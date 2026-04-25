'Time pipoqueiro': Bahia sai vaiado e sob protestos em derrota parcial para o Santos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 25 de abril de 2026 às 19:44
O Bahia saiu de campo vaiado e sob forte protesto da torcida ao fim do primeiro tempo da partida contra o Santos, neste sábado (25), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor vai sendo derrotado por 2 a 0 na Arena Fonte Nova.
Depois do segundo gol do Santos, já nos minutos finais da etapa inicial, parte da torcida passou a entoar gritos de “time pipoqueiro” e direcionou críticas ao técnico Rogério Ceni. O ambiente ficou tenso no estádio, com vaias generalizadas e clima de insatisfação nas arquibancadas.
Bahia e Santos se enfrentaram na Fonte Nova
Com o resultado parcial, o Bahia caminha para a terceira derrota consecutiva na temporada. A sequência negativa começou contra o Flamengo, no Maracanã, em derrota por 2 a 0. Na última quarta-feira (22), o time voltou a ser superado, desta vez pelo Remo por 3 a 1, na Fonte Nova, pelo jogo de ida da Copa do Brasil.
Diante do Santos, que vinha tendo dificuldades como visitante, o Tricolor volta a apresentar problemas de organização e efetividade, permitindo que o time paulista construa uma vantagem confortável ainda no primeiro tempo em Salvador.