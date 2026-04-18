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Flamengo x Bahia: veja onde assistir, horário e escalações

Confronto contra os cariocas acontece neste domingo (19), a partir das 19h30

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 18 de abril de 2026 às 18:00

Flamengo 1x0 Bahia - 8ª rodada Brasileirão 2025
Flamengo 1x0 Bahia - 8ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia tem um desafio decisivo neste domingo (19), às 19h30, quando enfrenta o Flamengo no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Em duelo direto na parte de cima da tabela, o Tricolor tenta confirmar sua força como visitante e seguir na briga pelas primeiras posições.

Onde assistir Flamengo x Bahia ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere (pay-per-view).

Últimos confrontos entre Bahia x Flamengo

Flamengo 1x0 Bahia - 8ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 0x2 Flamengo - 29ª rodada Brasileirão 2024 por Letícia Martins/EC Bahia
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Bahia 0x1 - Flamengo - 1º jogo quartas de final Copa do Brasil 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Flamengo 2x1 Bahia - 10ª rodada Barasileirão 2024 por Letícia Martins/EC Bahia
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Flamengo 1x0 Bahia - 8ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins/EC Bahia

Flamengo

O Rubro-Negro entra em campo pressionado para defender posição no G-5 e manter o embalo diante da torcida. Empatado em pontos com o Bahia, o time carioca encara o confronto como direto na disputa pelo topo da tabela. Com um elenco recheado de opções e a força do Maracanã, o Flamengo busca fazer valer o mando de campo.

Bahia

O Esquadrão vive excelente momento como visitante e aposta justamente nesse trunfo para tentar surpreender no Rio de Janeiro. A equipe tem o melhor aproveitamento fora de casa no Brasileirão, com quatro vitórias em cinco jogos e 80% de rendimento. O bom desempenho longe de Salvador tem sustentado o Bahia na quinta colocação.

O técnico Rogério Ceni será desfalque por suspensão, e o auxiliar Charles Hembert comandará a equipe. Além disso, David Duarte ainda depende de efeito suspensivo para atuar, enquanto Ademir pode ser novidade entre os relacionados.

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Prováveis escalações de Flamengo x Bahia

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Paquetá e Evertton Araujo; Samuel Lino, Arrascaeta e Gonzalo Plata; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Bahia: Leo Vieira; Acevedo (Gilberto), Ramos Mingo, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Kike Olivera e Everaldo. Técnico: Charles Hembert.

Arbitragem

Flavio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Daniel Paulo Ziolli (SP) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

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