ENTRANDO PARA A HISTÓRIA

Saiba como Marquinhos pode igualar marca de Pelé com a camisa da Seleção Brasileira

Defensor vai para sua terceira Copa do Mundo pelo Brasil; jogador foi convocado em 2018 e 2022

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de junho de 2026 às 18:58

Marquinhos Perú x Brasil no Estadio Nacional, Lima - Perú, Brasil.Eliminatórias 2026.Foto:Vitor Silva/CBF Crédito: Vitor Silva/CBF

No dia 9 de dezembro de 2022, o Brasil acordou com um sentimento que uniu toda a nação. Era a esperança que surge frequentemente quando a Seleção vai jogar, principalmente em uma Copa do Mundo. Naquele dia, no entanto, o povo brasileiro dormiu com outra sensação. Quando o zagueiro Marquinhos perdeu o último pênalti e a eliminação para a Croácia foi confirmada, o que sobrou foi tristeza e decepção.

O futebol, no entanto, é o esporte que transforma vilões em heróis. É justamente com essa expectativa que o capitão da Seleção Brasileira, Marquinhos, vai para o seu terceiro mundial com a missão de dar a volta por cima e também garantir uma marca importante na carreira. O defensor de 32 anos pode terminar a competição com o mesmo número de partidas completas pelo Brasil que Pelé.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 1 de 26

A vitória por 2x1 contra o Egito, no último sábado (6), foi o 105º jogo de Marquinhos pela Amarelinha. O defensor está empatado com o goleiro Emerson Leão e com o atacante Ronaldo Fenômeno. Agora, o trio divide a nona colocação do ranking dos atletas com mais partidas pela equipe.

Nesta Copa do Mundo, o zagueiro de 32 anos tem a chance de galgar mais colocações na lista. Está a dois jogos do pentacampeão Lúcio, com 107 partidas, e a três do tetracampeão Taffarel, que defendeu as traves do Brasil em 108 oportunidades.

Chegando às finais ou disputando o terceiro lugar, Marquinhos terminaria a Copa do Mundo com 113 jogos completos, o que o igualaria em número de partidas a Pelé, Thiago Silva e Djalma Santos. Acima do trio, apenas cinco jogadores tem mais jogos pela Seleção Brasileira. São eles: Rivellino (120), Daniel Alves (127), Neymar Jr. (128), Roberto Carlos (132) e Cafu (150).

Volta por cima

Em 2022, Marquinhos foi a cara da eliminação do Brasil na Copa. Apesar de outros jogadores terem perdido seus pênaltis no jogo contra a Croácia, caiu no colo do capitão a responsabilidade de cobrar a penalidade que tirou o time da disputa pelo título. Quatro anos antes, Marquinhos já tinha disputado uma Copa do Mundo e viu a equipe perder para a Bélgica do banco de reservas.

Bicampeão da Champions League pelo PSG, o jogador contou que considera as eliminações nas últimas duas Copas como motivação para dar a volta por cima. “Eu vejo muitos campeões que fizeram parte de ciclos que não conseguiram ganhar, mas que venceram no ciclo seguinte. Isso pode ser uma experiência positiva para essa seleção, ter jogadores que viveram momentos ruins, que não conseguiram vencer, e trazer essa experiência, essa motivação para os jogadores que estão disputando a Copa do Mundo pela primeira vez”, disse.

Nós, que sabemos da dor que é não ganhar uma Copa do Mundo, de ser eliminado, temos que trazer um pouco de experiência Marquinhos Zagueiro da Seleção Brasileira

O paulistano estreou pela Amarelinha no dia 16 de novembro de 2013, na goleada por 5x0 sobre Honduras, no Hard Rock Stadium, em Miami – mesmo palco de Brasil x Escócia, pela terceira rodada da Copa. Já seu primeiro gol aconteceu no dia 11 de setembro de 2018, na goleada pelo mesmo placar sobre El Salvador, no Northwest Stadium, na capital estadunidense, Washington.