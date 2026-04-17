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Embalado no Barradão, Vitória tenta quebrar tabu de 10 anos contra o Corinthians

Vindo de três jogos consecutivos com vitória no estádio, o time encerra uma sequência de quatro partidas seguidas como mandante neste sábado (18)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de abril de 2026 às 16:31

Jogadores do Vitória lamentaram a derrota diante do Corinthians
Vitória x Corinthians em 2025 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Que o Barradão sempre fez a diferença para o Vitória, isso todo mundo sabe. Nesta temporada, porém, o estádio tem sido ainda mais decisivo para a equipe. Com quatro vitórias e apenas uma derrota nos cinco primeiros jogos como mandante no Campeonato Brasileiro, o time registra seu melhor início de Série A em casa desde 2009, quando venceu os cinco primeiros compromissos diante da torcida. Agora, a equipe comandada por Jair Ventura espera que toda essa sintonia com o Barradão e com a torcida ajude a quebrar um tabu de 10 anos.

Vindo de três jogos consecutivos com vitória no estádio, o time encerra uma sequência de quatro partidas seguidas como mandante neste sábado (18), contra o Corinthians, às 20h, pela 12ª rodada do Brasileirão. A boa fase no Barradão pode levar o torcedor a acreditar em mais um triunfo, mas a realidade é que o Timão tem sido um adversário complicado para o Leão, especialmente em Salvador.

Vitória x Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro

Janderson em Vitória x Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas em Vitória x Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Thiago Carpini em Vitória x Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Janderson em Vitória x Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Ronald em Vitória x Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Halter em Vitória x Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Renato Kayzer em Vitória x Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
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Janderson em Vitória x Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória

O Leão da Barra não vence o Corinthians como mandante desde 2016, em partida válida pela segunda rodada da Série A daquele ano. Na ocasião, o rubro-negro venceu por 3 a 2, com gols de Leandro Domingues, Kieza e Marinho. Desde então, foram cinco confrontos no Barradão, com três vitórias do time paulista e um empate. Desde o retorno à Série A, em 2024, o Vitória perdeu os dois jogos disputados em casa contra o Corinthians: foi superado por 2 a 1, de virada, em 2024, e por 1 a 0, mesmo com um jogador a mais, em 2025.

A dificuldade no confronto não se limita aos jogos em Salvador. O Vitória não vence o Corinthians desde 2017, quando conquistou sua única vitória como visitante no duelo, pela 21ª rodada da Série A, por 1 a 0, com gol de Tréllez. No retrospecto geral, o time paulista soma 27 vitórias (57%), contra 14 empates (30%) e apenas seis triunfos rubro-negros (13%) em 47 partidas.

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Para tentar, enfim, encerrar o jejum diante do Corinthians, o elenco do Vitória não teve descanso após a vitória sobre o Piauí e se reapresentou já na quinta-feira (16), no CT Manoel Pontes Tanajura, iniciando a preparação para o confronto. Após utilizar uma equipe alternativa no compromisso regional, justamente pensando no duelo contra o Timão, o técnico Jair Ventura finaliza os ajustes para a partida nesta sexta-feira (17).

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