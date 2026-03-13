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Vitória x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações

Confronto acontece neste sábado (14), a partir das 18h30

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 13 de março de 2026 às 18:00

Último confronto entre Vitória x Atlético-MG, pela Série A de 2025
Último confronto entre Vitória x Atlético-MG, pela Série A de 2025 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória volta a campo pelo Campeonato Brasileiro Série A neste sábado (14), quando recebe o Atlético Mineiro no Barradão. A partida, válida pela 6ª rodada da competição, está marcada para às 18h30 e coloca frente a frente duas equipes que buscam recuperação após perderem as finais de seus campeonatos estaduais.

Onde assistir Vitória x Atlético-MG ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

Últimos confrontos entre Vitória x Atlético-MG

Último confronto entre Vitória x Atlético-MG, pela Série A de 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1x0 Atlético-MG por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1x0 Atlético-MG por Victor Ferreira/EC Vitória
Atlético-MG x Vitória por Victor Ferreira I EC Vitória
Atlético-MG vs Vitória por Victor Ferreira I EC Vitória
Vitória x Atlético-MG por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória venceu o Atlético-MG por 4x2 no Barradão por Paula Fróes/CORREIO
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Último confronto entre Vitória x Atlético-MG, pela Série A de 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória

O Rubro-Negro baiano tenta voltar a vencer na temporada após perder o título do Campeonato Baiano e empatar no clássico Ba-Vi no meio da semana. A equipe comandada por Jair Ventura ficou no 1x1 com o Bahia pela última rodada do Brasileirão e agora aposta no fator casa para conquistar três pontos diante da torcida no Barradão.

Atlético-MG

O Galo chega motivado após vencer o Internacional por 1x0 na rodada passada do Brasileirão. Apesar disso, o time mineiro ainda tenta digerir a derrota para o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro, partida marcada por uma grande confusão que terminou com 23 expulsões. Mesmo assim, a equipe busca manter o bom momento recente no campeonato nacional.

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Prováveis escalações de Vitória x Atlético-MG

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga (Luan Cândido), Cacá e Ramon; Caíque Gonçalves, Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez; Marinho, Matheuzinho e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Atlético-MG: Everson; Preciado, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Tomás Pérez, Victor Hugo e Gustavo Scarpa; Cuello e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez.

Arbitragem

João Vitor Gobi (SP), auxiliado por Neuza Ines Back (SP) e Luis Filipe Gonçalves Correa (PB)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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