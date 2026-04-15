FUTEBOL

Neymar se irrita ao ser chamado de mimado e bate boca com torcida do Santos: 'Cala boca'

Autor do gol santista contra o Recoleta, camisa 10 reagiu a cobranças vindas da arquibancada após empate na Vila

Carol Neves

Publicado em 15 de abril de 2026 às 07:25

Neymar bate boca com torcedores Crédito: Reprodução

O atacante Neymar protagonizou um momento de tensão com torcedores do Santos após o empate com o Club Sportivo Recoleta pela Copa Sul-Americana, na noite da terça-feira (14). Antes de conceder entrevista ao fim da partida, o jogador reagiu a cobranças vindas da arquibancada e pediu silêncio aos presentes, cena captada pela transmissão oficial.

A repórter responsável pela entrevista chegou a iniciar a pergunta, mas o camisa 10 interrompeu o momento para responder aos torcedores. “Cala a boca”, disse Neymar, levando o dedo aos lábios em gesto de silêncio.

? Agora! Neymar perdeu a paciência e mandou um torcedor do Santos calar a boca após o empate com o Deportivo Recoleta na Vila Belmiro.



? @ESPNBrasil | @SportsCenterBR pic.twitter.com/v9uD37nsOE — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) April 15, 2026

Na sequência, o atacante voltou a discutir com parte da torcida e rebateu críticas. “Eu sou mimado? Eu estou dando a vida aqui, irmão. Eu estou deixando minha vida aqui”, afirmou em direção às arquibancadas, irritado ao ser chamado de mimado.

? AGORA! ESPN pegou de perto o que Neymar disse para o torcedor do Santos:



“Tu devia ter treinado mais. Tá gordinho, car****!”



“Eu tenho que fazer tudo? Cala a boca!”



“Eu sou mimado? Eu tô dando a vida aqui! Respeita!”



? @ESPNBrasil | @SportsCenterBR pic.twitter.com/2CF4pJXoWd — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) April 15, 2026

Neymar marcou o gol do Santos logo no início da partida, mas não conseguiu evitar o empate. O Recoleta igualou o placar após converter um pênalti. A equipe paraguaia atuou no Brasil com formação reserva, priorizando a disputa do campeonato nacional.

Com o resultado, o Santos somou seu primeiro ponto na competição continental, enquanto o time paraguaio chegou a dois. A liderança do grupo é do Deportivo Cuenca, com três pontos, e pode ser mantida após o confronto desta quinta-feira contra o San Lorenzo de Almagro, que soma um ponto.