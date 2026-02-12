ESTÁ ROLANDO

Distância, Instagram e anéis iguais: os bastidores do namoro de Rayssa Leal e Duda Wilken

Casal já planeja primeiro evento público, em março

Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 11:18

Rayssa Leal e Duda Wilken Crédito: Reprodução

Discretas nas redes e evitando exposição, Rayssa Leal e Duda Wilken têm driblado a distância entre Maranhão e São Paulo para manter o relacionamento, que vem sendo cercado de encontros reservados e pistas deixadas para fãs atentos. Bastidores do namoro das duas jovens foram revelados em reportagem do jornal Extra.

A aproximação das duas começou pelo Instagram, de acordo com a matéria. Duda, que é abertamente gay e está recém-solteira após quatro anos de relacionamento, começou a conversar com Rayssa, que revelou em entrevista que estava namorando, sem citar nomes.

Duda Wilken, influenciadora apontada como nova namorada de Rayssa Leal 1 de 14

Mesmo morando em cidades diferentes - Rayssa em Imperatriz e Duda em São Paulo, onde vive com a prima, a cantora Vivi Wanderley - o casal tem encontrado formas de se ver discretamente. Foram nesses encontros reservados que surgiram registros que chamaram atenção dos fãs nas redes sociais: em um jantar compartilhado por Rayssa, um buquê de flores aparecia sobre a mesa; dias depois, o mesmo arranjo surgiu nos braços de Duda.

Rayssa completou 18 anos em janeiro e fez uma grande festa em Imperatriz, mas Duda não esteve presente. Apesar disso, a influenciadora deixou comentários em fotos de celebrações mais íntimas, como “Linda!”, e as duas surgiram juntas em um evento esportivo, compartilhando o mesmo vídeo nas redes.

Rayssa Leal celebrou aniversário com megafesta 1 de 69

O casal também divide interesses em comum: paixão por street wear, viagens e comida mineira. Segundo pessoas próximas, a relação segue em clima de paixão, mas sem anúncio oficial por enquanto. A expectativa é de que o casal faça sua primeira aparição pública juntas no Mundial de Skate, entre 1º e 8 de março em São Paulo, onde Duda vive. Rayssa, que atualmente cumpre compromissos na Itália pelos Jogos de Inverno, já confirmou presença no evento.