NOVA CASA

Da série C a Champions: Ex-Vitória, Alisson Santos é anunciado por campeão italiano

Atacante formado nas categorias de base do Leão foi emprestado pelo Sporting ao Napoli

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 17:31

Alisson Santos foi anunciado pelo Napoli, da Itália Crédito: Divulgação/Napoli

Formado nas categorias de base do Vitória, o atacante Alisson Santos está de casa nova na Europa. O jogador de 23 anos foi anunciado nesta segunda-feira (2) pelo Napoli, atual campeão italiano. O atleta chegou ao clube da Itália por empréstimo junto ao Sporting, de Portugal, com opção de compra ao final do contrato.

O interesse do Napoli está diretamente ligado a uma necessidade imediata do elenco comandado por Antonio Conte. A lesão de David Neres, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo e deve ficar afastado por pelo menos dois meses, abriu uma lacuna no ataque italiano. O brasileiro vinha sendo uma das peças mais importantes do Sporting, com seis gols e quatro assistências em 25 jogos na temporada.

Relembre a trajetória de Alisson Santos 1 de 6

Contratado pelo Sporting em junho de 2025, após se destacar pelo União de Leiria, Alisson vive sua segunda temporada com a camisa dos leões. Até aqui, soma 29 partidas, a maioria saindo do banco de reservas, com dois gols e duas assistências.