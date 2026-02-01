Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dell chega ao terceiro gol na temporada e se aproxima da artilharia do Baiano

Centroavante tricolor está atrás apenas de Tiago Recife, do Jequié, com quatro gols marcados

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 20:47

Bahia x Porto, 6ª rodada do Campeonato Baiano
Dell chegou ao seu terceiro gol na temporada Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Classificado para as semifinais do Campeonato Baiano, o Bahia sacramentou a ida para a próxima fase ao vencer o Porto por 3x1 neste domingo (1), em jogo válido pela 6ª rodada do estadual. A Arena Fonte Nova viu o centroavante Dell marcar o seu terceiro gol na competição, colando na artilharia do Baianão. Após o fim do jogo, o "Haaland do Sertão" comemorou a classificação e mirou o confronto contra o Fluminense.

"Foi um jogo que a gente treinou muito bem durante a semana. Estudamos o adversário. A gente impõe o nosso ritmo dentro de casa. A nossa torcida também ajuda pra caramba. Agora a gente deu mais um passo, acho a gente já está classificado para a semifinal. É continuar o trabalho. Na quinta-feira já tem outro jogo importante pelo Brasileiro. Sempre trabalhar e continuar", disse o jovem atacante.

Veja como foi Bahia x Porto, pela 6ª rodada do Baianão

Bahia x Porto, 6ª rodada do Campeonato Baiano por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Porto, 6ª rodada do Campeonato Baiano por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Porto, 6ª rodada do Campeonato Baiano por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Porto, 6ª rodada do Campeonato Baiano por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Porto, 6ª rodada do Campeonato Baiano por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Porto, 6ª rodada do Campeonato Baiano por Rafael Rodrigues/EC Bahia
1 de 6
Bahia x Porto, 6ª rodada do Campeonato Baiano por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Em relação a artilharia do Campeonato Baiano, o centroavante tricolor está atrás apenas de Tiago Recife, do Jequié, com quatro gols marcados. Com três tentos anotados, Dell está empatado com Gianlucas, do Barcelona de Ilhéus. 

Com o apoio da torcida, o Bahia no ano passado mostrou que a tarefa de vencer o Esquadrão na Fonte Nova não é para qualquer um. Os torcedores já sabem que a rotina dentro de casa é vencer. Foi com essa mentalidade que os donos da casa iniciaram a partida contra o Porto com muita agressividade. Desde o primeiro minuto, o Bahia tomou o controle da bola e só soltou quando era hora de comemorar.

Com o resultado, o Tricolor continua 100% na competição e aguarda o restante da rodada durante a semana para saber se já garantiu a liderança do Baianão. O próximo compromisso do time pelo estadual está marcado para o próximo domingo (8), quando enfrenta a Juazeirense. Antes, vai receber o Fluminense na quinta-feira (5), pela 2ª rodada da Série A.

LEIA MAIS

Bahia vence Porto por 3x1 e mantém invencibilidade na temporada

Ex-Bahia, Talisca revela que foi forçado a sair de clube por 'marcar gols demais'

Procurado pelo Bahia, centroavante argentino revela real motivo de não assinar com o Esquadrão

Artilheiro do Manchester City parabeniza atacante do Bahia por gol marcado no Ba-Vi

Meia que fracassou no Bahia está sem clube após lutar contra problemas físicos

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: assista Barcelona de Ilhéus x Vitória pelo Campeonato Baiano

AO VIVO: assista Barcelona de Ilhéus x Vitória pelo Campeonato Baiano
Imagem - Bahia vence Porto por 3x1 e mantém invencibilidade na temporada

Bahia vence Porto por 3x1 e mantém invencibilidade na temporada
Imagem - Treinador revela alívio com primeira vitória do Leão sob seu comando em 2026: 'O trabalho é esse'

Treinador revela alívio com primeira vitória do Leão sob seu comando em 2026: 'O trabalho é esse'

MAIS LIDAS

Imagem - Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)
01

Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)

Imagem - SAC emite de graça nova carteira de identidade em shopping de Salvador
02

SAC emite de graça nova carteira de identidade em shopping de Salvador

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil
03

Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil

Imagem - Como é a mansão de Lucas Paquetá, com chopeira, totó e campinho particular
04

Como é a mansão de Lucas Paquetá, com chopeira, totó e campinho particular