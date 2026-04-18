LIBERADO

Corinthians consegue efeito suspensivo e terá Hugo Souza contra o Vitória

Duelo entre baianos e paulistas ocorre às 20h, no Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de abril de 2026 às 17:41

Hugo Souza Crédito: Divulgação

Após ser punido com dois jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o goleiro Hugo Souza está confirmado na partida entre Vitória e Corinthians, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista conseguiu o efeito suspensivo junto ao STJD e o jogador está apto para iniciar a partida.

Após vencer na Libertadores, a equipe paulista chega ao Barradão com muitos desfalques. Expulsos contra o Palmeiras, Matheuzinho e André Luiz já eram ausências confirmadas. Além deles, o clube do Parque São Jorge continua sem contar com Tchoca, Hugo, Angileri, Charles, Memphis Depay e Gui Negão.

Vitória x Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro 1 de 7

O Leão da Barra não vence o Corinthians como mandante desde 2016, em partida válida pela segunda rodada da Série A daquele ano. Na ocasião, o rubro-negro venceu por 3 a 2, com gols de Leandro Domingues, Kieza e Marinho. Desde então, foram cinco confrontos no Barradão, com três vitórias do time paulista e um empate. Desde o retorno à Série A, em 2024, o Vitória perdeu os dois jogos disputados em casa contra o Corinthians: foi superado por 2 a 1, de virada, em 2024, e por 1 a 0, mesmo com um jogador a mais, em 2025.