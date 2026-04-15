Neymar se irrita ao ser chamado de mimado e bate boca com torcida do Santos: 'Cala boca'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 15 de abril de 2026 às 07:25
O atacante Neymar protagonizou um momento de tensão com torcedores do Santos após o empate com o Club Sportivo Recoleta pela Copa Sul-Americana, na noite da terça-feira (14). Antes de conceder entrevista ao fim da partida, o jogador reagiu a cobranças vindas da arquibancada e pediu silêncio aos presentes, cena captada pela transmissão oficial.
A repórter responsável pela entrevista chegou a iniciar a pergunta, mas o camisa 10 interrompeu o momento para responder aos torcedores. “Cala a boca”, disse Neymar, levando o dedo aos lábios em gesto de silêncio.
Na sequência, o atacante voltou a discutir com parte da torcida e rebateu críticas. “Eu sou mimado? Eu estou dando a vida aqui, irmão. Eu estou deixando minha vida aqui”, afirmou em direção às arquibancadas, irritado ao ser chamado de mimado.
Neymar marcou o gol do Santos logo no início da partida, mas não conseguiu evitar o empate. O Recoleta igualou o placar após converter um pênalti. A equipe paraguaia atuou no Brasil com formação reserva, priorizando a disputa do campeonato nacional.
Com o resultado, o Santos somou seu primeiro ponto na competição continental, enquanto o time paraguaio chegou a dois. A liderança do grupo é do Deportivo Cuenca, com três pontos, e pode ser mantida após o confronto desta quinta-feira contra o San Lorenzo de Almagro, que soma um ponto.
Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel e Mavie