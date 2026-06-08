Jordânia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 8 de junho de 2026 às 16:39
A Jordânia vai disputar sua 1ª Copa do Mundo em 2026 e chega ao torneio depois de uma campanha histórica nas eliminatórias asiáticas e de boas participações recentes na final da Copa da Ásia de 2023 e na final da Copa Árabe de 2025. A equipe de Jamal Sellami tem em Mousa Al-Tamari, do Rennes, o principal nome para a estreia em Mundiais.
Uniformes da Jordânia para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Jordânia na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
Jamal Sellami divulgou a lista de 26 convocados da Jordânia para a Copa do Mundo de 2026. O grupo é liderado por Mousa Al-Tamari, e reúne a base que levou o país à classificação inédita.
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