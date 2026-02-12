MÁGICO DE SAÍDA

Bahia encaminha empréstimo de Cauly para clube do Brasileirão

Meia de 30 anos, que perdeu espaço no time baiano, se junta ao São Paulo para reforçar o meio-campo

Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 13:30

Cauly Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia chegou a um acordo para o empréstimo de Cauly, meia de 30 anos, ao São Paulo até o fim da temporada. A negociação avançou nos últimos dias e atende a um pedido do técnico Hernán Crespo, que buscava reforçar o setor criativo do meio-campo, segundo o Globo Esporte.

Após tentativas iniciais sem sucesso no início do ano, o Bahia reconsiderou a proposta e encontrou uma maneira de viabilizar o negócio. No clube baiano, Cauly vinha perdendo espaço, o que facilitou o empréstimo e transformou a transferência em oportunidade para ambas as partes.

O empréstimo é até o final do ano, com opção de compra para o São Paulo.