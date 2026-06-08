Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Iraque na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

De volta ao Mundial após 40 anos, os iraquianos tentam avançar pela primeira vez à fase de mata-mata

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de junho de 2026 às 16:50

Seleção Iraquiana
Seleção Iraquiana Crédito: Reprodução

A seleção iraquiana vai disputar sua 2ª Copa do Mundo em 2026 e retorna ao torneio após a única participação anterior, em 1986. No Grupo I, com França, Senegal e Noruega, a equipe de Graham Arnold tenta transformar a classificação histórica em uma campanha mais longa desta vez.

Uniformes do Iraque para Copa do Mundo 2026

Uniforme do Iraque para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Iraque para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Iraque para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Iraque para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Iraque para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Iraque para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Iraque para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
1 de 7
Uniforme do Iraque para Copa do Mundo 2026 por Divulgação

Calendário de jogos do Iraque no Grupo I

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Iraque na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

  • 1ª Rodada: Iraque x Noruega – 16/06 (terça-feira) – 19h – Boston;
  • 2ª Rodada: França x Iraque – 22/06 (segunda-feira) – 18h – Philadelphia;
  • 3ª Rodada: Senegal x Iraque – 26/06 (sexta-feira) – 16h – Toronto.

Histórico do Iraque em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: fase de grupos (1986);
  • Primeira participação: México 1986;
  • Última participação: México 1986;
  • Participações: 2 (1986 e 2026);
  • Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;
  • Melhor campanha recente: fase de grupos em 1986;
  • Retrospecto geral: 3 jogos, 0 vitórias, 0 empates e 3 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos do Iraque em Copas

  • Maior artilheiro em Copas: Ahmed Radhi (1 gol), autor do único gol iraquiano em Mundiais;
  • Outros destaques históricos: Aymen Hussein, Ali Al-Hamadi, Ali Jassim, Zidane Iqbal e Amir Al Ammari, nomes centrais da geração que recolocou o Iraque na Copa depois de quatro décadas.

Leia mais

Imagem - Jordânia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Jordânia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Imagem - Catar na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Catar na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Imagem - Arábia Saudita na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Arábia Saudita na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Lista de convocados do Iraque para a Copa do Mundo 2026

Graham Arnold divulgou a lista final de 26 convocados do Iraque para a Copa do Mundo de 2026. Depois da lesão de Ahmed Yahya, o treinador chamou Ahmed Hassan Makenzie para fechar o grupo que vai ao Mundial. A seleção é liderada por Aymen Hussein, com Ali Al-Hamadi, Ali Jassim, Zidane Iqbal, Aimar Sher e Amir Al Ammari entre os nomes mais fortes do elenco.

Goleiros

  • Fahad Talib (Al-Talaba)
  • Jalal Hassan (Al-Zawraa)
  • Ahmed Basil (Al-Shorta)

Defensores

  • Akam Hashem (Al-Zawraa)
  • Zaid Tahseen (Pakhtakor Tashkent)
  • Frans Putros (Persib)
  • Manaf Younis (Al-Shorta)
  • Rebin Sulaka (Port FC)
  • Merchas Doski (Viktoria Plzeň)
  • Ahmed Maknzi (Al-Karma)
  • Hussein Ali (Pogoń Szczecin)
  • Mustafa Saadoon (Al-Shorta)

Meio-campistas

  • Amir Al-Ammari (Cracovia)
  • Zaid Ismail (Al-Talaba)Aimar Sher (Sarpsborg 08)
  • Zidane Iqbal (FC Utrecht U21)
  • Kevin Yakob (Aarhus GF)
  • Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra)
  • Marko Farji (Venezia)
  • Youssef Amyn (AEK Larnaca)

Atacantes

  • Ahmed Qasem (Nashville SC)
  • Ali Al-Hamadi (Luton Town)
  • Mohanad Ali (Dibba SCC)
  • Aymen Hussein (Al-Karma)
  • Ali Yousif (Al-Talaba)

Tags:

Copa do Mundo 2026 Iraque

Mais recentes

Imagem - Melhor árbitro da África é barrado nos EUA e acaba excluído da Copa do Mundo

Melhor árbitro da África é barrado nos EUA e acaba excluído da Copa do Mundo
Imagem - Eriksen quebra o silêncio após susto em campo e tranquiliza torcedores

Eriksen quebra o silêncio após susto em campo e tranquiliza torcedores
Imagem - Alerta de tempestade ameaça show de Shakira e jogo de abertura da Copa do Mundo

Alerta de tempestade ameaça show de Shakira e jogo de abertura da Copa do Mundo