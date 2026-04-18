LEÃO MOTIVADO

Com estreia de camisa e força em casa, Vitória recebe um Corinthians cheio de desfalques

Times se enfrentam neste sábado (18), a partir das 20h no Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de abril de 2026 às 16:51

Matheuzinho durante treino do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Nem todo dia é dia de Leão, mas quando o assunto envolve o Barradão, a tendência é de felicidade para os torcedores do Vitória. Dando fim a uma sequência de quatro partidas ao lado de sua torcida, o Rubro-negro terá o Corinthians pela frente neste sábado (18), quando entra em campo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h.

Quando entrar em campo, será dia de estreia, mas não de um novo jogador. O elenco do Leão vai para o campo em sua primeira partida com o novo uniforme rubro-negro. Se a renovação do enxoval dará sorte ou não para o time em campo, a questão fica para o misticismo do torcedor. O que é fato, no entanto, é o bom desempenho da equipe jogando no Barradão.

Vitória x Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro 1 de 7

Empatado com o São Paulo, o Vitória é o quarto time que mais pontuou jogando dentro de seus domínios. Foram 12 pontos conquistados em cinco partidas disputadas, com um retrospecto de quatro vitórias e uma derrota. Com exceção do confronto contra o Flamengo, único revés do time como mandante na Série A até então, a defesa rubro-negra não foi vazada em nenhuma das outras quatro oportunidades.

Para o treinador Jair Ventura, o cenário esperado é aquele já visto nas últimas partidas. Torcida cantando em peso nas arquibancadas para apoiar o time. “A expectativa é de mais um jogo gigante. Tenho certeza que a torcida vai comparecer, vai nos empurrar. Espero que a gente consiga repetir o bom desempenho e o resultado (contra o São Paulo)”, disse.

Dúvidas

O comandante rubro-negro tem dúvidas para escolher quem fará parte do time titular. A maior dor de cabeça é a presença do atacante Erick, que deixou o gramado no meio de semana com dores após uma dividida contra o Piauí, pela Copa do Nordeste. Com uma lesão maior descartada, o jogador teve um edema na perna detectado, mas a tendência é de que seja relacionado. A dúvida é a minutagem que Erick terá diante da equipe paulista.

Outra situação indefinida é a presença do zagueiro Cacá. Emprestado pelo Corinthians, o Vitória teria de desembolsar o valor da multa pela utilização do atleta contra o Alvinegro. Após a vitória contra o São Paulo, o próprio jogador revelou que seria usado no confronto. No entanto, a informação oficial do Leão é de que o defensor está fora do jogo.

Sobre a formação inicial, Jair Ventura pode manter o esquema com três volantes e dar mais liberdade para Gabriel Baralhas e Martínez avançarem no campo, assim como pode voltar para a formação com Matheuzinho centralizado e outros dois atacantes pelas beiradas. Caso a segunda opção seja escolhida, o argentino Tarzia é o favorito para assumir a função pelo lado esquerdo do campo.

Adversário desfalcado

Após vencer na Libertadores, a equipe paulista chega ao Barradão com muitos desfalques. Expulsos contra o Palmeiras, Matheuzinho e André Luiz já eram ausências confirmadas. Além deles, o clube do Parque São Jorge continua sem contar com Tchoca, Hugo, Angileri, Charles, Memphis Depay e Gui Negão.