APÓS POLÊMICAS

Árbitro de Mirassol x Bahia leva 35 minutos para deixar o campo e sai escoltado por 13 policiais

Decisão no gol da virada tricolor revoltou time paulista, paralisou jogo e gera forte reação de jogadores, dirigentes e torcedores

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 07:23

Árbitro Paulo César Zanovelli mostra o cartão vermelho para o meia Eduardo, do Mirassol Crédito: Reprodução/Premiere

O árbitro Paulo César Zanovelli levou cerca de 35 minutos para deixar o gramado do estádio Maião após o confronto entre Mirassol e Bahia, válido pela 11ª rodada do Brasileirão, na noite de sábado (11). A partida terminou com vitória de virada do Esquadrão por 2x1, fora de casa.

Ao fim do jogo, o juiz deixou o campo escoltado por 13 policiais militares, sob gritos e xingamentos de torcedores do Mirassol que aguardavam sua saída próximo ao túnel. Dirigentes do clube, como o vice-presidente Juninho Antunes e o executivo Paulinho, também estavam no local e demonstravam indignação, enquanto faziam ligações. As informações são do site ge.

Veja como foi Mirassol x Bahia 1 de 10

A principal reclamação do time paulista foi no lance que originou o segundo gol do Bahia, aos 43 minutos do segundo tempo. Na jogada, Gilberto faz uma carga nas costas de Negueba, que cai no gramado. A arbitragem não marcou falta, e o VAR, Wagner Reway, também não recomendou revisão. Sanabria foi o autor do gol da vitória dos visitantes.

A decisão gerou revolta imediata. O jogo ficou paralisado por cerca de dez minutos, já que o Mirassol se recusou a reiniciar a partida e até mesmo ameaçou brevemente retirar o time de campo. Durante o protesto, o técnico Rafael Guanaes, o meia Eduardo, que estava no banco, e um integrante da comissão técnica foram expulsos. O lateral Reinaldo chegou a pedir que os jogadores deixassem o campo.

Após o apito final, Zanovelli permaneceu no meio-campo cercado por policiais. Enquanto isso, o telão do estádio exibia repetidamente o lance contestado, aumentando ainda mais o clima de tensão.

Em entrevista ao Premiere, o zagueiro João Victor criticou duramente a arbitragem e relatou uma fala do árbitro. "É vergonhoso. Toda vez a arbitragem vem aqui e faz alguma coisa, só que os protagonistas somos nós. Também paramos o jogo porque na carga do Ademir ele deu pênalti, e na do Negueba ele não deu nada. E no fim ele (árbitro) ainda disse para irmos chorar no vestiário", afirmou.