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Veja quem são os brasileiros que disputarão a Copa do Mundo 2026 por outras seleções

Paraguai, Portugal e Catar contam com atletas nascidos ou ligados ao Brasil em seus elencos para a Copa do Mundo de 2026

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de junho de 2026 às 21:53

Maurício
Maurício, do Palmeiras, é brasileiro naturalizado paraguaio Crédito: Divulgação/Seleção Paraguaia

Além dos 26 convocados por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira, a Copa do Mundo de 2026 terá representantes brasileiros espalhados por outras seleções. Embora o Brasil mantenha uma tradição rara entre os campeões mundiais ao convocar apenas jogadores nascidos no país, alguns atletas formados ou nascidos em território brasileiro defenderão outras nações no torneio.

Veja os Brasileiros que vão disputar a Copa do Mundo por outras seleções

Meia do Palmeiras, Maurício, de 24 anos, é o único brasileiro que atua no Campeonato Brasileiro e disputará a Copa por outra seleção. Nascido em São Paulo, ele possui ascendência paraguaia e dupla nacionalidade, o que possibilitou sua convocação para a seleção do Paraguai. por Divulgação/Seleção Paraguaia
Antes de chegar ao Palmeiras, Maurício passou por Cruzeiro e Internacional. Em 2026, concluiu o processo de naturalização e passou a integrar a seleção paraguaia, que estreia na Copa diante dos Estados Unidos. por Cesar Greco/Palmeiras
Nascido no Rio de Janeiro, Matheus Nunes construiu sua carreira em Portugal e optou por representar o país europeu no futebol internacional. Atualmente, o jogador atua pelo Manchester City, da Inglaterra. por Reprodução/Redes sociais
Em 2021, Matheus Nunes recebeu um convite do então técnico Tite para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias. O meio-campista, porém, preferiu seguir o processo de naturalização portuguesa e manteve o compromisso com Portugal, seleção que também representou na Copa de 2022. por Divulgação/Manchester City
Natural de Curitiba, Lucas Mendes, de 35 anos, defenderá o Catar no Mundial. O lateral-esquerdo iniciou a carreira no Coritiba e teve passagem pelo Olympique de Marseille, da França, antes de se transferir para o futebol catariano. por Reprodução
Desde 2014 atuando no Catar, Lucas Mendes conquistou a nacionalidade do país em 2023. A convocação para a Copa de 2026 marca sua primeira participação em um Mundial. por Reprodução
Diferentemente dos demais, Edmílson Júnior não nasceu no Brasil. O atacante veio ao mundo na Bélgica, mas possui nacionalidade brasileira por ser filho do ex-jogador Edmílson Paulo da Silva, que atuou por clubes como Sport e Botafogo. por Reprodução
Há mais de sete anos defendendo o Al-Duhail, Edmílson Júnior obteve a naturalização catariana e também estará na Copa do Mundo. Assim, o Catar será a seleção com o maior número de jogadores ligados ao Brasil entre os classificados para o torneio. por Reprodução
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Meia do Palmeiras, Maurício, de 24 anos, é o único brasileiro que atua no Campeonato Brasileiro e disputará a Copa por outra seleção. Nascido em São Paulo, ele possui ascendência paraguaia e dupla nacionalidade, o que possibilitou sua convocação para a seleção do Paraguai. por Divulgação/Seleção Paraguaia

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Tags:

Copa do Mundo Brasil Portugal Paraguai Catar

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