FUTEBOL

Ex-Bahia anuncia aposentadoria dos campos aos 38 anos

Destaque Esquadrão em 2015, jogador encerra trajetória

Carol Neves

Publicado em 17 de abril de 2026 às 07:27

Souza jogou pelo Bahia Crédito: Arquivo

O meia Souza, que teve passagem de destaque pelo Bahia, anunciou a aposentadoria do futebol profissional aos 38 anos. A decisão foi comunicada esta semana nas redes sociais pelo próprio jogador e pelo América-RN, clube que defendia desde 2024, surpreendendo parte da torcida e fãs da carreira do atleta.

Em 2015, Souza vestiu a camisa do Esquadrão por empréstimo e teve papel central na equipe ao longo da temporada. Foram 50 partidas disputadas, com 10 gols marcados e uma assistência. Mais do que os números, o volante ganhou protagonismo como peça de liderança no meio-campo, chegando a usar a braçadeira de capitão e se consolidando como um dos nomes mais regulares do time naquele ano. O time foi campeão baiano.

Após a experiência em Salvador, Souza seguiu carreira e, já na reta final, construiu forte vínculo com o América-RN. Pelo clube potiguar, disputou 90 partidas oficiais e participou diretamente de 48 gols, com 21 tentos marcados e 27 assistências. Entre 2024 e 2026, conquistou três Campeonatos Potiguares consecutivos e tornou-se um dos principais nomes da equipe no período. Em 2026, atuou em 17 jogos e marcou duas vezes.

No comunicado divulgado pelo América-RN, o clube afirmou que Souza “entendeu que este é o momento adequado para deixar os gramados e iniciar uma nova etapa fora das quatro linhas”. O ex-jogador concederá entrevista coletiva na sexta-feira, no auditório da Arena América.

Número dos pontas do Bahia na temporada 1 de 6

Ao longo de duas décadas de carreira profissional, Souza marcou 108 gols e conquistou nove títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro de 2013 pelo Cruzeiro, além de troféus estaduais e conquistas no futebol japonês, onde também atuou pelo Cerezo Osaka e recebeu homenagens após o anúncio da aposentadoria.