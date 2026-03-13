Ex-jogador do Bahia é expulso de condomínio após denúncias de gritaria e sexo em varanda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 13 de março de 2026 às 09:04
O ex-jogador do Bahia Carlos Alberto foi expulso do Alphaland Residence Club, condomínio onde morava no Rio de Janeiro. A decisão é da 1ª Vara Cível da Regional da Barra e ocorre após uma denúncia de "comportamento antissocial reiterado" por parte de outros moradores.
Em quase quatro anos, entre junho de 2019 e março de 2023, foram registradas 52 ocorrências contra o ex-jogador. Entre os motivos estão festas com música alta em diversos horários, ofensas, uso inadequado de áreas comuns e gritaria.
Além disso, há denúncias mais graves que envolvem atos sexuais na varanda da casa de Carlos Alberto. Também foram notificados casos de pessoas que urinaram em áreas comuns do condomínio.
O ex-jogador alega que está sendo perseguido pelos vizinhos. Ele admitiu as festas com música alta, mas negou as alegações de sexo na varanda. Ele ainda pode recorrer.
Carlos Alberto jogou em times como Bahia, Vasco, Fluminense, Corinthians e Grêmio. Foi campeão da Champions League pelo Porto, de Portugal, em 2004.pions League pelo Porto, de Portugal, em 2004.