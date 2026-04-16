ACIDENTE

Ex-goleiro morre aos 48 anos após carro ser atingido por trem

Alex Manninger defendeu clubes como Arsenal, Juventus e Liverpool

Carol Neves

Publicado em 16 de abril de 2026 às 12:14

Alex Manninger foi campeão com o Arsenal Crédito: Reprodução

O ex-goleiro Alex Manninger, que defendeu clubes como Arsenal, Juventus e Liverpool, morreu aos 48 anos nesta quinta-feira (16) após o carro que dirigia ser atingido por um trem em uma passagem de nível na cidade de Salzburgo, na Áustria. O acidente ocorreu por volta das 8h20 no horário local (madrugada no Brasil).

Equipes de resgate retiraram o ex-jogador do veículo e utilizaram um desfibrilador durante a tentativa de reanimação, mas ele não resistiu, segundo informações divulgadas pela BBC. Manninger estava sozinho no carro no momento da colisão. O maquinista não se feriu.

O goleiro teve passagem marcante pelo Arsenal entre 1997 e 2002, período em que disputou 64 partidas e conquistou a Premier League e a FA Cup. Reserva de David Seaman no início, assumiu a titularidade no fim da temporada 1997/98 após lesão do titular.

Naquela campanha, teve atuações decisivas, como na vitória nos pênaltis sobre o West Ham United pela sexta rodada da FA Cup e em triunfo contra o Manchester United, em Old Trafford. Em março de 1998, foi eleito jogador do mês da Premier League.

Pela Austria national football team, Manninger recebeu 33 convocações e integrou o grupo que disputou a Euro 2008, realizada no próprio país.

Ao longo da carreira, defendeu 14 clubes europeus. Revelado pelo Red Bull Salzburg, também passou por Siena, Udinese e Augsburg. Em 2016, aos 39 anos, assinou contrato de curto prazo com o Liverpool, mas não chegou a atuar.

O diretor esportivo da Federação Austríaca de Futebol, Peter Schottel, lamentou a morte do ex-goleiro. “Alexander Manninger foi um embaixador extraordinário do futebol austríaco, dentro e fora de campo”, afirmou.