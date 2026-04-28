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Promessa do Bahia entra no radar do Grupo City e pode ser negociado no meio do ano

Plano do grupo inglês prevê etapa de desenvolvimento

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 11:10

Dell pode ser negociado, de acordo com jornal espanhol Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Mesmo em baixa no Bahia, o atacante Dell, 17 anos, entrou no radar de negociações do Grupo City. De acordo com o jornal Diario As, da Espanha, o conglomerado que administra o Manchester City estuda levar o jovem de 17 anos para uma das equipes do grupo já na próxima janela de transferências, ainda no meio do ano.

A estratégia seria inserir o jogador em um ambiente europeu de transição antes de uma eventual chegada ao elenco comandado por Pep Guardiola. Entre os destinos avaliados aparecem o Girona, da Espanha — onde já atuou o zagueiro Vitor Reis por empréstimo do City — além de Troyes, da França, e Lommel SK, da Bélgica.

Joia do Bahia, Dell brilha na Seleção

Dell e o irmão Wendell por Reprodução
Dell e o irmão Wendell por Divulgação
Dell é destaque no Bahia por Divulgação
Dell já conquistou Campeonato Baiano Sub-17, Copa 2 de Julho e Copa Metropolitana Sub-15 nas categorias de base do Bahia por divulgação
Dell por Divulgação
Dell por Divulgação
Dell por Divulgação
Dell por Divulgação
Dell por Letícia Martins/EC Bahia
Dell e Ruan Pablo celebrando gol pela Seleção por Nelson Terme/CBF
Dell por Divulgação/CBF
Dell, Arthur Jampa e Ruan Pablo por Divulgação/CBF
Ruan Pablo, Jampa e Dell vão representar o por Divulgação/EC Bahia
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Dell e o irmão Wendell por Reprodução

Dell ganhou projeção internacional após a disputa da Copa do Mundo Sub-17 de 2025, no Catar. Na competição, terminou como terceiro artilheiro geral e levou a Chuteira de Bronze, marcando cinco gols em oito partidas. O desempenho consolidou o atacante como uma das principais promessas recentes do futebol de base brasileiro.

No profissional do Bahia, o jovem fez sua estreia em 2025 e passou a ter mais espaço nesta temporada sob comando de Rogério Ceni. Em 2026, já soma 14 partidas e quatro gols marcados, todos pelo Campeonato Baiano, além de ainda alternar participações com o time Sub-20 do clube baiano.

No momento, ele não tem tido oportunidades no time principal, ficando fora inclusive do banco de reservas no último jogo do Esquadrão contra o Santos.

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Bahia Atacante Grupo City Dell

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