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Equipe baiana conquista título nacional no basquete escolar e reforça força da base no país

Time do Marista Salvador vence Série Cobre dos Jogos Escolares Brasileiros Sub-18, em Brasília

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 18 de abril de 2026 às 18:04

Time do Marista Salvador vence Série Cobre dos Jogos Escolares Brasileiros Sub-18, em Brasília
Time do Marista Salvador vence Série Cobre dos Jogos Escolares Brasileiros Sub-18, em Brasília Crédito: Divulgação

A equipe masculina de basquete do Colégio Marista Salvador conquistou nesta semana o título da Série Cobre dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) Sub-18, disputados em Brasília. Representando a Bahia, os alunos-atletas garantiram o primeiro lugar após vencer a final contra uma equipe anfitriã do Distrito Federal por 53 a 51, encerrando a participação com o título da divisão.

Após a fase de grupos, o time foi direcionado para a Série Cobre e seguiu para o mata-mata, vencendo os confrontos eliminatórios até a decisão. Na final, a equipe baiana manteve a vantagem no placar nos momentos decisivos e assegurou o resultado diante de um adversário competitivo.

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“Mesmo depois da primeira fase, o grupo conseguiu se manter competitivo e crescer dentro da competição. Na final, conseguimos controlar melhor o ritmo do jogo e tomar decisões importantes nos momentos decisivos”, avaliou o técnico da equipe Edson Trindade.

Em 2024, o time participou da etapa nacional dos JEBs, em Palmas, após classificação estadual, além de conquistar o título do JEB 3x3 na Bahia. No mesmo período, acumulou títulos em diferentes categorias de base e manteve participação frequente em competições fora do estado.

Em 2025, a equipe voltou a conquistar títulos em torneios escolares e manteve resultados relevantes em competições como Intermarista e Jocopar. O desempenho ao longo dessas temporadas antecede a conquista da Série Cobre em 2026, em Brasília.

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