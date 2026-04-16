DE ROUPA NOVA

Rubro-negro renovado: Veja como ficou o novo uniforme principal do Vitória

Camisa do Leão fará sua estreia neste sábado (18), contra o Corinthians no Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de abril de 2026 às 19:10

Novo uniforme do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O torcedor clamou e o Vitória atendeu. O Leão anunciou o novo uniforme rubro-negro para a temporada 2026 na noite desta quinta-feira (16). O novo enxoval do clube rubro-negro fará sua estreia neste sábado (18), quando o time enfrenta o Corinthians. O jogo, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizado no Barradão.

O modelo mantém a identidade histórica do clube, com predominância das cores vermelho e preto, trazendo as listras verticais em destaque e atualizações no design e nos acabamentos. O novo uniforme estará disponível nas lojas físicas e virtuais a partir desta quinta por R$ 319,99 e será utilizado pelo time ao longo da temporada de 2026.

Veja como ficou o novo uniforme rubro-negro do Vitória 1 de 6

O uniforme aposta em um visual mais moderno, com listras em diferentes intensidades, criando um efeito de profundidade e movimento. Entre os detalhes, a peça conta com escudo bordado em destaque no peito, gola com acabamento refinado e mangas com linhas que reforçam o estilo contemporâneo da camisa.

Outro diferencial está nos elementos internos personalizados, como o selo “1899” - referência ao ano de fundação do clube - e a fita exclusiva com a identidade do Vitória aplicada na barra com os dizeres “A Força do Leão”.

“Essa camisa nasce para celebrar e simbolizar a Força do Leão. É a força que vem diariamente da nossa torcida, que ecoa das arquibancadas e empurra o clube em todos os momentos. Que essa camisa nos traga muitos momentos de alegrias e conquistas”, destaca Fábio Mota, presidente do Esporte Clube Vitória.

“Pensamos em uma camisa que o torcedor tenha orgulho de vestir em qualquer momento, reforçando o sentimento de pertencimento e paixão. Ao mesmo tempo, buscamos valorizar a identidade muito forte do Vitória com uma leitura atual, criando uma peça que respeita a história e conversa com o torcedor de hoje”, afirma Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.