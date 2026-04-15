DESFALQUE NO BANCO

Bahia inicia preparação para encarar o Flamengo no Maracanã sem Rogério Ceni

Técnico cumpre suspensão, e auxiliar Charles Hembert deve comandar o time em duelo direto na parte de cima da tabela

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de abril de 2026 às 18:14

Auxiliar francês Charles Hembert substituirá Ceni contra o FLamengo Crédito: Reprodução/Redes sociais

Depois de três dias de folga, o Bahia voltou aos trabalhos nesta quarta-feira (15), no CT Evaristo de Macedo, e iniciou a preparação para um compromisso complicado contra o Flamengo, no Maracanã, neste domingo (19), às 19h30, pela 12ª rodada do Brasileirão. Além da dificuldade natural do confronto, o time terá que lidar com um fator inédito desde a chegada de Rogério Ceni, em setembro de 2023: o treinador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não ficará à beira do campo.

Será a primeira vez, em sua quarta temporada à frente da equipe, que Ceni desfalca o time principal por suspensão. Apesar disso, não será a primeira ocasião em que o Bahia entrará em campo sem o treinador na área técnica. Desde que chegou a Salvador, o Esquadrão disputou 188 partidas oficiais, e Ceni esteve ausente em sete delas, todas em jogos nos quais o planejamento previa a utilização de atletas do Sub-20, sob comando de profissionais da base.

Rogério Ceni 1 de 31

Agora, o cenário é diferente. A ausência acontece justamente em um confronto direto na parte de cima da tabela e fora de casa — na quinta colocação, o Esquadrão tem os mesmos 20 pontos do Flamengo, vice-líder da competição. O substituto será o auxiliar Charles Hembert, francês de 34 anos, que terá a primeira experiência à frente do time principal do Bahia em um jogo oficial, embora já tenha exercido essa função em momentos importantes ao lado de Ceni.

Fluente em português, Charles é braço direito do treinador desde 2017 e já trabalhou com ele no São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e Flamengo. Em 2019, viveu situação semelhante ao substituir Ceni contra o Flamengo comandado por Jorge Jesus, quando dirigiu o Fortaleza na derrota por 2x1, de virada, no Castelão. Em 2022, no São Paulo, voltou a assumir a equipe em um clássico contra o Santos e comandou a vitória no Morumbis.

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Rogério Ceni, por sua vez, minimizou o impacto da própria ausência e demonstrou confiança na comissão técnica, que ainda conta com os auxiliares Leandro Macaganan e Nelson Simões, além de Charles.

“Zero impacto a minha ausência. A gente se envolve em tudo no treinamento, todos os dias. Pela experiência, tanto Charles, Leandro, Nelson, eles sabem todas as nossas combinações. Como fazemos a saída de jogo, trabalhamos o meio de campo. Basta que Charles tenha voz ativa para comandar, gritar, incentivar, entender o jogo. Mas eles estão totalmente acostumados, não me preocupo com o time jogar menos por isso. Importante é que a preparação para o Flamengo seja bem feita”, afirmou.