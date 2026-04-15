'GRANDE DEMAIS'

Avião de R$ 250 milhões de Neymar chama atenção estacionado no pátio em aeroporto

Jato executivo usado pelo jogador e familiares aparece com frequência em Porto Belo

Carol Neves

Publicado em 15 de abril de 2026 às 11:03

Neymar e seu avião Crédito: Divulgação

A presença frequente do avião do atacante Neymar no Aeroporto Costa Esmeralda, no litoral de Santa Catarina, desperta curiosidade entre moradores e visitantes da região. O jato executivo, avaliado em cerca de R$ 250 milhões, costuma permanecer estacionado no pátio do terminal sempre que pousa no local.

O motivo é incomum: o modelo Dassault Falcon 900LX é grande demais para os hangares disponíveis no aeroporto, o que impede o armazenamento da aeronave em espaço coberto. A informação é do portal NDMais.

Avião é grande 1 de 4

O avião é utilizado tanto pelo jogador quanto por familiares, entre eles o pai, Neymar da Silva Santos. A movimentação constante está ligada à atuação da família no mercado imobiliário da região, com participação em empreendimentos como o Yachthouse, em Balneário Camboriú, e o Edify One, em Itapema, segundo a reportagem.

Como é o avião de Neymar

Fabricado pela Dassault Aviation, o Falcon 900LX é um jato executivo de grande porte com capacidade para até 14 passageiros e autonomia aproximada de 8.800 quilômetros, permitindo voos intercontinentais sem escalas.

A aeronave opera com três motores Honeywell TFE731-60, cada um com cerca de 5 mil libras de empuxo, podendo atingir velocidade máxima de Mach 0,87 - aproximadamente 1.060 km/h - e altitude de até 51 mil pés.

Em condições padrão, o modelo necessita de cerca de 1.630 metros de pista para decolagem e pouco mais de 700 metros para pouso, o que amplia sua capacidade de operação em aeroportos com menor estrutura.

O cockpit utiliza o sistema EASy II, baseado na plataforma Honeywell Primus Epic, que integra navegação, comunicação e monitoramento dos sistemas da aeronave, reduzindo a carga de trabalho dos pilotos e ampliando a consciência situacional durante o voo.