COPA DO MUNDO

Seleção terá que mudar camisa por possível interpretação política, determina Fifa

Comunicado foi divulgado nesta quarta-feira (10)

Millena Marques

Publicado em 10 de junho de 2026 às 14:14

Presidente da Fifa, Gianni Infantino lamentou ataque em Bruxelas Crédito: Harold Cunningham/Fifa

A camisa da seleção do Haiti sofrerá uma modificação para a Copa do Mundo após um pedido da Fifa. O comunicado foi divulgado pela Saeta, empresa responsável pelo uniforme, nesta quarta-feira (10).

De acordo com a fabricante, a entidade solicitou alterações por entender que alguns elementos visuais poderiam ser interpretados como uma mensagem política.

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Na versão original da camisa, a seleção retratou a Batalha de Vertières, travada em 1803 e considerada o confronto decisivo que encerrou o domínio colonial francês no Haiti. A vitória fortaleceu o movimento que levou à independência do país, conquistada em 1804.

A Saeta informou que o design foi desenvolvido em parceria com a Federação Haitiana de Futebol. A proposta era marcar o retorno da seleção à Copa do Mundo. Segundo a empresa, o uniforme buscava homenagear "o orgulho, a resiliência e o espírito do povo haitiano" e "não tinha a intenção de ser uma declaração política".

"Diversos conceitos foram desenvolvidos e aperfeiçoados ao longo de vários meses e submetidos ao processo padrão de aprovação da FIFA", afirmou a empresa em nota.