Da série C a Champions: Ex-Vitória, Alisson Santos é anunciado por campeão italiano

Atacante formado nas categorias de base do Leão foi emprestado pelo Sporting ao Napoli

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 17:31

Alisson Santos foi anunciado pelo Napoli, da Itália
Alisson Santos foi anunciado pelo Napoli, da Itália Crédito: Divulgação/Napoli

Formado nas categorias de base do Vitória, o atacante Alisson Santos está de casa nova na Europa. O jogador de 23 anos foi anunciado nesta segunda-feira (2) pelo Napoli, atual campeão italiano. O atleta chegou ao clube da Itália por empréstimo junto ao Sporting, de Portugal, com opção de compra ao final do contrato.

O interesse do Napoli está diretamente ligado a uma necessidade imediata do elenco comandado por Antonio Conte. A lesão de David Neres, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo e deve ficar afastado por pelo menos dois meses, abriu uma lacuna no ataque italiano. O brasileiro vinha sendo uma das peças mais importantes do Sporting, com seis gols e quatro assistências em 25 jogos na temporada.

Relembre a trajetória de Alisson Santos

Alisson foi formado pelo Vitória por Pietro Carpi/EC Vitória
Alisson Santos pelo Vitória por Pietro Carpi/EC Vitória
Alisson Santos pelo Naútico por Divulgação/Naútico
Alisson Santos com a camisa do Figueirense na Série C por Patrick Floriani/FFC
Alisson Santos pelo União Leiria, de Portugal por Reprodução/ Twitter
Alisson Santos atualmente pertence ao Sporting por Divulgação/Sporting
1 de 6
Alisson foi formado pelo Vitória por Pietro Carpi/EC Vitória

Contratado pelo Sporting em junho de 2025, após se destacar pelo União de Leiria, Alisson vive sua segunda temporada com a camisa dos leões. Até aqui, soma 29 partidas, a maioria saindo do banco de reservas, com dois gols e duas assistências.

Natural de Itapetinga, no interior da Bahia, Alisson foi formado nas categorias de base do Vitória, clube pelo qual atuou entre 2021 e 2023, somando 44 jogos como profissional e dois gols. Após empréstimos para Náutico e Figueirense, ganhou projeção em Portugal defendendo o União de Leiria, onde marcou seis gols em 18 partidas, desempenho que levou o Sporting a investir cerca de 2,1 milhões de euros em sua contratação.

