TROCARAM DE PÁTRIA

Veja quem são os brasileiros que disputarão a Copa do Mundo 2026 por outras seleções

Paraguai, Portugal e Catar contam com atletas nascidos ou ligados ao Brasil em seus elencos para a Copa do Mundo de 2026

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de junho de 2026 às 21:53

Maurício, do Palmeiras, é brasileiro naturalizado paraguaio Crédito: Divulgação/Seleção Paraguaia

Além dos 26 convocados por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira, a Copa do Mundo de 2026 terá representantes brasileiros espalhados por outras seleções. Embora o Brasil mantenha uma tradição rara entre os campeões mundiais ao convocar apenas jogadores nascidos no país, alguns atletas formados ou nascidos em território brasileiro defenderão outras nações no torneio.