PROCESSO

Ex-jogador do Bahia é expulso de condomínio após denúncias de gritaria e sexo em varanda

Decisão é da 1ª Vara Cível da Regional da Barra

Millena Marques

Publicado em 13 de março de 2026 às 09:04

Carlos Alberto foi campeão da Liga dos Campeões em 2004 Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-jogador do Bahia Carlos Alberto foi expulso do Alphaland Residence Club, condomínio onde morava no Rio de Janeiro. A decisão é da 1ª Vara Cível da Regional da Barra e ocorre após uma denúncia de "comportamento antissocial reiterado" por parte de outros moradores.

Em quase quatro anos, entre junho de 2019 e março de 2023, foram registradas 52 ocorrências contra o ex-jogador. Entre os motivos estão festas com música alta em diversos horários, ofensas, uso inadequado de áreas comuns e gritaria.

Ex-Bahia Carlos Alberto 1 de 5

Além disso, há denúncias mais graves que envolvem atos sexuais na varanda da casa de Carlos Alberto. Também foram notificados casos de pessoas que urinaram em áreas comuns do condomínio.

O ex-jogador alega que está sendo perseguido pelos vizinhos. Ele admitiu as festas com música alta, mas negou as alegações de sexo na varanda. Ele ainda pode recorrer.