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Iraque na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

De volta ao Mundial após 40 anos, os iraquianos tentam avançar pela primeira vez à fase de mata-mata

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de junho de 2026 às 16:50

Seleção Iraquiana Crédito: Reprodução

A seleção iraquiana vai disputar sua 2ª Copa do Mundo em 2026 e retorna ao torneio após a única participação anterior, em 1986. No Grupo I, com França, Senegal e Noruega, a equipe de Graham Arnold tenta transformar a classificação histórica em uma campanha mais longa desta vez.

Uniformes do Iraque para Copa do Mundo 2026 1 de 7

Calendário de jogos do Iraque no Grupo I

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Iraque na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Iraque x Noruega – 16/06 (terça-feira) – 19h – Boston;

2ª Rodada: França x Iraque – 22/06 (segunda-feira) – 18h – Philadelphia;

3ª Rodada: Senegal x Iraque – 26/06 (sexta-feira) – 16h – Toronto.

Histórico do Iraque em Copas do Mundo

Melhor campanha: fase de grupos (1986);

Primeira participação: México 1986;

Última participação: México 1986;

Participações: 2 (1986 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;

Melhor campanha recente: fase de grupos em 1986;

Retrospecto geral: 3 jogos, 0 vitórias, 0 empates e 3 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos do Iraque em Copas

Maior artilheiro em Copas: Ahmed Radhi (1 gol), autor do único gol iraquiano em Mundiais;

Outros destaques históricos: Aymen Hussein, Ali Al-Hamadi, Ali Jassim, Zidane Iqbal e Amir Al Ammari, nomes centrais da geração que recolocou o Iraque na Copa depois de quatro décadas.

Lista de convocados do Iraque para a Copa do Mundo 2026

Graham Arnold divulgou a lista final de 26 convocados do Iraque para a Copa do Mundo de 2026. Depois da lesão de Ahmed Yahya, o treinador chamou Ahmed Hassan Makenzie para fechar o grupo que vai ao Mundial. A seleção é liderada por Aymen Hussein, com Ali Al-Hamadi, Ali Jassim, Zidane Iqbal, Aimar Sher e Amir Al Ammari entre os nomes mais fortes do elenco.

Goleiros

Fahad Talib (Al-Talaba)

Jalal Hassan (Al-Zawraa)

Ahmed Basil (Al-Shorta)

Defensores

Akam Hashem (Al-Zawraa)

Zaid Tahseen (Pakhtakor Tashkent)

Frans Putros (Persib)

Manaf Younis (Al-Shorta)

Rebin Sulaka (Port FC)

Merchas Doski (Viktoria Plzeň)

Ahmed Maknzi (Al-Karma)

Hussein Ali (Pogoń Szczecin)

Mustafa Saadoon (Al-Shorta)

Meio-campistas

Amir Al-Ammari (Cracovia)

Zaid Ismail (Al-Talaba)Aimar Sher (Sarpsborg 08)

Zidane Iqbal (FC Utrecht U21)

Kevin Yakob (Aarhus GF)

Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra)

Marko Farji (Venezia)

Youssef Amyn (AEK Larnaca)

Atacantes