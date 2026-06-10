ANIVERSÁRIO

Geminiano, Ancelotti pode quebrar 'tabu astrológico' da Seleção

Os cinco títulos do Brasil foram conquistados por treinadores de Escorpião (1958 e 2002), Áries (1962), Leão (1970) e Peixes (1994)

Mariana Rios

Publicado em 10 de junho de 2026 às 09:03

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Se depender dos astros, Carlo Ancelotti terá uma missão inédita. Nascido em 10 de junho de 1959, o italiano é do signo de Gêmeos e pode se tornar o primeiro técnico geminiano a conquistar uma Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Até hoje, os cinco títulos do Brasil foram conquistados por treinadores de quatro signos diferentes: Escorpião (1958 e 2002), Áries (1962), Leão (1970) e Peixes (1994).

Se levar o Brasil ao hexa, além de se tornar o primeiro estrangeiro a conquistar um Mundial pela equipe, poderá entrar para a história como o primeiro treinador do signo de Gêmeos a erguer a taça mais importante do futebol

Carlo Ancelotti chega ao comando da Seleção Brasileira com um currículo que poucos treinadores na história do futebol conseguiram reunir. Nascido em Reggiolo, no norte da Itália, ele construiu uma trajetória vitoriosa tanto dentro quanto fora de campo. Como jogador, atuou por clubes como AS Roma e AC Milan, conquistando títulos nacionais e internacionais. Já como treinador, transformou-se em um dos profissionais mais respeitados do futebol mundial.

Olodum convoca Ancelotti a conhecer Carnaval de Salvador em ação da Brahma 1 de 23

Conhecido pelo perfil discreto e pela habilidade de administrar grandes estrelas, Ancelotti se tornou o único técnico a conquistar os campeonatos nacionais das cinco principais ligas da Europa: Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Espanha. Também é recordista de títulos da UEFA Champions League como treinador, acumulando conquistas por clubes como AC Milan e Real Madrid CF. Ao longo da carreira, ganhou reputação por montar equipes competitivas sem abrir mão do diálogo e da gestão humana do elenco.

A chegada à Seleção Brasileira representa um dos maiores desafios de sua carreira. Ancelotti é o primeiro estrangeiro a assumir de forma permanente o comando da equipe masculina principal do Brasil em mais de um século e chegou com a missão de recolocar a seleção entre as protagonistas do futebol mundial. Aos 67 anos, leva para a função a experiência acumulada em mais de três décadas como treinador, além da expectativa de encerrar um jejum que já dura desde a conquista da Copa do Mundo de 2002.

Ancelotti e a esposa, Mariann Barrena McClay 1 de 4

A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 está marcada para sábado (13), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida será disputada às 19h (horário de Brasília) e marcará o início da campanha da equipe comandada por Carlo Ancelotti no Grupo C do Mundial, que também conta com Haiti e Escócia.

Serviço

Brasil x Marrocos

Data: 13 de junho de 2026 (sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

Competição: Copa do Mundo de 2026 – 1ª rodada do Grupo C