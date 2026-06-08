OS DRAGÕES

Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

De volta ao Mundial após 12 anos, os bósnios apostam em Edin Džeko para tentar avançar além da fase de grupos

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de junho de 2026 às 16:00

Seleção Bósnia Crédito: Divulgação

A seleção da Bósnia e Herzegovina vai disputar sua 2ª Copa do Mundo em 2026 e retorna ao torneio depois de eliminar a Itália nos pênaltis na repescagem europeia. Com Sergej Barbarez no comando e o veterano Edin Džeko, de 40 anos, como principal refrência, os Bósnios vão tentar superar a campanha no Brasil 2014, quando pararam na fase de grupos.

Uniformes da Bósnia e Herzegovina para Copa do Mundo 2026 1 de 13

Calendário de jogos da Bósnia e Herzegovina no Grupo B

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Bósnia e Herzegovina na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Canadá x Bósnia e Herzegovina – 12/06 (sexta-feira) – 16h – Toronto;

2ª Rodada: Bósnia e Herzegovina x Suíça – 18/06 (quinta-feira) – 16h – Los Angeles;

3ª Rodada: Bósnia e Herzegovina x Catar – 24/06 (quarta-feira) – 23h – Seattle.

Histórico da Bósnia e Herzegovina em Copas do Mundo

Melhor campanha: fase de grupos (2014);

Primeira participação: Brasil 2014;

Última participação: Brasil 2014;

Participações: 2 (2014 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;

Melhor campanha recente: fase de grupos em 2014;

Retrospecto geral: 3 jogos, 1 vitória, 0 empates e 2 derrotas

Maiores artilheiros e ídolos da Bósnia e Herzegovina em Copas

Maior artilheiro em Copas: Edin Džeko, Vedad Ibišević, Miralem Pjanić e Avdija Vršajević (1 gol cada);

Outros destaques históricos: Sead Kolašinac e Asmir Begović.

Lista de convocados da Bósnia e Herzegovina para a Copa do Mundo 2026

Sergej Barbarez divulgou a lista final de 26 convocados da Bósnia e Herzegovina para a Copa do Mundo de 2026. O elenco mistura experiência e juventude, com Edin Džeko, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević e Ermedin Demirović entre os nomes mais fortes.

Goleiros

Nikola Vasilj (FC St. Pauli)

Martin Zlomislić (HNK Rijeka)

Mladen Jurkas (FK Borac Banja Luka)

Defensores

Tarik Muharemović (US Sassuolo)

Nidal Čelik (RC Lens)

Sead Kolašinac (Atalanta BC)

Stjepan Radeljić (HNK Rijeka)

Nikola Katić (FC Schalke 04)

Nihad Mujakić (Gaziantep FK)

Dennis Hadžikadunić (UC Sampdoria)

Amar Dedić (SL Benfica)

Meio-campistas

Amir Hadžiahmetović (Hull City)

Ivan Šunjić (Pafos FC)

Dženis Burnić (Karlsruher SC)

Benjamin Tahirović (Brøndby IF)

Armin Gigović (BSC Young Boys)

Ivan Bašić (FC Astana)

Amar Memić (FC Viktoria Plzeň)

Ermin Mahić (FC Slovan Liberec)

Kerim Alajbegović (Red Bull Salzburg)

Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven)

Atacantes