Bahia encaminha empréstimo de Cauly para clube do Brasileirão

Meia de 30 anos, que perdeu espaço no time baiano, se junta ao São Paulo para reforçar o meio-campo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 13:30

Cauly tem 140 partidas pelo Bahia
Cauly Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia chegou a um acordo para o empréstimo de Cauly, meia de 30 anos, ao São Paulo até o fim da temporada. A negociação avançou nos últimos dias e atende a um pedido do técnico Hernán Crespo, que buscava reforçar o setor criativo do meio-campo, segundo o Globo Esporte.

Após tentativas iniciais sem sucesso no início do ano, o Bahia reconsiderou a proposta e encontrou uma maneira de viabilizar o negócio. No clube baiano, Cauly vinha perdendo espaço, o que facilitou o empréstimo e transformou a transferência em oportunidade para ambas as partes.

Relembre a passagem de Cauly pelo Bahia

Cauly com a camisa do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Tiago Caldas/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Tiago Caldas/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira / EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Paula Fróes/CORREIO
Cauly com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Cauly com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
1 de 20
Cauly com a camisa do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia

O empréstimo é até o final do ano, com opção de compra para o São Paulo. 

O jogador possui experiência no futebol europeu, com passagens por Alemanha e Bulgária, antes de chegar ao Bahia em 2023. Desde então, se destacou rapidamente, fazendo boa temporada em 2023. Cauly soma 175 jogos oficiais com a camisa do Bahia desde sua chegada, com 23 gols marcados e 26 assistências em todas as competições pelo clube tricolor

