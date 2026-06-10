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Copa do Mundo 2026 começa com abertura inédita em dois dias; veja horários, atrações e onde assistir aos shows com Shakira, Anitta e Katy Perry

Pela primeira vez na história, o Mundial será disputado em três países e contará com três cerimônias oficiais de abertura

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de junho de 2026 às 16:07

A taça da Copa do Mundo e a bol
A taça e a bola da Copa do Mundo Crédito: Divulgação/Adidas

A contagem regressiva terminou. A Copa do Mundo de 2026 começa oficialmente nesta quinta-feira (11) e promete entrar para a história antes mesmo de a bola rolar. Pela primeira vez, o principal torneio de futebol do planeta será realizado em três países — Estados Unidos, México e Canadá — e contará também com três cerimônias oficiais de abertura.

Os eventos acontecerão ao longo de dois dias e reunirão artistas de renome internacional como Shakira, Anitta, Katy Perry, J Balvin, Michael Bublé, Alanis Morissette, Future, Lisa, Rema e Tyla. Confira os horários, as atrações e onde assistir às três aberturas da Copa do Mundo 2026.

Abertura da Copa do Mundo no México

A primeira cerimônia acontece nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, na Cidade do México. O evento começa às 14h30 (horário de Brasília), 90 minutos antes da partida entre México e África do Sul, marcada para as 16h.

A grande atração será Shakira, que sobe ao palco ao lado de Burna Boy para apresentar "Dai Dai", música oficial da Copa do Mundo de 2026. O espetáculo também contará com participações de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

  • Data: 11 de junho de 2026
  • Horário: 14h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Azteca, Cidade do México
  • Jogo: México x África do Sul (16h)

Onde assistir

  • TV Globo
  • GeTV
  • SporTV
  • N Sports
  • CazéTV
  • SBT

Abertura da Copa do Mundo no Canadá

A segunda cerimônia será realizada na sexta-feira (12), no BMO Field, em Toronto. O evento antecede a estreia da seleção canadense diante da Bósnia e Herzegovina.

A festa começa às 14h30 (de Brasília), enquanto a partida está marcada para as 16h. Entre os destaques musicais estão Michael Bublé e Alanis Morissette, além de Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.

  • Data: 12 de junho de 2026
  • Horário: 14h30 (de Brasília)
  • Local: BMO Field, Toronto
  • Jogo: Canadá x Bósnia e Herzegovina (16h)

Onde assistir

CazéTV

Abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos

A terceira e última cerimônia de abertura será realizada também na sexta-feira (12), desta vez no SoFi Stadium, em Los Angeles. O evento está programado para começar às 20h30 (de Brasília), antes da estreia dos Estados Unidos contra o Paraguai, às 22h.

A brasileira Anitta será uma das protagonistas da noite e apresentará a música "Goals", faixa do álbum oficial da Copa do Mundo, ao lado da tailandesa Lisa e do cantor nigeriano Rema. A cerimônia ainda contará com apresentações de Katy Perry, Future e Tyla.

  • Data: 12 de junho de 2026
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: SoFi Stadium, Los Angeles
  • Jogo: Estados Unidos x Paraguai (22h)

Onde assistir

  • TV Globo
  • GeTV
  • SporTV
  • N Sports
  • CazéTV
  • SBT

Tags:

Anitta Shakira Katy Perry Copa do Mundo 2026

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