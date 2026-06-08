OS LOBOS BRANCOS

Uzbequistão na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Estreante em Mundiais, a seleção uzbeque chega ao torneio em busca de uma campanha histórica já na primeira participação

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de junho de 2026 às 17:01

Seleção Uzbeque Crédito: Reprodução

O Uzbequistão vai disputar sua 1ª Copa do Mundo em 2026 e faz estreia no Mundial com a lenda italiana Fabio Cannavaro no comando. A equipe tem como referência o jovem zagueiro Abdukodir Khusanov, do Manchester City, para tentar surpreender em sua estreia e não cair logo na fase de grupos.

Uniformes do Uzbequistão para Copa do Mundo 2026 1 de 6

Calendário de jogos do Uzbequistão no Grupo K

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Uzbequistão na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Uzbequistão x Colômbia – 17/06 (terça-feira) – 23h – Cidade do México;

2ª Rodada: Portugal x Uzbequistão – 23/06 (segunda-feira) – 14h – Houston;

3ª Rodada: República Democrática do Congo x Uzbequistão – 27/06 (sexta-feira) – 20h30 – Atlanta.

Histórico do Uzbequistão em Copas do Mundo

Melhor campanha: estreia em 2026;

Primeira participação: Estados Unidos, Canadá e México 2026;

Última participação: nenhuma;

Participações: 1 (2026);

Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;

Melhor campanha recente: classificação inédita em 2026;

Retrospecto geral: ainda sem jogos em Copas.

Maiores artilheiros e ídolos do Uzbequistão em Copas

Maior artilheiro em Copas: ainda não há, já que esta será a primeira participação do Uzbequistão no torneio;

Outros destaques históricos: Abdukodir Khusanov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullaev, Otabek Shukurov e Igor Sergeev. Eles lideram a geração que levou o país ao Mundial pela primeira vez.

Lista de convocados do Uzbequistão para a Copa do Mundo 2026

Fabio Cannavaro divulgou a lista final de 26 convocados do Uzbequistão para a Copa do Mundo de 2026. O elenco tem como nomes centrais Eldor Shomurodov e Abdukodir Khusanov, além de Abbosbek Fayzullaev, Otabek Shukurov e Igor Sergeev.

Goleiros

Utkir Yusupov (Navbahor)

Abduvohid Nematov (Nasaf)

Botirali Ergashev (Neftchi)

Defensores

Rustam Ashurmatov (Esteghlal)

Farrukh Sayfiev (Neftchi)

Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor)

Sherzod Nasrullaev (Nasaf)

Umar Eshmurodov (Nasaf)

Abdukodir Khusanov (Manchester City)

Abdulla Abdullaev (Dibba)

Bekhruz Karimov (Surkhon)

Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand)

Avazbek Ulmasaliev (AGMK)

Meio-campistas

Otabek Shukurov (Baniyas)

Jaloliddin Masharipov (Esteghlal)

Odiljon Hamrobekov (Tractor)

Oston Urunov (Persepolis)

Jamshid Iskanderov (Neftchi)

Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor)

Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Basaksehir)

Akmal Mozgovoy (Pakhtakor)

Azizjon Ganiev (Al Bataeh)

Sherzod Esanov (Bukhara)

Atacantes