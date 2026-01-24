Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Rayssa Leal canta e dança com Léo Foguete em festa luxuosa de 18 anos

Aniversário da skatista em Imperatriz reuniu amigos, família, famosos e teve discurso emocionante sobre sua trajetória

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 16:55

Rayssa Leal curtiu festa de 18 anos
Rayssa Leal curtiu festa de 18 anos Crédito: Reprodução

Rayssa Leal fez questão de aproveitar cada momento da festa que marcou seus 18 anos. Durante a comemoração realizada na sexta-feira (23), em Imperatriz, no Maranhão, a skatista cantou e dançou ao som de Léo Foguete, atração musical da noite, que animou os convidados com os hits “Cópia Proibida” e “Última Noite”.

A celebração aconteceu em um grande salão de festas e reuniu amigos e familiares da vice-campeã olímpica. O espaço recebeu uma decoração sofisticada em tons de dourado e preto, com painéis de LED, globos de espelhos, arranjos de flores e itens personalizados com a logo de Rayssa espalhados pelo ambiente.

Em vídeos gravados durante a noite, a atleta também emocionou os presentes ao relembrar sua caminhada no esporte. “Quando eu comecei, eu não sabia onde eu ia chegar. Só sabia que era ali que eu me sentia viva. Cada queda me ensinou mais que cada vitória. E hoje eu entendo. Não é sobre onde eu cheguei. É sobre tudo que eu me tornei no caminho”, disse.

Entre os convidados estava a influenciadora Thaynara OG, que homenageou Rayssa nas redes sociais. “É oficial, galera! Estamos velhos! 18tão da Rayssa Leal e ela tá mais alta que nós! Felicidades, mermã! Você merece tudo de mais lindo desse mundo”, escreveu.

Rayssa Leal celebrou 18 anos com festona

Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal celebrou 18 anos com festão por Reprodução/Instagram
1 de 13
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução

Para a recepção, Rayssa surgiu com um vestido preto sem alças, com babados, brilho e uma fenda marcante. Ao longo da festa, ela trocou o look por um modelo mais curto, também preto, com saia de franjas, escolhido para curtir a pista de dança e acompanhar o show que embalou a noite especial.

Skatista encerrou mais um ano de sucesso

O ano de 2025 reforçou que Rayssa Leal é um dos maiores nomes do skate mundial, dentro e fora das pistas. A sequência de vitórias e pódios se refletiu diretamente nos ganhos financeiros: apenas com premiações na temporada, a maranhense somou cerca de R$ 924 mil, de acordo com o Purepeople. O valor é resultado de uma campanha consistente, coroada no último com o título do SLS Super Crown, disputado em São Paulo.

Skatista Rayssa Leal

Rayssa Leal é a campeã da liga mundial de skate por Divulgação/Time Brasil
Rayssa Leal vai ganhar mais um irmão por Reprodução/Redes sociais
Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal por Gaspar Nobrega/COB
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal e João Gomes por Reprodução
Rayssa Leal por SLS/Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal se torna tricampeã da SLS por Reprodução I Instagram @rayssalealsk8
Rayssa Leal por Divulgação: Skate Total Urbe (STU)
Rayssa Leal no Mundial de skate street de Roma por Julio Detefon/CBSK
Rayssa Leal no Mundial de skate street de Roma por Julio Detefon/CBSK
Thaisa é consolada por Rayssa Leal e Rebeca Andrade por Reprodução
2024.07.28 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - Skate street feminino - A atleta Rayssa Leal garante a medalha de bronze na categoria. por Gaspar Nóbrega/COB
Rayssa Leal quebra recorde no skate olímpico em Paris 2024 por Luiza Moraes/COB
Lilian e Rayssa Leal por Redes sociais
[Edicase]A jovem skatista Rayssa Leal é conhecida por sua técnica impecável e estilo único em manobras complexas (Imagem: Celso Pupo | Shutterstock) por
Rayssa Leal é campeã na China por Julio Defeton / Divulgação CBSKT
Rayssa Leal por Reprodução/Twitter
Rayssa Leal é prata no Mundial de Skate Street em Tóquio por Julio Detefon/CBSK
Rayssa Leal e Pâmela Rosa representam o Brasil no Mundial de Skate por Alexandre Loureiro/COB
Rayssa Leal e Pamela fizeram dobradinha no pódio por Alexandre Loureiro/COB
A brasileira Rayssa Leal e o português Gustavo Ribeiro venceram o último Super Crown, no Rio de Janeiro por SLS/Divulgação
Rayssa leal por divulgação
1 de 41
Rayssa Leal é a campeã da liga mundial de skate por Divulgação/Time Brasil

A decisão aconteceu no Ginásio do Ibirapuera e foi marcada por equilíbrio até os últimos detalhes. Com nota 8.1 na final, Rayssa garantiu seu quarto troféu da competição, deixando para trás a australiana Chloe Covell e as japonesas Liz Akama, Funa Nakayama, Yumeka Oda e Coco Yoshizawa. Antes de entrar na pista, repetiu seu tradicional mantra — e, mais uma vez, deu certo. A vitória rendeu US$ 100 mil, o equivalente a R$ 544 mil.

O título se soma a outras performances de destaque ao longo do ano. Rayssa venceu a etapa de Miami, que pagou US$ 60 mil (R$ 326 mil), e ficou com o segundo lugar em Las Vegas, faturando US$ 10 mil (R$ 54 mil). 

Leia mais

Imagem - FOTOS: mansão de Rayssa Leal reúne luxo e sonho com pista de skate no quintal

FOTOS: mansão de Rayssa Leal reúne luxo e sonho com pista de skate no quintal

Imagem - Mãe de Rayssa Leal relembra início sem patrocínio e fala do fenômeno das pistas de skate: 'Ela não desiste'

Mãe de Rayssa Leal relembra início sem patrocínio e fala do fenômeno das pistas de skate: 'Ela não desiste'

Imagem - De 7 a 9,5: Rayssa Leal mostra boletim final do Ensino Médio e fala sobre vestibular

De 7 a 9,5: Rayssa Leal mostra boletim final do Ensino Médio e fala sobre vestibular

Tags:

Rayssa Leal

Mais recentes

Imagem - Vitória x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem
Imagem - Alemanha avalia boicote à Copa do Mundo nos EUA após falas de Trump

Alemanha avalia boicote à Copa do Mundo nos EUA após falas de Trump
Imagem - FOTOS: Rayssa Leal celebra 18 anos com festa de luxo, famosos e discurso emocionante

FOTOS: Rayssa Leal celebra 18 anos com festa de luxo, famosos e discurso emocionante

MAIS LIDAS

Imagem - O que é seu vai voltar? Universo anuncia reencontros para Libra, Virgem e Leão a partir de hoje (23 de janeiro)
01

O que é seu vai voltar? Universo anuncia reencontros para Libra, Virgem e Leão a partir de hoje (23 de janeiro)

Imagem - Saulo anuncia show gratuito em Salvador neste domingo (25)
02

Saulo anuncia show gratuito em Salvador neste domingo (25)

Imagem - Como é a mansão de Diogo Nogueira com cozinha protagonista e fogão a lenha
03

Como é a mansão de Diogo Nogueira com cozinha protagonista e fogão a lenha

Imagem - Ex-atacante do Bahia tem contratação encaminhada por rival rubro-negro
04

Ex-atacante do Bahia tem contratação encaminhada por rival rubro-negro