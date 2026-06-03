Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Catar na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Anfitrião em 2022, o Catar vai disputar sua segunda Copa do Mundo em busca da primeira vaga no mata-mata

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de junho de 2026 às 17:22

Seleção Catariana
Seleção Catariana Crédito: Divulgação

A seleção catariana vai disputar sua 2ª Copa do Mundo em 2026 e chega ao torneio tentando transformar a experiência de 2022 em uma campanha mais longa. Com Julen Lopetegui no comando, o Catar entra no Grupo B, ao lado de Canadá, Suíça e Bósnia e Herzegovina, sustentado pela base que já vinha sendo usada na campanha asiática.

Uniformes do Catar para Copa do Mundo 2026

Uniforme do Catar para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Catar para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Catar para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Catar para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Catar para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do Catar para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
1 de 6
Uniforme do Catar para Copa do Mundo 2026 por Divulgação

Calendário de jogos do Catar no Grupo B

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Catar na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

  • 1ª Rodada: Catar x Suíça – 13/06 (sábado) – 16h – San Francisco.
  • 2ª Rodada: Catar x Canadá – 18/06 (quinta-feira) – 19h – Vancouver.
  • 3ª Rodada: Bósnia e Herzegovina x Catar – 24/06 (quarta-feira) – 16h – Seattle.

Histórico do Catar em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: fase de grupos (2022);
  • Primeira participação: Catar 2022;
  • Última participação: Catar 2022;
  • Participações: 2 (2022 e 2026);
  • Sede da Copa do Mundo: uma vez, em 2022;
  • Melhor campanha recente: fase de grupos em 2022;
  • Retrospecto geral: 3 jogos, 0 vitórias, 0 empates e 3 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos do Catar em Copas

  • Maior artilheiro em Copas: Mohammed Muntari (1 gol);
  • Outros destaques históricos: Akram Afif, Almoez Ali, Hassan Al-Haydos, Abdulaziz Hatem e Karim Boudiaf. 

Leia mais

Imagem - Arábia Saudita na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Arábia Saudita na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Imagem - Irã na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Irã na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Imagem - Marrocos na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Marrocos na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Lista de convocados do Catar para a Copa do Mundo 2026

Julen Lopetegui divulgou a lista final de 26 convocados do Catar para a Copa do Mundo de 2026. O elenco reúne a espinha dorsal do time que já vinha sendo usada pelo treinador, com Akram Afif, Almoez Ali, Hassan Al-Haydos, Meshaal Barsham e Karim Boudiaf entre os nomes mais fortes.

Goleiros

  • Mahmoud Abunada (Al Rayyan SC)
  • Salah Zakaria (Al Duhail SC)
  • Meshaal Barsham (Al Sadd SC)

Defensores

  • Pedro Miguel (Al Sadd SC)
  • Lucas Mendes (Al Wakrah SC)
  • Issa Laye (Al Arabi SC)
  • Jassem Gaber (Al Rayyan SC)
  • Ayoub Aloui (Al Gharafa SC)
  • Homam Ahmed (Cultural Leonesa)
  • Boualem Khoukhi (Al Sadd SC)
  • Sultan Albrake (Al Duhail SC)
  • Alhashmi Alhussein (Al Arabi SC)

Meio-campistas

  • Abdulaziz Hatem (Al Rayyan SC)
  • Karim Boudiaf (Al Duhail SC)
  • Ahmed Alganehi (Al Gharafa SC)
  • Ahmed Fathy (Al Arabi SC)
  • Assim Madibo (Al Wakrah SC)

Atacantes

  • Ahmed Alaaeldin (Al Rayyan SC)
  • Edmilson Junior (Al Duhail SC)
  • Mohammed Muntari (Al Gharafa SC)
  • Hassan Al-Haydos (Al Sadd SC)
  • Akram Afif (Al Sadd SC)
  • Yusuf Abdurisag (Al Wakrah SC)
  • Tahsin Jamshid (Al Duhail SC)
  • Mohamed Manai (Al Shamal SC)

Tags:

Copa do Mundo 2026 Catar

Mais recentes

Imagem - Veja quais jogadores do Vitória não podem defender outro clube da Série A em 2026

Veja quais jogadores do Vitória não podem defender outro clube da Série A em 2026
Imagem - Veja quais jogadores do Bahia não podem defender outro clube da Série A em 2026

Veja quais jogadores do Bahia não podem defender outro clube da Série A em 2026
Imagem - Do campeão ao último colocado: veja quanto cada seleção ganhará na Copa do Mundo de 2026

Do campeão ao último colocado: veja quanto cada seleção ganhará na Copa do Mundo de 2026