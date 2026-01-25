Acesse sua conta
FOTOS: veja detalhes da megafesta de aniversário de 18 anos de Rayssa Leal

Vídeo exibido relembrou trajetória da atleta, que fez discurso emocionante

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 05:02

Rayssa Leal comemorou 18 anos
Rayssa Leal comemorou 18 anos Crédito: Reprodução

Dos globos espelhados à pista de dança, a festa de 18 anos de Rayssa Leafoi marcada por uma produção cheia de detalhes. A comemoração em Imperatriz, no Maranhão, reuniu decoração em preto e dourado, bolo personalizado com as iniciais “RL”, show de Léo Foguete e momentos especiais em família que agora aparecem em fotos.

A ambientação chamou atenção pelo visual sofisticado, com painéis de LED, arranjos de flores e elementos personalizados espalhados pelo espaço. O bolo e diversos itens da decoração exibiam as iniciais “RL”, reforçando a identidade da skatista ao longo da noite. Como lembrança, os convidados ainda receberam um par de chinelos para aproveitar a festa com mais conforto.

Detalhes do aniversário de Rayssa Leal

Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Mãe exibe barriga de grávida por Reprodução
Mãe postou detalhes da festa por Reprodução
Detalhes da decoração por Reprodução
Decoração da festa por Reprodução
Detalhe do bolo por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Entrada da festa por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Bolo por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Bolo de aniversário com iniciais da skatista por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Entrada do local onde festa foi celebrada por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
DJ Waguim tocou em festa por Reprodução
DJ Waguim tocou em festa por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Pista de dança por Reprodução
Pista de dança por Reprodução
DJ Waguim por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com irmão por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com irmão por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal posando para foto por Reprodução
Rayssa Leal posando para foto por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com a família por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução

A música ficou por conta do DJ Waguim e depois do cantor Léo Foguete, que levou ao palco os sucessos “Cópia Proibida” e “Última Noite”. Animada, Rayssa cantou e dançou ao som do artista, acompanhando o show de perto e movimentando a pista junto com os convidados.

Para a recepção, Rayssa apostou em um vestido preto sem alças, com babados, brilho e fenda marcante. Ao longo da noite, ela trocou o look por um modelo mais curto, também preto, com saia de franjas, escolhido para curtir a pista de dança e aproveitar cada detalhe da comemoração.

Entre os registros da comemoração, um dos momentos que chamou atenção foi a foto mãe da atleta exibindo a barriguinha de grávida - ela espera o terceiro filho. A família esteve presente durante toda a celebração.

Em vídeo exibido durante a festa, Rayssa também relembrou sua trajetória no skate e falou sobre o caminho percorrido até aqui. “Quando eu comecei, eu não sabia onde eu ia chegar. Só sabia que era ali que eu me sentia viva. Cada queda me ensinou mais que cada vitória. E hoje eu entendo. Não é sobre onde eu cheguei. É sobre tudo que eu me tornei no caminho”, disse. As cenas traziam momentos de Rayssa desde pequena, quando ficou conhecida como a Fadinha do Skate.

Entre os convidados estava a influenciadora Thaynara OG, que homenageou a aniversariante nas redes sociais. “É oficial, galera! Estamos velhos! 18tão da Rayssa Leal e ela tá mais alta que nós! Felicidades, mermã! Você merece tudo de mais lindo desse mundo”, escreveu.

Conquistas de 2025

O ano de 2025 consolidou Rayssa Leal como um dos maiores nomes do skate mundial, dentro e fora das pistas. A sequência de vitórias e pódios se refletiu diretamente nos ganhos financeiros: apenas com premiações nesta temporada, a maranhense já soma cerca de R$ 924 mil, de acordo com o Purepeople. O valor é resultado de uma campanha consistente, coroada com o título do SLS Super Crown, disputado em São Paulo.

Rayssa Leal surgiu como Fadinha

Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como 'Fadinha do Skate' por Reprodução
Lilian Mendes e a filha, Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal vai ganhar mais um irmão por Reprodução/Redes sociais
Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Gaspar Nobrega/COB
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal se torna tricampeã da SLS por Reprodução I Instagram @rayssalealsk8
Rayssa Leal por Divulgação: Skate Total Urbe (STU)
Rayssa Leal no Mundial de skate street de Roma por Julio Detefon/CBSK
A atleta Rayssa Leal garantiu a medalha de bronze na categoria por Gaspar Nóbrega/COB
[Edicase]A jovem skatista Rayssa Leal é conhecida por sua técnica impecável e estilo único em manobras complexas (Imagem: Celso Pupo | Shutterstock) por
Rayssa Leal é campeã na China por Julio Defeton / Divulgação CBSKT
Rayssa Leal por Reprodução/Twitter
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução

A decisão aconteceu no Ginásio do Ibirapuera e foi marcada por equilíbrio até os últimos detalhes. Com nota 8.1 na final, Rayssa garantiu seu quarto troféu da competição, deixando para trás a australiana Chloe Covell e as japonesas Liz Akama, Funa Nakayama, Yumeka Oda e Coco Yoshizawa. Antes de entrar na pista, repetiu seu tradicional mantra - e, mais uma vez, deu certo. A vitória rendeu US$ 100 mil, o equivalente a R$ 544 mil.

O título se soma a outras performances de destaque ao longo do ano. Rayssa venceu a etapa de Miami, que pagou US$ 60 mil (R$ 326 mil), e ficou com o segundo lugar em Las Vegas, faturando US$ 10 mil (R$ 54 mil).

Tags:

Rayssa Leal

