Bahia vence o Mirassol de virada por 2x1 em jogo marcado por confusão e polêmica de arbitragem

Pedro Carreiro
Publicado em 11 de abril de 2026 às 21:04
Em jogo com gol contra bizarro, polêmica de arbitragem e muita confusão, o Bahia venceu o Mirassol de virada por 2x1, na noite deste sábado (11), no Estádio Maião, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após sair atrás ainda no primeiro tempo, em lance infeliz de David Duarte, o Esquadrão mostrou poder de reação na etapa final, empatou com Juba, em cobrança de pênalti, e garantiu o triunfo nos minutos finais com Sanabria, em jogada que gerou revolta dos donos da casa, que reclamaram de falta na origem e provocaram uma longa paralisação, levando a partida a ter mais de 15 minutos de acréscimos.
Com o resultado, o Esquadrão foi aos 20 pontos e assumiu, ao menos momentaneamente já que a rodada termina amanhã, a quarta posição na tabela da Série A. Agora, o Esquadrão volta a ter uma semana livre sem jogos para se preparar para outro duelo fora de casa, contra o Flamengo, no próximo domingo (19), às 19h30, no Barradão, pela 12ª rodada.
Veja como foi Mirassol x Bahia
Embalado por uma vitória histórica na Copa Libertadores no meio de semana, o Mirassol começou a partida pressionando alto, dificultando a saída de bola do Bahia e criando boas chances logo nos primeiros minutos. Com apenas um minuto, Reinaldo cruzou com precisão e Edson Carioca cabeceou por cima. Pouco depois, Neto Moura encontrou ótimo passe por elevação para Negueba, que saiu cara a cara, mas foi travado por Mingo no momento da finalização.
Após o início intenso dos mandantes, o Bahia passou a se soltar mais e também criou oportunidades, como em um chute de fora da área de Pulga, defendido por Walter, e em uma tentativa de Kike, novamente parada pelo goleiro. No entanto, justamente quando o time visitante crescia na partida, o Mirassol abriu o placar em um lance inusitado: após escanteio cobrado por Negueba, David Duarte tentou afastar, mas acabou cabeceando com força contra o próprio gol.
O gol deu novo ânimo ao Mirassol, que voltou a pressionar alto e a dificultar a saída de bola adversária. Apesar de forçar alguns erros, os donos da casa criaram pouco a partir disso. A principal chance veio em um chute de longa distância de Negueba, após falha de passe de Acevedo, exigindo grande defesa de Léo Vieira, que ainda evitou o gol de Eduardo no rebote.
Com o passar do tempo, a intensidade do Mirassol diminuiu, e o Bahia passou a superar a marcação com mais facilidade. A partir dos 30 minutos, assumiu o controle da partida, criou boas oportunidades, mas pecou na tomada de decisão. Em uma jogada bem trabalhada pela direita, Kike teve o chute bloqueado e, na sobra, Everton Ribeiro finalizou fraco para defesa de Walter. Pouco depois, o camisa 10 serviu Acevedo, que, em boa posição para finalizar cruzado, optou pelo passe e desperdiçou uma grande chance.
O segundo tempo começou frenético, com as duas equipes criando boas oportunidades. O Bahia levou perigo primeiro, em chute de Pulga no ângulo, mas sem muita força, facilitando a defesa de Walter. Na sequência, os donos da casa responderam com finalizações de fora da área de Igor Formiga e Eduardo, que foram para fora, além de outra pedrada de Nathan Fogaça, que exigiu grande defesa de Léo Vieira.
Diferente da primeira etapa, o Mirassol já não mantinha a mesma intensidade na marcação alta e passou a apostar mais nos contra-ataques. Esse cenário acabou favorecendo o Bahia, que passou a ter mais tranquilidade na saída de bola e, aos poucos, assumiu o controle das ações. Após alguns minutos de pressão sem efetividade, o Tricolor encontrou a chance do empate em um pênalti sofrido por Ademir. O atacante recebeu belo lançamento de Kike, ficou cara a cara com Walter e acabou derrubado por Victor Luís. Na cobrança, Juba bateu rasteiro, com força, no canto direito do goleiro para deixar tudo igual.
Com o empate no placar e o Mirassol mais cansado por ter jogado no meio de semana, era de se esperar que o Esquadrão aumentasse a pressão para ir em busca da virada, mas não foi isso que aconteceu. A equipe de Rogério Ceni praticamente não chegou mais depois que empatou com exceção de uma cabeçada travada de Willian José e outro lance em que Jean Lucas recebeu lançamento de Everton Ribeiro, ficou em boas condições de finalizar, mas demorou demais e foi travado.
Enquanto isso, o Mirassol voltou ao jogo e passou a criar uma sequência de chances para retomar a liderança. Aos 31 minutos, Alesson recebeu na entrada da área, deixou Mingo no chão e, no momento da finalização, foi travado por David Duarte. Na sequência, Gabriel Pires cobrou falta, a bola desviou na barreira e sobrou para Nathan Fogaça na pequena área, mas Léo Vieira mostrou reflexo rápido ao sair do gol e impedir a finalização.
Mas, no pior momento do Bahia na partida — quando a equipe se segurava para ao menos garantir o empate fora de casa —, saiu o gol da virada. Aos 43 minutos, o time recuperou a bola na intermediária e Acevedo puxou o contra-ataque pelo meio, acionando Kike pela direita. O uruguaio finalizou cruzado, a bola bateu na trave e sobrou limpa para Sanabria empurrar para o fundo das redes.
O gol, porém, deu início a uma grande confusão. O banco do Mirassol ficou revoltado com a não marcação de uma possível falta de Gilberto em Negueba na origem da jogada. A partida ficou paralisada por mais de sete minutos, com muita reclamação e pedidos de revisão ao VAR, que não interveio. A situação terminou com a expulsão do técnico Rafael Guanaes.
Após a normalização e até mesmo uma breve ameaça da equipe do Mirassol de retirar o time de campo, o jogo foi retomado e se estendeu até os 62 minutos. Durante o longo período de acréscimos, o Mirassol pressionou em busca do empate, mas graças a grandes defesas de Léo Vieira, o Bahia conseguiu segurar o resultado e garantir três pontos fundamentais na briga pelo G-4.
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada Campeonato Brasileiro
Mirassol: Walter, Igor F., João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho (Gabriel Pires), Eduardo; Negueba, Edson (Alesson) e André Luis (Fogaça). Técnico: Rafael Guanaes;
Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Gilberto), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Nestor); Kike Oliveira, Everaldo (Willian José) e Erick Pulga (Ademir (Sanabria)). Técnico: Rogério Ceni;
Local: Estádio Maião, em Mirassol (SP);
Gols: David Duarte (contra), aos 13 minutos do 1º tempo (Mirassol); Luciano Juba, aos 19 minutos, e Sanabria, aos 43 minutos, do 2º tempo (Bahia);
Cartões amarelos: Edson, Aldo, Victor Luis (Mirassol) / Jean Lucas (Bahia);
Cartões vermelhos: Rafael Guanaes e Eduardo (Mirassol);
Arbitragem: Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG), auxiliado por Michael Stanislau (RS) e Celso Luiz da Silva (MG).
VAR: Wagner Reway (SC).