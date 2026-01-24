Acesse sua conta
FOTOS: Rayssa Leal celebra 18 anos com festa de luxo, famosos e discurso emocionante

Skatista reuniu amigos e família em Imperatriz, no Maranhão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 14:23

Rayssa Leal celebrou 18 anos com festão
Rayssa Leal celebrou 18 anos com festão Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 18 anos, Rayssa Leal marcou a maioridade com uma comemoração grandiosa em Imperatriz, no Maranhão. A skatista reuniu amigos e familiares em um grande salão de festas na sexta-feira (23), em uma noite marcada por luxo, música e momentos de emoção.

Durante a celebração, a atleta fez um discurso em vídeo no qual relembrou sua trajetória no skate. “Quando eu comecei, eu não sabia onde eu ia chegar. Só sabia que era ali que eu me sentia viva. Cada queda me ensinou mais que cada vitória. E hoje eu entendo. Não é sobre onde eu cheguei. É sobre tudo que eu me tornei no caminho”, afirmou.

Rayssa Leal celebrou 18 anos com festona

A festa contou com show de Léo Foguete, conhecido pelos sucessos “Cópia Proibida” e “Última Noite”, que subiu ao palco e animou os convidados na pista de dança. A decoração do espaço chamou atenção pelo padrão sofisticado, com tons de dourado e preto, painéis de LED, globos de espelhos, arranjos florais e itens personalizados com a logo de Rayssa.

Entre os convidados estava a influenciadora Thaynara OG, que fez questão de homenagear a aniversariante nas redes sociais. “É oficial, galera! Estamos velhos! 18tão da Rayssa Leal e ela tá mais alta que nós! Felicidades, mermã! Você merece tudo de mais lindo desse mundo”, escreveu.

Para a recepção, Rayssa apostou em um vestido preto sem alças, com babados, muito brilho e uma fenda marcante. Mais tarde, trocou o look por um modelo mais curto, também preto, com saia de franjas, escolhido para aproveitar melhor a pista de dança e curtir a noite especial.

2025 foi mais um bom ano para Rayssa

A temporada de 2025 mostrou que o domínio de Rayssa Leal no skate não é passageiro: ele se converte diretamente em cifras cada vez mais altas. Somando apenas as premiações obtidas neste ano, a maranhense já acumula cerca de R$ 924 mil só de resultados esportivos, segundo o Purepeople - um reflexo de uma sequência de resultados que inclui o título mais recente, conquistado no último domingo (7), no SLS Super Crown, em São Paulo.

Rayssa Leal surgiu como Fadinha

A disputa no Ginásio do Ibirapuera foi definida detalhe a detalhe. Rayssa recebeu 8.1 na final e assegurou seu quarto troféu da competição, superando a australiana Chloe Covell e as japonesas Liz Akama, Funa Nakayama, Yumeka Oda e Coco Yoshizawa. Antes de entrar na pista, repetiu seu breve mantra habitual - e novamente funcionou. A vitória garantiu US$ 100 mil, o equivalente a R$ 544 mil.

A conquista se soma a outros resultados expressivos em 2025. A skatista saiu campeã da etapa de Miami, que pagou US$ 60 mil (R$ 326 mil), e foi vice em Las Vegas, onde recebeu US$ 10 mil (R$ 54 mil). Prestes a completar 18 anos - o aniversário é em janeiro de 2026 - Rayssa demonstra regularidade e maturidade técnica, deixando claro que o apelido de “fadinha” virou apenas parte da história.

