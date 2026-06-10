Rival do Brasil na Copa perde um de seus principais jogadores às vésperas da estreia

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Carol Neves
Publicado em 10 de junho de 2026 às 08:04
O Marrocos terá um importante desfalque para a partida de estreia contra o Brasil na Copa do Mundo, marcada para o próximo sábado, às 19h (horário de Brasília), em Nova Jersey. O atacante Abdessamad Ezzalzouli, um dos principais nomes da equipe, teve uma lesão confirmada no joelho direito e está fora do confronto.
De acordo com o jornal espanhol "Marca", Abde sofreu uma entorse moderada no ligamento colateral medial do joelho direito. O diagnóstico coloca em dúvida sua continuidade na competição, já que o prazo estimado de recuperação varia entre duas e três semanas.
O problema físico aconteceu durante o amistoso contra a Noruega, disputado no último domingo. O ponta-esquerda deixou o gramado no intervalo do empate por 1 a 1 depois de sentir dores no lance final da primeira etapa. Na jogada, durante uma cobrança de escanteio, o zagueiro Riad se chocou com um adversário e caiu sobre a perna direita de Abde, que não conseguiu seguir em campo.
Uniformes do Marrocos para Copa do Mundo 2026
Atualmente no Real Betis, o jogador teve sua situação acompanhada de perto pelo clube espanhol, que entrou em contato com a equipe médica da Federação Marroquina de Futebol e recebeu o laudo confirmando a lesão. Por enquanto, Abde permanecerá com a delegação enquanto sua evolução é monitorada.
A decisão sobre sua permanência na lista para a Copa ficará nas mãos do técnico Mohamed Ouahbi, que poderá mantê-lo entre os convocados ou realizar uma substituição dentro do prazo permitido, até 24 horas antes da estreia da seleção.
Abde é considerado uma das peças mais importantes do elenco marroquino e participou diretamente do último teste antes do Mundial ao dar a assistência para o gol de Brahim Díaz diante da Noruega.
Além dele, outro atleta do Marrocos deixou o amistoso lesionado. O lateral-esquerdo Mazraoui atuou por menos de 30 minutos e foi substituído após sentir um problema no ombro. A princípio, porém, a situação não preocupa, e a expectativa é que ele esteja à disposição para enfrentar o Brasil.