Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-jogador do Bahia é expulso de condomínio após denúncias de gritaria e sexo em varanda

Decisão é da 1ª Vara Cível da Regional da Barra

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de março de 2026 às 09:04

Carlos Alberto foi campeão da Liga dos Campeões em 2004
Carlos Alberto foi campeão da Liga dos Campeões em 2004 Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-jogador do Bahia Carlos Alberto foi expulso do Alphaland Residence Club, condomínio onde morava no Rio de Janeiro. A decisão é da 1ª Vara Cível da Regional da Barra e ocorre após uma denúncia de "comportamento antissocial reiterado" por parte de outros moradores.

Em quase quatro anos, entre junho de 2019 e março de 2023, foram registradas 52 ocorrências contra o ex-jogador. Entre os motivos estão festas com música alta em diversos horários, ofensas, uso inadequado de áreas comuns e gritaria.

Ex-Bahia Carlos Alberto

Ex-Bahia Carlos Alberto por Reprodução
Ex-Bahia Carlos Alberto por Reprodução
Ex-Bahia Carlos Alberto por Reprodução
Ex-Bahia Carlos Alberto por Divulgação
Ex-Bahia Carlos Alberto por Reprodução
1 de 5
Ex-Bahia Carlos Alberto por Reprodução

Além disso, há denúncias mais graves que envolvem atos sexuais na varanda da casa de Carlos Alberto. Também foram notificados casos de pessoas que urinaram em áreas comuns do condomínio.

Leia mais

Imagem - Ex-jogador com passagem por gigante brasileiro é preso por suspeita de tráfico

Ex-jogador com passagem por gigante brasileiro é preso por suspeita de tráfico

Imagem - Ex-jogador do Vitória sofre racismo no exterior e esposa relata: 'Cenário de guerra'

Ex-jogador do Vitória sofre racismo no exterior e esposa relata: 'Cenário de guerra'

O ex-jogador alega que está sendo perseguido pelos vizinhos. Ele admitiu as festas com música alta, mas negou as alegações de sexo na varanda. Ele ainda pode recorrer.

Carlos Alberto jogou em times como Bahia, Vasco, Fluminense, Corinthians e Grêmio. Foi campeão da Champions League pelo Porto, de Portugal, em 2004.pions League pelo Porto, de Portugal, em 2004.

Mais recentes

Imagem - Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português
Imagem - Vitória vai atrás de reforços após perder titulares para o restante da temporada

Vitória vai atrás de reforços após perder titulares para o restante da temporada
Imagem - Bahia junta os cacos após título e busca soluções caseiras para ausências

Bahia junta os cacos após título e busca soluções caseiras para ausências

MAIS LIDAS

Imagem - Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - A lupa do MP sobre o leilão do centro de convenções, o calvário de Geraldo Jr. e a festa de arromba na ALBA
02

A lupa do MP sobre o leilão do centro de convenções, o calvário de Geraldo Jr. e a festa de arromba na ALBA

Imagem - Planserv anuncia retomada de atendimentos após Santa Casa determinar suspensão
03

Planserv anuncia retomada de atendimentos após Santa Casa determinar suspensão

Imagem - Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é
04

Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é