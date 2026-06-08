Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 8 de junho de 2026 às 16:00
A seleção da Bósnia e Herzegovina vai disputar sua 2ª Copa do Mundo em 2026 e retorna ao torneio depois de eliminar a Itália nos pênaltis na repescagem europeia. Com Sergej Barbarez no comando e o veterano Edin Džeko, de 40 anos, como principal refrência, os Bósnios vão tentar superar a campanha no Brasil 2014, quando pararam na fase de grupos.
Uniformes da Bósnia e Herzegovina para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Bósnia e Herzegovina na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
Sergej Barbarez divulgou a lista final de 26 convocados da Bósnia e Herzegovina para a Copa do Mundo de 2026. O elenco mistura experiência e juventude, com Edin Džeko, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević e Ermedin Demirović entre os nomes mais fortes.
Goleiros
Defensores
Meio-campistas
Atacantes