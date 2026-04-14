Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trio do Bahia será julgado pelo STJD após críticas à arbitragem em derrota para o Palmeiras

O técnico Rogério Ceni, o zagueiro David Duarte e o diretor de futebol Cadu Santoro serão julgados nesta quarta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de abril de 2026 às 16:03

Rogério Ceni no jogo contra o Palmeiras
Rogério Ceni no jogo contra o Palmeiras Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O técnico Rogério Ceni, o zagueiro David Duarte e o diretor de futebol Cadu Santoro serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta quarta-feira (15), às 11h30. O trio do Bahia foi denunciado por declarações contra a arbitragem após a derrota por 2x1 para o Palmeiras, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal reclamação do Tricolor envolve o segundo gol da equipe paulista, validado nos minutos finais. No lance, os jogadores baianos apontaram uma possível falta de Gustavo Gómez sobre David Duarte na área, mas a arbitragem, liderada por Lucas Casagrande, manteve a decisão sem revisão do VAR.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada Série A por Rafael Rodrigues/ECB
1 de 10
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Após a partida, as críticas foram diretas. Ainda no gramado, David Duarte afirmou: “O próprio Gómez falou que teve o toque, e o juiz não vê. Fica difícil. Infelizmente o juiz veio aqui e nos roubou na nossa casa”. Por conta disso, o defensor foi enquadrado no artigo 243-F do CBJD, que trata de ofensas à honra relacionadas ao esporte, com previsão de multa e suspensão.

Já Cadu Santoro também foi citado na súmula por declarações direcionadas ao árbitro: “De novo você, hein? Já nos prejudicou contra o Ceará e agora aqui novamente. Aqui você não apita nunca mais”. O dirigente responderá com base no artigo 258 e pode ser suspenso por um período que varia de 15 a 180 dias.

LEIA MAIS 

Cauly se pronuncia após pai chamar Bahia de 'time pequeno'

Bahia tem 80% de aproveitamento fora de casa e vira melhor visitante da Série A

Árbitro de Mirassol x Bahia leva 35 minutos para deixar o campo e sai escoltado por 13 policiais

Bahia vence o Mirassol de virada por 2x1 em jogo marcado por confusão e polêmica de arbitragem

O técnico Rogério Ceni, que já havia sido advertido durante o jogo, reforçou as críticas em entrevista coletiva e questionou a atuação do VAR: “O jogo é decidido pelo VAR. Rodolpho Toski deveria estar vindo dar entrevista aqui hoje. Ele e o Lucas deveriam vir explicar. [...] É uma vergonha a arbitragem de hoje, e o VAR, principalmente, é uma vergonha”. Ele também foi enquadrado no artigo 258 e pode pegar gancho de até seis partidas.

Além dos envolvidos, Bahia e Palmeiras também serão julgados por atraso no reinício da partida, conforme previsto no artigo 206 do CBJD. Segundo a súmula, o Tricolor atrasou quatro minutos na volta do intervalo, e o clube paulista, dois. A multa vai de R$ 100 a R$ 1 mil por minuto de atraso causado.

Tags:

Bahia Palmeiras

Mais recentes

Imagem - Vitória x Piauí: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Vitória x Piauí: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Imagem - Vitória aprova contas de 2025 com déficit milionário após prever lucro de R$ 26 milhões

Vitória aprova contas de 2025 com déficit milionário após prever lucro de R$ 26 milhões
Imagem - Cauly se pronuncia após pai chamar Bahia de 'time pequeno'

Cauly se pronuncia após pai chamar Bahia de 'time pequeno'