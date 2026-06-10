BOLSO CHEIO

Craque da Seleção com patrimônio de R$ 6,5 bilhões compra jatinho de R$ 225 milhões

Jogador chama atenção por coleção de bens de alto padrão, entre eles um sofisticado avião executivo

Carol Neves

Publicado em 10 de junho de 2026 às 08:28

Neymar Crédito: Reprodução

Aos 34 anos, Neymar Jr. não se destaca apenas pelo sucesso dentro de campo. O atacante brasileiro também reúne um patrimônio que inclui imóveis, veículos de luxo e até uma aeronave executiva avaliada em até R$ 225 milhões. Além disso, estimativas apontam que sua fortuna chega a aproximadamente R$ 6,5 bilhões.

Entre os bens mais impressionantes está um Dassault Falcon 900LX, adquirido pelo jogador e revelado em abril. Considerado um dos modelos mais sofisticados da aviação executiva, o jato possui autonomia para percorrer cerca de 8.800 quilômetros sem necessidade de reabastecimento, permitindo voos diretos entre destinos na América do Sul, Europa e Oriente Médio.

A aeronave também se diferencia por contar com três motores, uma configuração incomum na categoria, e por alcançar velocidades próximas de 1.000 km/h. Segundo informações publicadas pela Exame, um Falcon 900LX novo pode custar entre US$ 40 milhões e US$ 45 milhões, valor equivalente a aproximadamente R$ 200 milhões e R$ 225 milhões, dependendo do ano de fabricação e da configuração escolhida.

Jato de Neymar 1 de 4

De acordo com informações divulgadas pelo InfoMoney, o investimento no novo avião executivo teve como objetivo tornar mais práticas as viagens internacionais realizadas pelo atleta.

Fortuna construída ao longo da carreira

Segundo levantamento divulgado pela CNN, Neymar possui um patrimônio estimado em cerca de R$ 6,5 bilhões, resultado da combinação de salários milionários, contratos publicitários e investimentos acumulados durante mais de uma década entre os principais nomes do futebol mundial.

Um dos momentos marcantes dessa trajetória financeira foi a transferência do Barcelona para o Paris Saint-Germain, concretizada por 222 milhões de euros, aproximadamente R$ 1,4 bilhão na cotação da época. O mesmo levantamento aponta que o jogador é proprietário de mais de 150 imóveis no Brasil e no exterior, além de outros bens de alto valor, como um helicóptero avaliado em R$ 52 milhões.

Mansão alugada por Neymar pai em Orlando para a Copa 1 de 35

As estimativas sobre sua riqueza, no entanto, podem variar conforme a metodologia adotada por cada levantamento. Um exemplo é o ranking divulgado pela Forbes em 15 de maio de 2025, que colocou o brasileiro entre os atletas mais bem pagos do mundo, com ganhos estimados em US$ 76 milhões, cerca de R$ 394 milhões na cotação atual.

A publicação especializada em negócios e finanças destacou que Neymar continua sustentando uma das marcas mais fortes do futebol internacional, impulsionada tanto pelos contratos esportivos quanto pelos acordos comerciais firmados ao longo da carreira.

Carreira marcante

Neymar ganhou projeção nacional defendendo o Santos, onde conquistou títulos importantes e se consolidou como o principal nome de sua geração. O desempenho o levou ao Barcelona, equipe na qual formou um trio histórico ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez.

Em 2017, acertou sua transferência para o Paris Saint-Germain e, posteriormente, passou pelo futebol saudita antes de retornar ao Santos em 2025, retomando a ligação com o clube que o revelou para o futebol.