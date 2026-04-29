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Aos 46 anos, ídolo do futebol brasileiro vive em sítio de luxo com 25 hectares no Sul do Brasil

Ex-jogador mora perto de Porto Alegre e afirma que gostaria de não precisar mais viajar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de abril de 2026 às 10:57

Sítio de Ronaldinho Gaúcho
Sítio de Ronaldinho Gaúcho Crédito: Reprodução

Longe da rotina de viagens e compromissos públicos, Ronaldinho Gaúcho tem como principal endereço uma propriedade ampla e reservada no Rio Grande do Sul. O ex-jogador, ícone do futebol brasileiro e eleito duas vezes o melhor do mundo, leva uma vida mais discreta em meio à natureza.

O terreno fica em Eldorado do Sul, município localizado a cerca de 30 quilômetros de Porto Alegre, e tem aproximadamente 25 hectares. O espaço funciona como uma espécie de refúgio particular, pensado para oferecer conforto, lazer e privacidade.

Sítio de Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho Gaúcho por Reprodução
Sítio de Ronaldinho Gaúcho por Reprodução
Sítio de Ronaldinho Gaúcho por Reprodução
Sítio de Ronaldinho Gaúcho por Reprodução
Sítio de Ronaldinho Gaúcho por Reprodução
Sítio de Ronaldinho Gaúcho por Reprodução
Ronaldinho Gaúcho na série da Netflix por Reprodução/Redes Sociais
Ronaldinho Gaúcho na série da Netflix por Reprodução
Ronaldinho Gaúcho no Barcelona por Reprodução/Redes Sociais
Ronaldinho Gaúcho durante passagem pelo Flamengo por Piervi Fonseca/Estadão Conteúdo
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Ronaldinho Gaúcho por Reprodução

A estrutura da propriedade foi projetada para receber encontros e eventos privados. Entre os destaques está um grande salão de festas, usado com frequência para confraternizações. A área externa também chama atenção, com piscina, jardins extensos e ambientes abertos que valorizam o contato com o verde.

O ambiente reforça o estilo de vida associado ao interior gaúcho, onde momentos de convivência costumam girar em torno de churrascos, música e encontros entre amigos e familiares.

Em entrevistas, Ronaldinho já demonstrou o quanto se identifica com essa rotina mais reservada. Em depoimento no documentário “Ronaldinho Gaúcho”, ele afirmou: “Tenho medo de avião, só viajo porque tenho que ir, mas quero parar de viajar. Se eu pudesse escolher eu ficaria sempre em casa. Porto Alegre é onde sou mais feliz”.

Tags:

Ronaldinho Gaúcho

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