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Tetracampeão com a Seleção Brasileira em 1994 é preso por dívida de pensão alimentícia

Ricardo Rocha foi detido no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, em cumprimento a um mandado por inadimplência de pensão alimentícia expedido pela Justiça do Ceará

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de junho de 2026 às 19:52

Ricardo Rocha
Ricardo Rocha Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O ex-zagueiro Ricardo Rocha, campeão mundial com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994 e ex-treinador do Santa Cruz, foi preso na manhã desta quarta-feira (10), no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada inicialmente pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

De acordo com a publicação, Rocha foi abordado por agentes quando se preparava para embarcar com destino aos Estados Unidos, onde participaria da cobertura jornalística da Copa do Mundo.

Ricardo Rocha

Ricardo Rocha por Cruzeiro EC
Ricardo Rocha por Reprodução
Ricardo Rocha por Reprodução/Redes sociais
Ricardo Rocha por Lucas Figueiredo/CBF
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Ricardo Rocha por Cruzeiro EC

A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado expedido pela 16ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, no Ceará. A medida está relacionada ao não pagamento de pensão alimentícia. Conforme informações obtidas pelo Metrópoles, o débito acumulado é de R$ 2.414,57, valor atualizado pela última vez em dezembro de 2024.

Ainda segundo a decisão judicial, o mandado tem validade até abril de 2028. O documento determina que o ex-jogador permaneça preso por 45 dias, período após o qual deverá ser colocado em liberdade, desde que não existam outros impedimentos legais ou novas ordens de prisão em aberto.

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Ricardo Rocha teve carreira destacada no futebol brasileiro e internacional. Como defensor da Seleção Brasileira, integrou o elenco que conquistou o tetracampeonato mundial nos Estados Unidos, em 1994, e passou por clubes como Santa Cruz, Real Madrid, São Paulo e Vasco. Após encerrar a carreira como atleta, também atuou como treinador e dirigente esportivo.

Tags:

Seleção Brasileira Ex-jogador Pensão Alimenticia

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