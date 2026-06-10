DESFALQUE

Rival do Brasil na Copa perde um de seus principais jogadores às vésperas da estreia

Atleta sofreu uma entorse moderada no ligamento colateral medial do joelho direito

Carol Neves

Publicado em 10 de junho de 2026 às 08:04

Abdessamad Ezzalzouli Crédito: Divulgação

O Marrocos terá um importante desfalque para a partida de estreia contra o Brasil na Copa do Mundo, marcada para o próximo sábado, às 19h (horário de Brasília), em Nova Jersey. O atacante Abdessamad Ezzalzouli, um dos principais nomes da equipe, teve uma lesão confirmada no joelho direito e está fora do confronto.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", Abde sofreu uma entorse moderada no ligamento colateral medial do joelho direito. O diagnóstico coloca em dúvida sua continuidade na competição, já que o prazo estimado de recuperação varia entre duas e três semanas.

O problema físico aconteceu durante o amistoso contra a Noruega, disputado no último domingo. O ponta-esquerda deixou o gramado no intervalo do empate por 1 a 1 depois de sentir dores no lance final da primeira etapa. Na jogada, durante uma cobrança de escanteio, o zagueiro Riad se chocou com um adversário e caiu sobre a perna direita de Abde, que não conseguiu seguir em campo.

Uniformes do Marrocos para Copa do Mundo 2026 1 de 10

Atualmente no Real Betis, o jogador teve sua situação acompanhada de perto pelo clube espanhol, que entrou em contato com a equipe médica da Federação Marroquina de Futebol e recebeu o laudo confirmando a lesão. Por enquanto, Abde permanecerá com a delegação enquanto sua evolução é monitorada.

A decisão sobre sua permanência na lista para a Copa ficará nas mãos do técnico Mohamed Ouahbi, que poderá mantê-lo entre os convocados ou realizar uma substituição dentro do prazo permitido, até 24 horas antes da estreia da seleção.

Abde é considerado uma das peças mais importantes do elenco marroquino e participou diretamente do último teste antes do Mundial ao dar a assistência para o gol de Brahim Díaz diante da Noruega.