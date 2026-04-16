FUTEBOL

Datafolha: maioria dos brasileiros quer ver Neymar convocado para Copa do Mundo

Apoio é maior entre mais jovens e eleitores declarados de Flávio Bolsonaro

Carol Neves

Publicado em 16 de abril de 2026 às 10:21

Neymar Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

A maior parte dos brasileiros deseja ver Neymar na lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo deste ano. Pesquisa Datafolha aponta que 53% da população defende a convocação do atacante de 34 anos para o torneio, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Outros 34% são contrários, 8% se dizem indiferentes e 5% não souberam responder.

O apoio ao jogador cresceu em relação ao levantamento anterior, feito em junho do ano passado, quando 48% eram favoráveis e 41% contrários. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 7 e 9 de abril, em 137 municípios, com margem de erro de dois pontos percentuais.

Jovens apoiam mais Neymar

A pesquisa mostra que o apoio ao atacante é maior entre jovens de 16 a 24 anos, faixa em que 65% defendem sua convocação. Entre pessoas com mais de 60 anos, o índice é de 46%, contra 38% que se posicionam contra.

O levantamento também identificou diferença conforme preferência política declarada: entre eleitores que dizem votar em Flávio Bolsonaro, 62% apoiam a convocação e 26% são contrários; entre os que afirmam votar em Lula, 46% são favoráveis e 43% contrários.



Veículos de luxo de Neymar 1 de 14

Principal nome do futebol brasileiro na década de 2010, Neymar convive com dificuldades físicas desde a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, em outubro de 2023. Na época, atuava pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, onde disputou apenas sete partidas, com um gol e duas assistências em mais de um ano.

Em 2025, voltou ao Santos com o objetivo de recuperar a forma e retomar espaço na seleção. No entanto, o desempenho coletivo ficou abaixo do esperado, com o clube lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Pelo time, o atacante soma 36 partidas nas temporadas de 2025 e 2026, com 15 gols e sete assistências, apesar de novas lesões musculares e ligamentares.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Neymar reconheceu a mudança no seu momento profissional. “Eu não vou ser o Neymar de dez anos atrás, não vou ser. É muito diferente. Hoje, eu aprimorei o meu jogo de uma forma que, para mim, é o necessário”, disse.

O técnico Carlo Ancelotti ainda não convocou o jogador e tem repetido que pretende chamar apenas atletas “100%” fisicamente. Em entrevista ao jornal L’Equipe, afirmou que o atacante “está no caminho certo” e precisa “continuar nessa direção e melhorar seu condicionamento físico”.



A concorrência no ataque também pesa contra Neymar. Mesmo com a ausência de Rodrygo por lesão grave, a seleção conta com opções como Vinicius Junior, Raphinha, Estêvão, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, João Pedro, Igor Thiago e Endrick. Em amistoso recente contra a Croácia, vencido por 3 a 1, Igor Thiago e Martinelli marcaram, enquanto Luiz Henrique e Endrick tiveram destaque.