VÍDEO: Rayssa Leal canta e dança com Léo Foguete em festa luxuosa de 18 anos

Aniversário da skatista em Imperatriz reuniu amigos, família, famosos e teve discurso emocionante sobre sua trajetória

Carol Neves

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 16:55

Rayssa Leal curtiu festa de 18 anos Crédito: Reprodução

Rayssa Leal fez questão de aproveitar cada momento da festa que marcou seus 18 anos. Durante a comemoração realizada na sexta-feira (23), em Imperatriz, no Maranhão, a skatista cantou e dançou ao som de Léo Foguete, atração musical da noite, que animou os convidados com os hits “Cópia Proibida” e “Última Noite”.

A celebração aconteceu em um grande salão de festas e reuniu amigos e familiares da vice-campeã olímpica. O espaço recebeu uma decoração sofisticada em tons de dourado e preto, com painéis de LED, globos de espelhos, arranjos de flores e itens personalizados com a logo de Rayssa espalhados pelo ambiente.

Em vídeos gravados durante a noite, a atleta também emocionou os presentes ao relembrar sua caminhada no esporte. “Quando eu comecei, eu não sabia onde eu ia chegar. Só sabia que era ali que eu me sentia viva. Cada queda me ensinou mais que cada vitória. E hoje eu entendo. Não é sobre onde eu cheguei. É sobre tudo que eu me tornei no caminho”, disse.

Entre os convidados estava a influenciadora Thaynara OG, que homenageou Rayssa nas redes sociais. “É oficial, galera! Estamos velhos! 18tão da Rayssa Leal e ela tá mais alta que nós! Felicidades, mermã! Você merece tudo de mais lindo desse mundo”, escreveu.

Para a recepção, Rayssa surgiu com um vestido preto sem alças, com babados, brilho e uma fenda marcante. Ao longo da festa, ela trocou o look por um modelo mais curto, também preto, com saia de franjas, escolhido para curtir a pista de dança e acompanhar o show que embalou a noite especial.

Skatista encerrou mais um ano de sucesso

O ano de 2025 reforçou que Rayssa Leal é um dos maiores nomes do skate mundial, dentro e fora das pistas. A sequência de vitórias e pódios se refletiu diretamente nos ganhos financeiros: apenas com premiações na temporada, a maranhense somou cerca de R$ 924 mil, de acordo com o Purepeople. O valor é resultado de uma campanha consistente, coroada no último com o título do SLS Super Crown, disputado em São Paulo.

A decisão aconteceu no Ginásio do Ibirapuera e foi marcada por equilíbrio até os últimos detalhes. Com nota 8.1 na final, Rayssa garantiu seu quarto troféu da competição, deixando para trás a australiana Chloe Covell e as japonesas Liz Akama, Funa Nakayama, Yumeka Oda e Coco Yoshizawa. Antes de entrar na pista, repetiu seu tradicional mantra — e, mais uma vez, deu certo. A vitória rendeu US$ 100 mil, o equivalente a R$ 544 mil.