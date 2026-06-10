PEGO NO AEROPORTO

Tetracampeão com a Seleção Brasileira em 1994 é preso por dívida de pensão alimentícia

Ricardo Rocha foi detido no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, em cumprimento a um mandado por inadimplência de pensão alimentícia expedido pela Justiça do Ceará

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de junho de 2026 às 19:52

Ricardo Rocha Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O ex-zagueiro Ricardo Rocha, campeão mundial com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994 e ex-treinador do Santa Cruz, foi preso na manhã desta quarta-feira (10), no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada inicialmente pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

De acordo com a publicação, Rocha foi abordado por agentes quando se preparava para embarcar com destino aos Estados Unidos, onde participaria da cobertura jornalística da Copa do Mundo.

Ricardo Rocha 1 de 4

A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado expedido pela 16ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, no Ceará. A medida está relacionada ao não pagamento de pensão alimentícia. Conforme informações obtidas pelo Metrópoles, o débito acumulado é de R$ 2.414,57, valor atualizado pela última vez em dezembro de 2024.

Ainda segundo a decisão judicial, o mandado tem validade até abril de 2028. O documento determina que o ex-jogador permaneça preso por 45 dias, período após o qual deverá ser colocado em liberdade, desde que não existam outros impedimentos legais ou novas ordens de prisão em aberto.