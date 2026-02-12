Bahia encaminha empréstimo de Cauly para clube do Brasileirão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 13:30
O Bahia chegou a um acordo para o empréstimo de Cauly, meia de 30 anos, ao São Paulo até o fim da temporada. A negociação avançou nos últimos dias e atende a um pedido do técnico Hernán Crespo, que buscava reforçar o setor criativo do meio-campo, segundo o Globo Esporte.
Após tentativas iniciais sem sucesso no início do ano, o Bahia reconsiderou a proposta e encontrou uma maneira de viabilizar o negócio. No clube baiano, Cauly vinha perdendo espaço, o que facilitou o empréstimo e transformou a transferência em oportunidade para ambas as partes.
Relembre a passagem de Cauly pelo Bahia
O empréstimo é até o final do ano, com opção de compra para o São Paulo.
O jogador possui experiência no futebol europeu, com passagens por Alemanha e Bulgária, antes de chegar ao Bahia em 2023. Desde então, se destacou rapidamente, fazendo boa temporada em 2023. Cauly soma 175 jogos oficiais com a camisa do Bahia desde sua chegada, com 23 gols marcados e 26 assistências em todas as competições pelo clube tricolor