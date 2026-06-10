Copa do Mundo 2026 começa com abertura inédita em dois dias; veja horários, atrações e onde assistir aos shows com Shakira, Anitta e Katy Perry

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 10 de junho de 2026 às 16:07
A contagem regressiva terminou. A Copa do Mundo de 2026 começa oficialmente nesta quinta-feira (11) e promete entrar para a história antes mesmo de a bola rolar. Pela primeira vez, o principal torneio de futebol do planeta será realizado em três países — Estados Unidos, México e Canadá — e contará também com três cerimônias oficiais de abertura.
Os eventos acontecerão ao longo de dois dias e reunirão artistas de renome internacional como Shakira, Anitta, Katy Perry, J Balvin, Michael Bublé, Alanis Morissette, Future, Lisa, Rema e Tyla. Confira os horários, as atrações e onde assistir às três aberturas da Copa do Mundo 2026.
A primeira cerimônia acontece nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, na Cidade do México. O evento começa às 14h30 (horário de Brasília), 90 minutos antes da partida entre México e África do Sul, marcada para as 16h.
A grande atração será Shakira, que sobe ao palco ao lado de Burna Boy para apresentar "Dai Dai", música oficial da Copa do Mundo de 2026. O espetáculo também contará com participações de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.
A segunda cerimônia será realizada na sexta-feira (12), no BMO Field, em Toronto. O evento antecede a estreia da seleção canadense diante da Bósnia e Herzegovina.
A festa começa às 14h30 (de Brasília), enquanto a partida está marcada para as 16h. Entre os destaques musicais estão Michael Bublé e Alanis Morissette, além de Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.
CazéTV
A terceira e última cerimônia de abertura será realizada também na sexta-feira (12), desta vez no SoFi Stadium, em Los Angeles. O evento está programado para começar às 20h30 (de Brasília), antes da estreia dos Estados Unidos contra o Paraguai, às 22h.
A brasileira Anitta será uma das protagonistas da noite e apresentará a música "Goals", faixa do álbum oficial da Copa do Mundo, ao lado da tailandesa Lisa e do cantor nigeriano Rema. A cerimônia ainda contará com apresentações de Katy Perry, Future e Tyla.