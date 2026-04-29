'ONDE ME SINTO FELIZ'

Aos 46 anos, ídolo do futebol brasileiro vive em sítio de luxo com 25 hectares no Sul do Brasil

Ex-jogador mora perto de Porto Alegre e afirma que gostaria de não precisar mais viajar

Carol Neves

Publicado em 29 de abril de 2026 às 10:57

Sítio de Ronaldinho Gaúcho Crédito: Reprodução

Longe da rotina de viagens e compromissos públicos, Ronaldinho Gaúcho tem como principal endereço uma propriedade ampla e reservada no Rio Grande do Sul. O ex-jogador, ícone do futebol brasileiro e eleito duas vezes o melhor do mundo, leva uma vida mais discreta em meio à natureza.

O terreno fica em Eldorado do Sul, município localizado a cerca de 30 quilômetros de Porto Alegre, e tem aproximadamente 25 hectares. O espaço funciona como uma espécie de refúgio particular, pensado para oferecer conforto, lazer e privacidade.

Sítio de Ronaldinho Gaúcho 1 de 10

A estrutura da propriedade foi projetada para receber encontros e eventos privados. Entre os destaques está um grande salão de festas, usado com frequência para confraternizações. A área externa também chama atenção, com piscina, jardins extensos e ambientes abertos que valorizam o contato com o verde.

O ambiente reforça o estilo de vida associado ao interior gaúcho, onde momentos de convivência costumam girar em torno de churrascos, música e encontros entre amigos e familiares.