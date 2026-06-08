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Jordânia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Estreante no Mundial, a seleção jordaniana tenta surpreender em um grupo com Argentina, Argélia e Áustria

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de junho de 2026 às 16:39

Seleção Jordaniana
Seleção Jordaniana Crédito: Divulgação

A Jordânia vai disputar sua 1ª Copa do Mundo em 2026 e chega ao torneio depois de uma campanha histórica nas eliminatórias asiáticas e de boas participações recentes na final da Copa da Ásia de 2023 e na final da Copa Árabe de 2025. A equipe de Jamal Sellami tem em Mousa Al-Tamari, do Rennes, o principal nome para a estreia em Mundiais.

Uniformes da Jordânia para Copa do Mundo 2026

Uniforme da Jordânia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Jordânia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Jordânia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Jordânia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
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Uniforme da Jordânia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação

Calendário de jogos da Jordânia no Grupo J

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Jordânia na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

  • 1ª Rodada: Áustria x Jordânia – 17/06 (quarta-feira) – 1h – San Francisco;
  • 2ª Rodada: Jordânia x Argélia – 23/06 (terça-feira) – 0h – San Francisco;
  • 3ª Rodada: Jordânia x Argentina – 27/06 (sábado) – 23h – Dallas.

Histórico da Jordânia em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: estreia em 2026;
  • Primeira participação: Estados Unidos, Canadá e México 2026;
  • Última participação: nenhuma;
  • Participações: 1 (2026);
  • Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;
  • Melhor campanha recente: classificação inédita;
  • Retrospecto geral: ainda sem jogos em Copas.

Maiores artilheiros e ídolos da Jordânia em Copas

  • Maior artilheiro em Copas: ainda não há, já que esta será a primeira participação da Jordânia no torneio;
  • Outros destaques históricos: Al-Tamari lidera a geração que levou a seleção ao Mundial, enquanto Al-Naimat foi decisivo nas eliminatórias e Haddad aparece como uma das referências do elenco.

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Lista de convocados da Jordânia para a Copa do Mundo 2026

Jamal Sellami divulgou a lista de 26 convocados da Jordânia para a Copa do Mundo de 2026. O grupo é liderado por Mousa Al-Tamari, e reúne a base que levou o país à classificação inédita.

Goleiros

  • Yazeed Abulaila (Al-Hussein)
  • Abdullah al-Fakhouri (Al-Wehdat)
  • Noor Bani Attiah (Al-Faisaly)

Defensores

  • Abdallah Nasib (Al-Zawraa)
  • Ehsan Haddad (Al-Hussein)
  • Saed al-Rosan (Al-Hussein)
  • Saleem Obeid (Al-Hussein)
  • Yazan al-Arab (FC Seoul)
  • Mohammad Abualnadi (Selangor)
  • Husam Abu Dahab (Al-Faisaly)
  • Anas Bani (Al-Faisaly)
  • Muhannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya)
  • Mohammad Abu Hasheesh (Al-Karma)

Meio-campistas

  • Noor Al-Rawabdeh (Selangor)
  • Nizar al-Rashdan (Qatar)
  • Ibrahim Saadeh (Al-Karma)
  • Rajaei Ayed (Al-Hussein)
  • Amer Jamous (Al-Zawraa)
  • Mohammad al-Dawoud (Al-Wehdat)
  • Mahmoud Al-Mardi (Al-Hussein)

Atacantes

  • Mousa Al-Tamari (Rennes)
  • Ouda al-Fakhouri (Pyramids)
  • Mohammad Abu Zraiq (Raja Casablanca)
  • Ali Azaizeh (Al-Shabab)
  • Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb)
  • Ali Olwan (Al-Sailiya)

Tags:

Copa do Mundo 2026 Jordânia

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