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México x África do Sul: veja horário, escalações e onde assistir ao jogo de abertura da Copa do Mundo

Reeditando a abertura da Copa de 2010, as equipes se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 16h, no Estádio Azteca

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de junho de 2026 às 16:37

Estádio Azteca, Cidade do México
Estádio Azteca, palco do jogo de abertura da Copa do Mundo 2026 Crédito: Shutterstock

México e África do Sul se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, pelo jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026. O duelo marca o pontapé inicial do principal torneio de seleções do planeta e reedita a partida inaugural do Mundial de 2010, quando as equipes empataram por 1x1 em Johannesburgo. Empurrado pela torcida em casa, o México tenta começar sua campanha com o pé direito, enquanto os sul-africanos sonham em surpreender logo na estreia.

Onde assistir México x África do Sul ao vivo

A partida entre México e África do Sul terá transmissão ao vivo pela TV Globo, ge TV, SporTV, CazéTV, N Sports e SBT.

Uniformes do México para Copa do Mundo 2026

Uniforme do México para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do México para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do México para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do México para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do México para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do México para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do México para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do México para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do México para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do México para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do México para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do México para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do México para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do México para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme do México para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
1 de 15
Uniforme do México para Copa do Mundo 2026 por Divulgação

México

Uma das seleções anfitriãs da Copa do Mundo de 2026, o México chega embalado para sua estreia no torneio. A equipe comandada por Javier Aguirre encerrou a preparação sem derrotas, empatando com Portugal e Bélgica, vencendo Gana e Austrália e goleando a Sérvia por 5x1 no último amistoso antes do Mundial.

Além do bom momento recente, os mexicanos contam com a força do Estádio Azteca e da torcida local para tentar iniciar a competição com três pontos. A expectativa também é repetir as campanhas históricas de 1970 e 1986, quando o país sediou o torneio e alcançou as quartas de final.

Uniformes da África do Sul para Copa do Mundo 2026

Uniforme da África do Sul para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da África do Sul para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da África do Sul para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da África do Sul para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da África do Sul para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da África do Sul para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da África do Sul para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da África do Sul para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da África do Sul para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da África do Sul para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da África do Sul para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da África do Sul para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da África do Sul para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da África do Sul para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
1 de 14
Uniforme da África do Sul para Copa do Mundo 2026 por Divulgação

África do Sul

A África do Sul retorna à Copa do Mundo buscando fazer história e conquistar pela primeira vez uma vaga na fase eliminatória do torneio. Sob o comando do técnico Hugo Broos, os Bafana Bafana apostam na organização coletiva e na disciplina tática para competir contra seleções mais tradicionais.

A preparação para o Mundial foi marcada por resultados discretos, com empates diante de Nicarágua e Jamaica, mas a equipe chega confiante para tentar estragar a festa dos anfitriões e largar com um resultado positivo no Grupo A.

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Prováveis escalações de México x África do Sul

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Erik Lira, Roberto Alvarado e Álvaro Fidalgo; Brian Gutiérrez, Julián Quiñones e Raúl Jiménez. Técnico: Javier Aguirre.

África do Sul: Ricardo Goss; Matuludi, Okon, Makhanya e Kabini; Sithole, Mbatha, Sebelebele, Zwane e Moremi; Forster. Técnico: Hugo Broos.

Ficha do Jogo

  • Jogo: México x África do Sul
  • Campeonato: Copa do Mundo 2026
  • Rodada: 1ª rodada do Grupo A
  • Data: Quinta-feira, 11 de junho de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Azteca, Cidade do México
  • Onde assistir: TV Globo, ge TV, SporTV, CazéTV, N Sports e SBT

Arbitragem

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)
  • Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)
  • VAR: Nicolás Gallo (COL)

Tags:

México Copa do Mundo 2026 África do sul

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