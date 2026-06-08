Iraque na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 8 de junho de 2026 às 16:50
A seleção iraquiana vai disputar sua 2ª Copa do Mundo em 2026 e retorna ao torneio após a única participação anterior, em 1986. No Grupo I, com França, Senegal e Noruega, a equipe de Graham Arnold tenta transformar a classificação histórica em uma campanha mais longa desta vez.
Uniformes do Iraque para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Iraque na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
Graham Arnold divulgou a lista final de 26 convocados do Iraque para a Copa do Mundo de 2026. Depois da lesão de Ahmed Yahya, o treinador chamou Ahmed Hassan Makenzie para fechar o grupo que vai ao Mundial. A seleção é liderada por Aymen Hussein, com Ali Al-Hamadi, Ali Jassim, Zidane Iqbal, Aimar Sher e Amir Al Ammari entre os nomes mais fortes do elenco.
Goleiros
Defensores
Meio-campistas
Atacantes