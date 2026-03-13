ANIVERSARIANTE DO DIA

Lateral do Vitória, Ramon credita evolução a Jair Ventura e mira o Galo: 'Não será fácil'

Rubro-negro recebe o Atlético-MG no Barradão neste sábado (14), a partir das 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de março de 2026 às 18:58

Lateral esquerdo Ramon com a camisa do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após se destacar um golaço no último Ba-Vi, o lateral esquerdo do Vitória Ramon agora vira a chave e foca no próximo desafio rubro-negro no Campeonato Brasileiro: o confronto contra o Atlético-MG. Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (13), o atleta celebrou a fase artilheira, detalhou os bastidores do gol no clássico e convocou a torcida para o duelo em Salvador.

O bonito gol marcado contra o maior rival teve um toque de experiência vindo dos bastidores. Ramon revelou que o lance teve influência direta de uma "cobrança" amigável do atacante Osvaldo, após uma chance perdida pelo lateral em um jogo anterior.

Momentos de Ramon com a camisa do Vitória 1 de 5

"O 'velho' brincou depois do jogo do Jacuipense. E eu vendo o vídeo, acho que dava mesmo para cavar, acabei finalizando de primeira e não fiz o gol. Fui feliz agora com essa finalização. Graças a Deus pude marcar o gol. Que seja meu primeiro de muitos com essa camisa. Depois do jogo, ele brincou comigo e disse: 'Eu falei, era só cavar'. Muito feliz por isso, acho que a experiência dele é essencial para o nosso grupo", contou o lateral.

A evolução do jogador em campo não é fruto apenas do trabalho técnico e físico. Ramon fez questão de ressaltar o papel do técnico Jair Ventura no seu controle emocional antes de, finalmente, conseguir balançar as redes com a camisa do Vitória.

"Eu estava ansioso um pouco para fazer o gol, entendeu? Então, às vezes, acabava desperdiçando ou acelerando algumas jogadas. Ele conversou comigo, disse que o gol viria com naturalidade, viria no momento certo. Me deu tranquilidade sobre isso. Muito feliz de marcar meu primeiro gol", explicou.

Ramon chegou ao Vitória no segundo semestre de 2025 como uma reposição para o lesionado Jamerson, que estava de fora do restante da temporada. No ano passado, entrou em campo em 18 oportunidades, oscilando entre jogos bons e outros aquém do esperado. De contrato renovado, o defensor continuou para 2026 e, em 10 partidas, soma duas participações diretas em gols.

Foco no Galo

Após a sequência de clássicos, o foco do Vitória se volta totalmente para o Atlético-MG. A equipe busca retomar o caminho das vitórias no Brasileirão, e Ramon acredita que atuar em Salvador será o grande diferencial para a equipe se impor em campo. Aniversariante da semana, ele espera comemorar a data com um triunfo.

"Nossa torcida mostrou a força dela no jogo do ano passado aqui contra o próprio Atlético Mineiro. A torcida vai vir para o estádio, vai nos apoiar e eu acho que isso é um algo a mais para os atletas que estão dentro de campo se doarem, jogarem com raça e buscar os três pontos", afirmou.

Apesar da confiança, Ramon mantém os pés no chão quanto à dificuldade de encarar o time mineiro, mas garante que o grupo está pronto para entregar o resultado que o clube precisa. Vice-campeão do Campeonato Mineiro, o Galo chega ao Barradão após vencer o Internacional por 1x0 no meio de semana.