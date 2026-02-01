CHEGANDO LÁ

Dell chega ao terceiro gol na temporada e se aproxima da artilharia do Baiano

Centroavante tricolor está atrás apenas de Tiago Recife, do Jequié, com quatro gols marcados

Alan Pinheiro

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 20:47

Dell chegou ao seu terceiro gol na temporada Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Classificado para as semifinais do Campeonato Baiano, o Bahia sacramentou a ida para a próxima fase ao vencer o Porto por 3x1 neste domingo (1), em jogo válido pela 6ª rodada do estadual. A Arena Fonte Nova viu o centroavante Dell marcar o seu terceiro gol na competição, colando na artilharia do Baianão. Após o fim do jogo, o "Haaland do Sertão" comemorou a classificação e mirou o confronto contra o Fluminense.

"Foi um jogo que a gente treinou muito bem durante a semana. Estudamos o adversário. A gente impõe o nosso ritmo dentro de casa. A nossa torcida também ajuda pra caramba. Agora a gente deu mais um passo, acho a gente já está classificado para a semifinal. É continuar o trabalho. Na quinta-feira já tem outro jogo importante pelo Brasileiro. Sempre trabalhar e continuar", disse o jovem atacante.

Veja como foi Bahia x Porto, pela 6ª rodada do Baianão 1 de 6

Em relação a artilharia do Campeonato Baiano, o centroavante tricolor está atrás apenas de Tiago Recife, do Jequié, com quatro gols marcados. Com três tentos anotados, Dell está empatado com Gianlucas, do Barcelona de Ilhéus.

Com o apoio da torcida, o Bahia no ano passado mostrou que a tarefa de vencer o Esquadrão na Fonte Nova não é para qualquer um. Os torcedores já sabem que a rotina dentro de casa é vencer. Foi com essa mentalidade que os donos da casa iniciaram a partida contra o Porto com muita agressividade. Desde o primeiro minuto, o Bahia tomou o controle da bola e só soltou quando era hora de comemorar.