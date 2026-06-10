FUTEBOL

Sem Neymar: veja quem são os 10 jogadores da Seleção com os maiores salários

Convocados para a Copa do Mundo acumulam R$ 858,7 milhões em salários anuais.

Wendel de Novais

Publicado em 10 de junho de 2026 às 08:43

Neymar e Vini Jr Crédito: Reprodução

Fora da lista dos jogadores mais bem pagos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Neymar vê nomes como Vinicius Junior e Casemiro liderarem o ranking salarial entre os convocados. Juntos, os dez atletas com os maiores vencimentos da equipe comandada por Carlo Ancelotti acumulam ganhos anuais de aproximadamente R$ 858,7 milhões. As informações são do ge.

O topo da lista pertence a Vinicius Junior. Principal estrela do Real Madrid, o atacante recebe pouco mais de R$ 11 milhões por mês no clube espanhol. Na sequência aparece o volante Casemiro, que deixou o Manchester United após a temporada europeia e recebia cerca de R$ 9,4 milhões mensais.

Veja os 10 mais bem pagos e os valores ganhos (na legenda) 1 de 10

A ausência de Neymar entre os dez maiores salários chama atenção. Durante sua passagem pelo futebol saudita, defendendo o Al Hilal, o atacante chegou a figurar entre os jogadores mais bem remunerados do planeta. Atualmente, porém, a realidade financeira é diferente desde o retorno ao Santos.

O camisa 10 tem vencimentos mensais estimados em R$ 4,14 milhões, o que representa cerca de R$ 53,8 milhões por temporada. Embora seja um valor elevado para os padrões do futebol brasileiro, ele não é suficiente para colocá-lo entre os mais bem pagos da atual lista de convocados.

Em nível global, os números seguem muito distantes da realidade da maioria dos atletas. O português Cristiano Ronaldo lidera o ranking mundial, com ganhos mensais na casa dos R$ 111 milhões. Logo atrás aparece o argentino Lionel Messi, que recebe cerca de R$ 32,3 milhões por mês.