Aos 46 anos, ídolo do futebol brasileiro vive em sítio de luxo com 25 hectares no Sul do Brasil

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Carol Neves
Publicado em 29 de abril de 2026 às 10:57
Longe da rotina de viagens e compromissos públicos, Ronaldinho Gaúcho tem como principal endereço uma propriedade ampla e reservada no Rio Grande do Sul. O ex-jogador, ícone do futebol brasileiro e eleito duas vezes o melhor do mundo, leva uma vida mais discreta em meio à natureza.
O terreno fica em Eldorado do Sul, município localizado a cerca de 30 quilômetros de Porto Alegre, e tem aproximadamente 25 hectares. O espaço funciona como uma espécie de refúgio particular, pensado para oferecer conforto, lazer e privacidade.
Sítio de Ronaldinho Gaúcho
A estrutura da propriedade foi projetada para receber encontros e eventos privados. Entre os destaques está um grande salão de festas, usado com frequência para confraternizações. A área externa também chama atenção, com piscina, jardins extensos e ambientes abertos que valorizam o contato com o verde.
O ambiente reforça o estilo de vida associado ao interior gaúcho, onde momentos de convivência costumam girar em torno de churrascos, música e encontros entre amigos e familiares.
Em entrevistas, Ronaldinho já demonstrou o quanto se identifica com essa rotina mais reservada. Em depoimento no documentário “Ronaldinho Gaúcho”, ele afirmou: “Tenho medo de avião, só viajo porque tenho que ir, mas quero parar de viajar. Se eu pudesse escolher eu ficaria sempre em casa. Porto Alegre é onde sou mais feliz”.