Trio do Bahia será julgado pelo STJD após críticas à arbitragem em derrota para o Palmeiras

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 14 de abril de 2026 às 16:03
O técnico Rogério Ceni, o zagueiro David Duarte e o diretor de futebol Cadu Santoro serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta quarta-feira (15), às 11h30. O trio do Bahia foi denunciado por declarações contra a arbitragem após a derrota por 2x1 para o Palmeiras, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A principal reclamação do Tricolor envolve o segundo gol da equipe paulista, validado nos minutos finais. No lance, os jogadores baianos apontaram uma possível falta de Gustavo Gómez sobre David Duarte na área, mas a arbitragem, liderada por Lucas Casagrande, manteve a decisão sem revisão do VAR.
Campanha do Bahia na Série A
Após a partida, as críticas foram diretas. Ainda no gramado, David Duarte afirmou: “O próprio Gómez falou que teve o toque, e o juiz não vê. Fica difícil. Infelizmente o juiz veio aqui e nos roubou na nossa casa”. Por conta disso, o defensor foi enquadrado no artigo 243-F do CBJD, que trata de ofensas à honra relacionadas ao esporte, com previsão de multa e suspensão.
Já Cadu Santoro também foi citado na súmula por declarações direcionadas ao árbitro: “De novo você, hein? Já nos prejudicou contra o Ceará e agora aqui novamente. Aqui você não apita nunca mais”. O dirigente responderá com base no artigo 258 e pode ser suspenso por um período que varia de 15 a 180 dias.
O técnico Rogério Ceni, que já havia sido advertido durante o jogo, reforçou as críticas em entrevista coletiva e questionou a atuação do VAR: “O jogo é decidido pelo VAR. Rodolpho Toski deveria estar vindo dar entrevista aqui hoje. Ele e o Lucas deveriam vir explicar. [...] É uma vergonha a arbitragem de hoje, e o VAR, principalmente, é uma vergonha”. Ele também foi enquadrado no artigo 258 e pode pegar gancho de até seis partidas.
Além dos envolvidos, Bahia e Palmeiras também serão julgados por atraso no reinício da partida, conforme previsto no artigo 206 do CBJD. Segundo a súmula, o Tricolor atrasou quatro minutos na volta do intervalo, e o clube paulista, dois. A multa vai de R$ 100 a R$ 1 mil por minuto de atraso causado.