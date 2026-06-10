Veja quem são os brasileiros que disputarão a Copa do Mundo 2026 por outras seleções

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Pedro Carreiro
Publicado em 10 de junho de 2026 às 21:53
Além dos 26 convocados por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira, a Copa do Mundo de 2026 terá representantes brasileiros espalhados por outras seleções. Embora o Brasil mantenha uma tradição rara entre os campeões mundiais ao convocar apenas jogadores nascidos no país, alguns atletas formados ou nascidos em território brasileiro defenderão outras nações no torneio.
Veja os Brasileiros que vão disputar a Copa do Mundo por outras seleções