (quarta-feira) – 23h – Seattle.

Histórico da Bósnia e Herzegovina em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: fase de grupos (2014);
  • Primeira participação: Brasil 2014;
  • Última participação: Brasil 2014;
  • Participações: 2 (2014 e 2026);
  • Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;
  • Melhor campanha recente: fase de grupos em 2014;
  • Retrospecto geral: 3 jogos, 1 vitória, 0 empates e 2 derrotas

Maiores artilheiros e ídolos da Bósnia e Herzegovina em Copas

  • Maior artilheiro em Copas: Edin Džeko, Vedad Ibišević, Miralem Pjanić e Avdija Vršajević (1 gol cada);
  • Outros destaques históricos: Sead Kolašinac e Asmir Begović.

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Lista de convocados da Bósnia e Herzegovina para a Copa do Mundo 2026

Sergej Barbarez divulgou a lista final de 26 convocados da Bósnia e Herzegovina para a Copa do Mundo de 2026. O elenco mistura experiência e juventude, com Edin Džeko, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević e Ermedin Demirović entre os nomes mais fortes.

Goleiros

  • Nikola Vasilj (FC St. Pauli)
  • Martin Zlomislić (HNK Rijeka)
  • Mladen Jurkas (FK Borac Banja Luka)

Defensores

  • Tarik Muharemović (US Sassuolo)
  • Nidal Čelik (RC Lens)
  • Sead Kolašinac (Atalanta BC)
  • Stjepan Radeljić (HNK Rijeka)
  • Nikola Katić (FC Schalke 04)
  • Nihad Mujakić (Gaziantep FK)
  • Dennis Hadžikadunić (UC Sampdoria)
  • Amar Dedić (SL Benfica)

Meio-campistas

  • Amir Hadžiahmetović (Hull City)
  • Ivan Šunjić (Pafos FC)
  • Dženis Burnić (Karlsruher SC)
  • Benjamin Tahirović (Brøndby IF)
  • Armin Gigović (BSC Young Boys)
  • Ivan Bašić (FC Astana)
  • Amar Memić (FC Viktoria Plzeň)
  • Ermin Mahić (FC Slovan Liberec)
  • Kerim Alajbegović (Red Bull Salzburg)
  • Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven)

Atacantes

  • Ermedin Demirović (VfB Stuttgart)
  • Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach)
  • Jovo Lukić (FC Universitatea Cluj)
  • Samed Baždar (Jagiellonia Białystok)
  • Edin Džeko (FC Schalke 04)

Tags:

Copa do Mundo 2026 Bósnia E Herzegovina

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