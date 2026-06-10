México x África do Sul: veja horário, escalações e onde assistir ao jogo de abertura da Copa do Mundo

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Pedro Carreiro
Publicado em 10 de junho de 2026 às 16:37
México e África do Sul se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, pelo jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026. O duelo marca o pontapé inicial do principal torneio de seleções do planeta e reedita a partida inaugural do Mundial de 2010, quando as equipes empataram por 1x1 em Johannesburgo. Empurrado pela torcida em casa, o México tenta começar sua campanha com o pé direito, enquanto os sul-africanos sonham em surpreender logo na estreia.
A partida entre México e África do Sul terá transmissão ao vivo pela TV Globo, ge TV, SporTV, CazéTV, N Sports e SBT.
Uniformes do México para Copa do Mundo 2026
Uma das seleções anfitriãs da Copa do Mundo de 2026, o México chega embalado para sua estreia no torneio. A equipe comandada por Javier Aguirre encerrou a preparação sem derrotas, empatando com Portugal e Bélgica, vencendo Gana e Austrália e goleando a Sérvia por 5x1 no último amistoso antes do Mundial.
Além do bom momento recente, os mexicanos contam com a força do Estádio Azteca e da torcida local para tentar iniciar a competição com três pontos. A expectativa também é repetir as campanhas históricas de 1970 e 1986, quando o país sediou o torneio e alcançou as quartas de final.
Uniformes da África do Sul para Copa do Mundo 2026
A África do Sul retorna à Copa do Mundo buscando fazer história e conquistar pela primeira vez uma vaga na fase eliminatória do torneio. Sob o comando do técnico Hugo Broos, os Bafana Bafana apostam na organização coletiva e na disciplina tática para competir contra seleções mais tradicionais.
A preparação para o Mundial foi marcada por resultados discretos, com empates diante de Nicarágua e Jamaica, mas a equipe chega confiante para tentar estragar a festa dos anfitriões e largar com um resultado positivo no Grupo A.
México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Erik Lira, Roberto Alvarado e Álvaro Fidalgo; Brian Gutiérrez, Julián Quiñones e Raúl Jiménez. Técnico: Javier Aguirre.
África do Sul: Ricardo Goss; Matuludi, Okon, Makhanya e Kabini; Sithole, Mbatha, Sebelebele, Zwane e Moremi; Forster. Técnico: Hugo Broos.