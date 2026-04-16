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Datafolha: maioria dos brasileiros quer ver Neymar convocado para Copa do Mundo

Apoio é maior entre mais jovens e eleitores declarados de Flávio Bolsonaro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de abril de 2026 às 10:21

Neymar
Neymar Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

A maior parte dos brasileiros deseja ver Neymar na lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo deste ano. Pesquisa Datafolha aponta que 53% da população defende a convocação do atacante de 34 anos para o torneio, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Outros 34% são contrários, 8% se dizem indiferentes e 5% não souberam responder.

O apoio ao jogador cresceu em relação ao levantamento anterior, feito em junho do ano passado, quando 48% eram favoráveis e 41% contrários. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 7 e 9 de abril, em 137 municípios, com margem de erro de dois pontos percentuais.

Jovens apoiam mais Neymar

A pesquisa mostra que o apoio ao atacante é maior entre jovens de 16 a 24 anos, faixa em que 65% defendem sua convocação. Entre pessoas com mais de 60 anos, o índice é de 46%, contra 38% que se posicionam contra.

O levantamento também identificou diferença conforme preferência política declarada: entre eleitores que dizem votar em Flávio Bolsonaro, 62% apoiam a convocação e 26% são contrários; entre os que afirmam votar em Lula, 46% são favoráveis e 43% contrários.

Veículos de luxo de Neymar

Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram
Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram
Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
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Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram

Principal nome do futebol brasileiro na década de 2010, Neymar convive com dificuldades físicas desde a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, em outubro de 2023. Na época, atuava pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, onde disputou apenas sete partidas, com um gol e duas assistências em mais de um ano.

Em 2025, voltou ao Santos com o objetivo de recuperar a forma e retomar espaço na seleção. No entanto, o desempenho coletivo ficou abaixo do esperado, com o clube lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Pelo time, o atacante soma 36 partidas nas temporadas de 2025 e 2026, com 15 gols e sete assistências, apesar de novas lesões musculares e ligamentares.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Neymar reconheceu a mudança no seu momento profissional. “Eu não vou ser o Neymar de dez anos atrás, não vou ser. É muito diferente. Hoje, eu aprimorei o meu jogo de uma forma que, para mim, é o necessário”, disse.

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O técnico Carlo Ancelotti ainda não convocou o jogador e tem repetido que pretende chamar apenas atletas “100%” fisicamente. Em entrevista ao jornal L’Equipe, afirmou que o atacante “está no caminho certo” e precisa “continuar nessa direção e melhorar seu condicionamento físico”.

A concorrência no ataque também pesa contra Neymar. Mesmo com a ausência de Rodrygo por lesão grave, a seleção conta com opções como Vinicius Junior, Raphinha, Estêvão, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, João Pedro, Igor Thiago e Endrick. Em amistoso recente contra a Croácia, vencido por 3 a 1, Igor Thiago e Martinelli marcaram, enquanto Luiz Henrique e Endrick tiveram destaque.

Apesar das dificuldades, Neymar segue como o maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols em 128 partidas, e disputou três Copas do Mundo.

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