FUTURO EM ABERTO

De saída? Rogério Ceni abre o jogo sobre situação de Cauly no Bahia

Camisa 8 tricolor não foi relacionado para as últimas duas partidas do clube

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 16:48

Cauly em ação pelo Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia vive um início de temporada praticamente irretocável. Dentro de campo, o Esquadrão venceu todos os sete jogos disputados até aqui, lidera o Campeonato Baiano com folga e é o único clube da Série A com 100% de aproveitamento em 2026. Fora dele, porém, um tema destoou do clima positivo: a situação de Cauly, que atravessa um momento de indefinição no clube.

No último domingo (1º), na vitória sobre o Porto-BA, o camisa 8 ficou fora da lista de relacionados pelo segundo jogo consecutivo, mesmo sem apresentar qualquer problema físico. Antes disso, já havia sido ausência no triunfo diante do Corinthians, na estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro. Após a partida mais recente, o técnico Rogério Ceni falou pela primeira vez de forma mais aberta sobre o cenário envolvendo o meia.

“Eu acredito mesmo que tenha muita gente interessada no Cauly, é um jogador de altíssima qualidade. Ele treinou mais essa semana, e a gente espera um Cauly mais competitivo, que esteja feliz e alegre para jogar. Gosto muito dele, vocês sabem o quanto investi tempo tentando ajudá-lo. A minha torcida é para que ele fique, é um jogador importante para a gente”, afirmou o treinador.

Relembre a passagem de Cauly pelo Bahia 1 de 20

Com contrato até dezembro de 2028, Cauly entrou recentemente no radar do São Paulo, que, segundo o ge, chegou a formalizar uma proposta de empréstimo com opção de compra. O Bahia, no entanto, recusou a oferta, já que só aceita negociar o atleta em definitivo.

“As pessoas querem o jogador, mas ninguém faz uma oferta pelo jogador do calibre dele. Não é impossível negociá-lo, mas o que eu gostaria mesmo é que ele ficasse, evoluísse mais, competisse mais e pudesse estar nos jogos. O desejo é que ele fique e ajude o Bahia”, reforçou Rogério Ceni.

As contratações mais caras da história do Bahia 1 de 12

Quem também se manifestou foi o zagueiro Kanu, companheiro de Cauly desde 2023. O defensor reconheceu que as oscilações recentes e as especulações em torno do futuro do meia podem gerar desgaste, mas garantiu que o camisa 8 mantém a postura profissional no dia a dia do clube.

“Cauly é um cara sensacional. Estou com ele aqui desde o primeiro ano. Algumas coisas não fizeram tão bem a ele, e isso faz parte do futebol. O clube está tentando entender o melhor caminho, e ele também. Mas nunca deixou de se empenhar, se dedica todos os dias. Acredito que vai acontecer o melhor tanto para o Bahia quanto para o Cauly”, disse Kanu.

Contratado em 2023, Cauly soma 23 gols e 26 assistências em 174 jogos pelo Tricolor. Após uma primeira temporada de destaque, o meia não conseguiu manter o mesmo nível de desempenho nos últimos dois anos, perdeu espaço entre os titulares de Rogério Ceni e passou a conviver com críticas da torcida, alternando atuações discretas com bons momentos pontuais.