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Sem Neymar: veja quem são os 10 jogadores da Seleção com os maiores salários

Convocados para a Copa do Mundo acumulam R$ 858,7 milhões em salários anuais.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de junho de 2026 às 08:43

Neymar e Vini Jr
Neymar e Vini Jr Crédito: Reprodução

Fora da lista dos jogadores mais bem pagos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Neymar vê nomes como Vinicius Junior e Casemiro liderarem o ranking salarial entre os convocados. Juntos, os dez atletas com os maiores vencimentos da equipe comandada por Carlo Ancelotti acumulam ganhos anuais de aproximadamente R$ 858,7 milhões. As informações são do ge.

O topo da lista pertence a Vinicius Junior. Principal estrela do Real Madrid, o atacante recebe pouco mais de R$ 11 milhões por mês no clube espanhol. Na sequência aparece o volante Casemiro, que deixou o Manchester United após a temporada europeia e recebia cerca de R$ 9,4 milhões mensais.

Veja os 10 mais bem pagos e os valores ganhos (na legenda)

Vini Jr. – Mensal: R$ 11,2 milhões | Anual: R$ 146,2 milhões  por Joilson Marconne/CBF
Casemiro – Mensal: R$ 9,4 milhões | Anual: R$ 122,6 milhões por Vitor Silva/CBF
Raphinha – Mensal: R$ 7,5 milhões | R$ Anual: R$ 97,5 milhões  por Rafael Ribeiro/CBF
Ederson – Mensal: R$ 7,1 milhões | Anual: R$ 92,4 milhões  por Joilson Marconne / CBF
Fabinho – Mensal: R$ 6,3 milhões | Anual: R$ 81,9 milhões  por Lucas Figueiredo/CBF
Marquinhos – Mensal: R$ 6,04 milhões | Anual: R$ 78,6 milhões  por Vitor Silva/CBF
Gabriel Martinelli – Mensal: R$ 4,85 milhões | Anual: R$ 63,1 milhões  por Staff Images / CBF
Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
Ibañez – Mensal: R$ 4,4 milhões | Anual: R$ 57,2 milhões  por Divulgação
Bruno Guimarães – Mensal: R$ 4,3 milhões | Anual: R$ 56,1 milhões  por Rafael Ribeiro/CBF
1 de 10
Vini Jr. – Mensal: R$ 11,2 milhões | Anual: R$ 146,2 milhões  por Joilson Marconne/CBF

A ausência de Neymar entre os dez maiores salários chama atenção. Durante sua passagem pelo futebol saudita, defendendo o Al Hilal, o atacante chegou a figurar entre os jogadores mais bem remunerados do planeta. Atualmente, porém, a realidade financeira é diferente desde o retorno ao Santos.

O camisa 10 tem vencimentos mensais estimados em R$ 4,14 milhões, o que representa cerca de R$ 53,8 milhões por temporada. Embora seja um valor elevado para os padrões do futebol brasileiro, ele não é suficiente para colocá-lo entre os mais bem pagos da atual lista de convocados.

Em nível global, os números seguem muito distantes da realidade da maioria dos atletas. O português Cristiano Ronaldo lidera o ranking mundial, com ganhos mensais na casa dos R$ 111 milhões. Logo atrás aparece o argentino Lionel Messi, que recebe cerca de R$ 32,3 milhões por mês.

Os valores têm como base levantamento do Capology, plataforma especializada em finanças e contratos do futebol internacional.

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Tags:

Jogadores Seleção Brasileira Maiores Salários sem Neymar

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