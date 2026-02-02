ELES RESOLVEM

42% dos gols do Bahia em 2026 foram marcados por jogadores da base

Entre os Pivetes de Aço, Dell se destaca com três tentos anotados na temporada

Alan Pinheiro

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:31

Bahia x Porto, 6ª rodada do Campeonato Baiano Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O sucesso no futebol não tem receita definida e depende de muitas variáveis e contextos, mas um dos caminhos para prosperar no mundo da bola é conseguir formar jogadores que possam render dinheiro ao clube e/ou render na equipe profissional. Em início de temporada, o Bahia se encaminha para sua 8ª partida no ano, mas já mostrou para a torcida tricolor que os Pivetes de Aço podem desempenhar um papel importante em 2026.

A estratégia do Esquadrão para a temporada continua em dividir o elenco em dois grupos, com os mais jovens disputando o Campeonato Baiano e o elenco considerado como principal sendo utilizado no Campeonato Brasileiro. Essa lógica, no entanto, se misturou em alguns jogos em que Rogério Ceni utiliza a competição para dar ritmo de jogos aos reservas do profissional, como no confronto contra o Porto, no último final de semana.

Essa decisão do Tricolor visa incluir os Pivetes de Aço dentro de uma rotação mais competitiva, já que nos últimos dois anos o Bahia começava o ano com times inteiramente formados por atletas mais jovens, além do técnico responsável pelo sub-20. Agora com Ceni no comando técnico de todos os jogos, o resultado é imediato. Dos 21 gols marcados pelo clube na temporada até então, nove deles vieram de jogadores da base tricolor, o que representa 42% do número.

“Eu estou muito feliz com eles, me surpreendi com o que apresentaram nas duas rodadas, todos jovens. Não esperava tanto deles, estão treinando desde outubro, novas opções. Não sei se neste Brasileiro, mas que promete muito, se não nesse no próximo, que ganhem mais minutos. Que a gente gaste menos em salários, contratações, nosso objetivo é que tenham mais minutos. Muito satisfeito. Fredi, David, meninos da frente, outros também, Coni fez dois treinos e cumpriu relativamente bem”, comentou Ceni sobre a evolução dos atletas mais jovens.

Dentre os nove tentos anotados pelos mais jovens, o grande destaque se tornou o centroavante Dell, que já balançou as redes em três oportunidades – a última delas contra o Porto. Decidindo o clássico Ba-Vi com 17 anos, o atacante se aproximou da artilharia do Campeonato Baiano, inclusive. Está atrás apenas de Tiago Recife, do Jequié, com quatro gols.

O "Haaland do Sertão", que ajudou diretamente na classificação do Bahia para a semifinal do estadual de forma antecipada, celebrou a conquista, mas já mirou o confronto contra o Fluminense. "A gente impõe o nosso ritmo dentro de casa. A nossa torcida também ajuda pra caramba. Agora a gente deu mais um passo, já estamos classificados para a semifinal. É continuar o trabalho. Na quinta-feira já tem outro jogo importante pelo Brasileiro. Sempre trabalhar e continuar", disse o jovem atacante.

Com dois gols cada, Kauê Furquim e Ruan Pablo são outros que mostraram capacidade de ajudar o time principal em um futuro próximo, mas devem demorar para ganhar espaço no time. O ponta direita concorre em uma posição disputada. Já em relação a Ruan Pablo, Ceni já comentou sobre o desejo em transformar o atleta em um “novo Tiago”. Para ele, no entanto, a ascensão foi pausada após lesão ligamentar no tornozelo esquerdo sofrida no Ba-Vi.

