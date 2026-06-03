Catar na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 3 de junho de 2026 às 17:22
A seleção catariana vai disputar sua 2ª Copa do Mundo em 2026 e chega ao torneio tentando transformar a experiência de 2022 em uma campanha mais longa. Com Julen Lopetegui no comando, o Catar entra no Grupo B, ao lado de Canadá, Suíça e Bósnia e Herzegovina, sustentado pela base que já vinha sendo usada na campanha asiática.
Uniformes do Catar para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Catar na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
Julen Lopetegui divulgou a lista final de 26 convocados do Catar para a Copa do Mundo de 2026. O elenco reúne a espinha dorsal do time que já vinha sendo usada pelo treinador, com Akram Afif, Almoez Ali, Hassan Al-Haydos, Meshaal Barsham e Karim Boudiaf entre os nomes mais fortes.
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