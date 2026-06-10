Tetracampeão com a Seleção Brasileira em 1994 é preso por dívida de pensão alimentícia

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Pedro Carreiro
Publicado em 10 de junho de 2026 às 19:52
O ex-zagueiro Ricardo Rocha, campeão mundial com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994 e ex-treinador do Santa Cruz, foi preso na manhã desta quarta-feira (10), no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada inicialmente pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.
De acordo com a publicação, Rocha foi abordado por agentes quando se preparava para embarcar com destino aos Estados Unidos, onde participaria da cobertura jornalística da Copa do Mundo.
Ricardo Rocha
A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado expedido pela 16ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, no Ceará. A medida está relacionada ao não pagamento de pensão alimentícia. Conforme informações obtidas pelo Metrópoles, o débito acumulado é de R$ 2.414,57, valor atualizado pela última vez em dezembro de 2024.
Ainda segundo a decisão judicial, o mandado tem validade até abril de 2028. O documento determina que o ex-jogador permaneça preso por 45 dias, período após o qual deverá ser colocado em liberdade, desde que não existam outros impedimentos legais ou novas ordens de prisão em aberto.
Ricardo Rocha teve carreira destacada no futebol brasileiro e internacional. Como defensor da Seleção Brasileira, integrou o elenco que conquistou o tetracampeonato mundial nos Estados Unidos, em 1994, e passou por clubes como Santa Cruz, Real Madrid, São Paulo e Vasco. Após encerrar a carreira como atleta, também atuou como treinador e dirigente esportivo.