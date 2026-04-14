TORCIDA NA BRONCA

Cauly se pronuncia após pai chamar Bahia de 'time pequeno'

Fala do familiar gerou reação entre torcedores após derrota do São Paulo para o Vitória

Carol Neves

Publicado em 14 de abril de 2026 às 13:18

Cauly Crédito: Reprodução

O meia Cauly, vinculado ao Bahia e atualmente emprestado ao São Paulo, utilizou as redes sociais para se posicionar depois das declarações feitas por seu pai, Nito Dantas Vieira Souza, que se referiu ao clube baiano como “time pequeno” em comentários de uma publicação. O jogador destacou que as falas não refletem seu pensamento.

A repercussão começou após críticas de torcedores ao desempenho recente do atleta com a camisa do time paulista, especialmente depois da derrota por 2 a 0 para o Vitória, no Barradão. Em meio aos comentários, um influenciador ligado ao Bahia ironizou a saída do meia e afirmou que a “maior vingança” do clube teria sido negociá-lo com o São Paulo, em referência às chegadas de Rodrigo Nestor e Michel Araújo ao elenco tricolor baiano.

Comentários de pai de Cauly irritaram 1 de 19

Marcado na publicação, o pai de Cauly respondeu dizendo que a decisão de sair partiu do próprio jogador. “O problema é que foi o Cauly quem quis sair. Ele pediu à diretoria assim: ‘Quero jogar em um clube realmente grande, com seis títulos brasileiros, três títulos mundiais, várias Libertadores. Me deixem ir. Adeus’”.

Em outra interação nas redes sociais, Nito voltou a criticar o Bahia ao responder uma torcedora. “Na verdade, essa torcida desse time pequeno está revoltada com o Cauly porque ele quis sair. Ele pediu para ir para um grande clube, com vários títulos brasileiros, três mundiais e várias Libertadores. Isso irrita comentaristas de Instagram. Mas a realidade é outra. Aguardem os próximos capítulos”.

As declarações ampliaram a insatisfação entre torcedores do clube baiano. Cauly, por sua vez, reforçou publicamente que as opiniões do pai não representam sua posição sobre o assunto.

O meia chegou ao Bahia em 2023 e rapidamente ganhou destaque, tornando-se peça importante da equipe. No entanto, a partir de 2024, passou a receber críticas por queda de rendimento e deixou o clube no início desta temporada após proposta do São Paulo. Durante sua passagem pelo time baiano, Cauly disputou 174 partidas, marcou 23 gols e deu 24 assistências. Já pelo clube paulista, soma 11 jogos e um gol até o momento.

Relembre a passagem de Cauly pelo Bahia 1 de 20

Leia a íntegra do comentário do jogador:

“Fui surpreendido com a notícia sobre trocas de mensagens envolvendo o meu nome e o E.C Bahia. Quem me conhece sabe que sou avesso a qualquer debate em redes sociais, sobretudo pela falta de limites.

Gostaria de esclarecer que não compartilho da opinião e nem das falas ali expostas.

Tenho muito respeito pelo Bahia, um grande clube que me abriu as portas do futebol brasileiro e onde fui feliz.

Hoje, defendo uma nova instituição, o São Paulo, e trabalho diariamente para seguir colaborando dentro e fora de campo. E apenas isso me importa.