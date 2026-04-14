VEM PUNIÇÃO AÍ?

Trio do Bahia será julgado pelo STJD após críticas à arbitragem em derrota para o Palmeiras

O técnico Rogério Ceni, o zagueiro David Duarte e o diretor de futebol Cadu Santoro serão julgados nesta quarta-feira (15)

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de abril de 2026 às 16:03

Rogério Ceni no jogo contra o Palmeiras Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O técnico Rogério Ceni, o zagueiro David Duarte e o diretor de futebol Cadu Santoro serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta quarta-feira (15), às 11h30. O trio do Bahia foi denunciado por declarações contra a arbitragem após a derrota por 2x1 para o Palmeiras, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal reclamação do Tricolor envolve o segundo gol da equipe paulista, validado nos minutos finais. No lance, os jogadores baianos apontaram uma possível falta de Gustavo Gómez sobre David Duarte na área, mas a arbitragem, liderada por Lucas Casagrande, manteve a decisão sem revisão do VAR.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 10

Após a partida, as críticas foram diretas. Ainda no gramado, David Duarte afirmou: “O próprio Gómez falou que teve o toque, e o juiz não vê. Fica difícil. Infelizmente o juiz veio aqui e nos roubou na nossa casa”. Por conta disso, o defensor foi enquadrado no artigo 243-F do CBJD, que trata de ofensas à honra relacionadas ao esporte, com previsão de multa e suspensão.

Já Cadu Santoro também foi citado na súmula por declarações direcionadas ao árbitro: “De novo você, hein? Já nos prejudicou contra o Ceará e agora aqui novamente. Aqui você não apita nunca mais”. O dirigente responderá com base no artigo 258 e pode ser suspenso por um período que varia de 15 a 180 dias.

O técnico Rogério Ceni, que já havia sido advertido durante o jogo, reforçou as críticas em entrevista coletiva e questionou a atuação do VAR: “O jogo é decidido pelo VAR. Rodolpho Toski deveria estar vindo dar entrevista aqui hoje. Ele e o Lucas deveriam vir explicar. [...] É uma vergonha a arbitragem de hoje, e o VAR, principalmente, é uma vergonha”. Ele também foi enquadrado no artigo 258 e pode pegar gancho de até seis partidas.