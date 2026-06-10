Seleção terá que mudar camisa por possível interpretação política, determina Fifa

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Millena Marques
Publicado em 10 de junho de 2026 às 14:14
A camisa da seleção do Haiti sofrerá uma modificação para a Copa do Mundo após um pedido da Fifa. O comunicado foi divulgado pela Saeta, empresa responsável pelo uniforme, nesta quarta-feira (10).
De acordo com a fabricante, a entidade solicitou alterações por entender que alguns elementos visuais poderiam ser interpretados como uma mensagem política.
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Na versão original da camisa, a seleção retratou a Batalha de Vertières, travada em 1803 e considerada o confronto decisivo que encerrou o domínio colonial francês no Haiti. A vitória fortaleceu o movimento que levou à independência do país, conquistada em 1804.
A Saeta informou que o design foi desenvolvido em parceria com a Federação Haitiana de Futebol. A proposta era marcar o retorno da seleção à Copa do Mundo. Segundo a empresa, o uniforme buscava homenagear "o orgulho, a resiliência e o espírito do povo haitiano" e "não tinha a intenção de ser uma declaração política".
"Diversos conceitos foram desenvolvidos e aperfeiçoados ao longo de vários meses e submetidos ao processo padrão de aprovação da FIFA", afirmou a empresa em nota.
A Fifa, no entanto, concluiu que "certos elementos visuais poderiam ser interpretados de maneira diferente", em desacordo com os regulamentos da entidade para equipamentos esportivos.