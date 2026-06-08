Uzbequistão na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 8 de junho de 2026 às 17:01
O Uzbequistão vai disputar sua 1ª Copa do Mundo em 2026 e faz estreia no Mundial com a lenda italiana Fabio Cannavaro no comando. A equipe tem como referência o jovem zagueiro Abdukodir Khusanov, do Manchester City, para tentar surpreender em sua estreia e não cair logo na fase de grupos.
Uniformes do Uzbequistão para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Uzbequistão na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
Fabio Cannavaro divulgou a lista final de 26 convocados do Uzbequistão para a Copa do Mundo de 2026. O elenco tem como nomes centrais Eldor Shomurodov e Abdukodir Khusanov, além de Abbosbek Fayzullaev, Otabek Shukurov e Igor Sergeev.
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