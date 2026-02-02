Treino sem gastar nada: confira lugares para malhar de graça em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 05:00
Manter o corpo em movimento em Salvador não precisa, necessariamente, passar pela mensalidade de uma academia. Espalhados por diferentes bairros da capital baiana, espaços públicos equipados com aparelhos de musculação e aulas coletivas gratuitas são uma alternativa para quem quer treinar sem custo. Os locais integram o projeto Academia Salvador, iniciativa da prefeitura que oferece estrutura orientada por profissionais e acesso democrático à prática de exercícios físicos.
Unidades da Academia Salvador
Para utilizar os espaços, é necessário realizar agendamento por meio do aplicativo MUDE, disponível gratuitamente para Android e iOS. No cadastro, o usuário deve informar dados pessoais, contato de emergência e responder a perguntas sobre saúde e prática de exercícios. As aulas têm duração de 50 minutos e vagas limitadas.
A idade mínima para musculação é de 15 anos; menores de 18 devem se inscrever presencialmente acompanhados de um responsável, ambos com documento com foto. Já pessoas com mais de 60 anos precisam apresentar atestado médico específico para a prática da atividade.