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Bahia inicia preparação para encarar o Flamengo no Maracanã sem Rogério Ceni

Técnico cumpre suspensão, e auxiliar Charles Hembert deve comandar o time em duelo direto na parte de cima da tabela

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de abril de 2026 às 18:14

Auxiliar francês Charles Hembert substituirá Ceni contra o FLamengo
Auxiliar francês Charles Hembert substituirá Ceni contra o FLamengo Crédito: Reprodução/Redes sociais

Depois de três dias de folga, o Bahia voltou aos trabalhos nesta quarta-feira (15), no CT Evaristo de Macedo, e iniciou a preparação para um compromisso complicado contra o Flamengo, no Maracanã, neste domingo (19), às 19h30, pela 12ª rodada do Brasileirão. Além da dificuldade natural do confronto, o time terá que lidar com um fator inédito desde a chegada de Rogério Ceni, em setembro de 2023: o treinador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não ficará à beira do campo.

Será a primeira vez, em sua quarta temporada à frente da equipe, que Ceni desfalca o time principal por suspensão. Apesar disso, não será a primeira ocasião em que o Bahia entrará em campo sem o treinador na área técnica. Desde que chegou a Salvador, o Esquadrão disputou 188 partidas oficiais, e Ceni esteve ausente em sete delas, todas em jogos nos quais o planejamento previa a utilização de atletas do Sub-20, sob comando de profissionais da base.

Rogério Ceni

Rogério Ceni lamentou a eliminação na Libertadores por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Rogério Ceni com o pequeno Miguel por Marina Silva/CORREIO
Rogério Ceni com um pequeno tricolor por Marina Silva/CORREIO
Rogério Ceni comemorou o triunfo diante do Palmeiras por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Rogério Ceni em entrevista coletiva por Letícia Martins / EC Bahia
Rogério Ceni analisou o desempenho do Bahia no primeiro jogo pelo Brasileirão por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Rogério Ceni celebra classificação do Bahia na Libertadores por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Rogério Ceni analisou o jogo que o Bahia fez na estreia na Libertadores por Letícia Martins/EC Bahia
Rogério Ceni após goleada do Bahia na Fonte Nova por Letícia Martins/EC Bahia
Rogério Ceni analisa o triunfo do Bahia sobre o Porto por Catarina Brandão/ E.C Bahia
Rogério Ceni comemora com jogadores e torcida a classificação para a Libertadores por Paula Fróes/CORREIO
Rogério Ceni em Bahia x Athletico por Paula Fróes/CORREIO
Rogério Ceni por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Rogério Ceni colocou em dúvida a briga do Bahia por uma vaga na Libertadores por Letícia Martins/EC Bahia
Rogério Ceni Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Rogério Ceni por Letícia Martins/EC Bahia
Rogério Ceni Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Rogério Ceni por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Time do técnico Rogério Ceni enfrenta o Atlético-MG por Tiago Caldas /EC Bahia
Rogério Ceni por Letícia Martins/EC Bahia
Rogério Ceni em treino por Letícia Martins/EC Bahia
Técnico Rogério Ceni durante entrevista coletiva após jogo contra o Náutico, na Fonte Nova por Tiago Caldas / ECVitória
Rogério Ceni assumiu a responsabilidade pelo vice-campeonato por Tiago Caldas /EC Bahia
Rogério Ceni Bahia por Tiago Caldas /EC Bahia
Rogério Ceni analisou o triunfo contra o Maranhão, pela Copa do Nordeste por Letícia Martins / ECBahia
Rogério Ceni durante Ba-Vi na Fonte Nova por Letícia Martins e Tiago Caldas / ECBAHIA
Rogério Ceni após classificação do Bahia à terceira fase da Copa do Brasil por Tiago Caldas / ECBahia
Rogério Ceni por Letícia Martins/Bahia
Rogerio Ceni por Letícia Martins/EC Bahia
Rogério Ceni concedeu coletiva no CT do Manchester City, na Inglaterra por Letícia Martins/EC Bahia
Depois de conhecer o Manchester City, Ceni visitou o Girona, da Espanha por Reprodução/Instagram
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Rogério Ceni lamentou a eliminação na Libertadores por Rafael Rodrigues / EC Bahia

Agora, o cenário é diferente. A ausência acontece justamente em um confronto direto na parte de cima da tabela e fora de casa — na quinta colocação, o Esquadrão tem os mesmos 20 pontos do Flamengo, vice-líder da competição. O substituto será o auxiliar Charles Hembert, francês de 34 anos, que terá a primeira experiência à frente do time principal do Bahia em um jogo oficial, embora já tenha exercido essa função em momentos importantes ao lado de Ceni.

Fluente em português, Charles é braço direito do treinador desde 2017 e já trabalhou com ele no São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e Flamengo. Em 2019, viveu situação semelhante ao substituir Ceni contra o Flamengo comandado por Jorge Jesus, quando dirigiu o Fortaleza na derrota por 2x1, de virada, no Castelão. Em 2022, no São Paulo, voltou a assumir a equipe em um clássico contra o Santos e comandou a vitória no Morumbis.

Jogos do Bahia até a pausa para Copa do Mundo

Flamengo x Bahia - 12ª rodada Série A por Reprodução
Bahia x Remo - Jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil por Reprodução
Bahia x Santos - 13ªrodada Série A por Reprodução
São Paulo x Bahia - 14ª rodada Série A por Reprodução
Bahia x Cruzeiro - 15ª rodada Série A por Reprodução
Remo x Bahia - Jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil por Reprodução
Bahia x Grêmio - 16ª rodada Série A por Reprodução
Coritiba x Bahia - 17ª rodada Série A por Reprodução
Bahia x Botafogo - 18ª rodada Série A por Reprodução
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Flamengo x Bahia - 12ª rodada Série A por Reprodução

Rogério Ceni, por sua vez, minimizou o impacto da própria ausência e demonstrou confiança na comissão técnica, que ainda conta com os auxiliares Leandro Macaganan e Nelson Simões, além de Charles.

“Zero impacto a minha ausência. A gente se envolve em tudo no treinamento, todos os dias. Pela experiência, tanto Charles, Leandro, Nelson, eles sabem todas as nossas combinações. Como fazemos a saída de jogo, trabalhamos o meio de campo. Basta que Charles tenha voz ativa para comandar, gritar, incentivar, entender o jogo. Mas eles estão totalmente acostumados, não me preocupo com o time jogar menos por isso. Importante é que a preparação para o Flamengo seja bem feita”, afirmou.

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Dentro de campo, a preparação começou com atividades físicas, seguidas por exercícios de troca de passes e finalizações, além de trabalhos específicos para os defensores. O elenco ainda terá mais três sessões de treino antes da partida. Para o duelo, o Bahia também pode ter outros desfalques: após deixar o jogo contra o Mirassol com dores no ombro, Ademir realizou atividade à parte no gramado e é dúvida. Já o goleiro Ronaldo e o atacante Ruan Pablo seguem fora, em recuperação.

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Bahia Flamengo Campeonato Brasileiro

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