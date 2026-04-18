Flamengo x Bahia: veja onde assistir, horário e escalações

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Alan Pinheiro
Publicado em 18 de abril de 2026 às 18:00
O Bahia tem um desafio decisivo neste domingo (19), às 19h30, quando enfrenta o Flamengo no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Em duelo direto na parte de cima da tabela, o Tricolor tenta confirmar sua força como visitante e seguir na briga pelas primeiras posições.
A partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere (pay-per-view).
Últimos confrontos entre Bahia x Flamengo
O Rubro-Negro entra em campo pressionado para defender posição no G-5 e manter o embalo diante da torcida. Empatado em pontos com o Bahia, o time carioca encara o confronto como direto na disputa pelo topo da tabela. Com um elenco recheado de opções e a força do Maracanã, o Flamengo busca fazer valer o mando de campo.
O Esquadrão vive excelente momento como visitante e aposta justamente nesse trunfo para tentar surpreender no Rio de Janeiro. A equipe tem o melhor aproveitamento fora de casa no Brasileirão, com quatro vitórias em cinco jogos e 80% de rendimento. O bom desempenho longe de Salvador tem sustentado o Bahia na quinta colocação.
O técnico Rogério Ceni será desfalque por suspensão, e o auxiliar Charles Hembert comandará a equipe. Além disso, David Duarte ainda depende de efeito suspensivo para atuar, enquanto Ademir pode ser novidade entre os relacionados.
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Paquetá e Evertton Araujo; Samuel Lino, Arrascaeta e Gonzalo Plata; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.
Bahia: Leo Vieira; Acevedo (Gilberto), Ramos Mingo, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Kike Olivera e Everaldo. Técnico: Charles Hembert.
Flavio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Daniel Paulo Ziolli (SP) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)