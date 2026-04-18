COLEÇÃO

Álbum da Copa do Mundo terá figurinhas exclusivas em embalagens da Coca-Cola

Álbum terá uma página exclusiva para as figurinhas especiais da promoção

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de abril de 2026 às 17:53

Álbum da Copa do Mundo de 2026 Crédito: Divulgação/Panini

À medida que cresce a expectativa pela Copa do Mundo, novidades sobre o álbum oficial do torneio vão sendo divulgadas. Assim como em 2022, o álbum terá figurinhas e cards especiais sendo disponibilizados em embalagens de produtos da Coca-Cola. Ao todo, são 14 craques do futebol mundial que estarão em uma página exclusiva.

Entre os dias 15 de abril e 15 de junho, consumidores que comprarem Coca-Cola Sabor Original ou Coca-Cola Zero Açúcar, nas embalagens de 600 ml e, em algumas regiões do Brasil, também nas embalagens de 2,5L, ganharão uma figurinha especial da Coca-Cola para colecionar.

Álbum vai ter 980 figurinhas e pode custar R$ 7 mil 1 de 4

Colecionadores e fãs terão a oportunidade de reunir seus atletas favoritos, incluindo estrelas como Lamine Yamal, Virgil van Dijk, Harry Kane e o brasileiro Gabriel Magalhães. Como parte dessa iniciativa global, mais de um bilhão de figurinhas serão distribuídas sob rótulos de garrafas de Coca-Cola em mercados selecionados ao redor do mundo.

Ao escanear o QR Code presente nas embalagens, os fãs poderão gerar figurinhas digitais personalizadas. No site da Coca-Cola, também será possível acessar outros conteúdos exclusivos, como um localizador de pontos de troca de figurinhas, que identifica a localização do usuário e indica os locais mais próximos para o encontro entre colecionadores.

Além disso, os fãs terão a chance de ganhar packs de figurinhas digitais para colecionar no álbum virtual da Panini. Tanto a versão física quanto a virtual do álbum estarão disponíveis a partir de maio de 2026.